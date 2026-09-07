Bursa transfer musim panas 2026 di Liga Roshn tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, setelah klub-klub Saudi beralih ke pengeluaran yang lebih selektif dan mencari kesepakatan yang memenuhi kebutuhan mereka, alih-alih terlibat dalam perburuan terbuka atas nama-nama bintang.

Meski begitu, Al Hilal punya pandangan lain, setelah membuat pasar bergejolak dengan tiga transfer besar di lini serang yang menempatkannya sendirian di puncak sorotan.

Dan sementara banyak klub bergerak dengan hati-hati, Al Hilal berhasil merampungkan transfer Gabriel Martinelli dari Arsenal, Crysencio Summerville dari West Ham, dan Ollie Watkins dari Aston Villa, sehingga menguasai tiga dari empat posisi transfer termahal dalam daftar kesepakatan Liga Roshn musim panas ini.