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Al Shabab vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Diterjemahkan oleh

Al-Hilal di Puncak: Angin Biru Meluluhlantakkan Semua di Bursa Transfer Jutaan yang Terbatas

FEATURES
Al Hilal
Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Ahli
Saudi Pro League
Arab Saudi

Al Zaeem mencuri perhatian

Bursa transfer musim panas 2026 di Liga Roshn tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, setelah klub-klub Saudi beralih ke pengeluaran yang lebih selektif dan mencari kesepakatan yang memenuhi kebutuhan mereka, alih-alih terlibat dalam perburuan terbuka atas nama-nama bintang. 

Meski begitu, Al Hilal punya pandangan lain, setelah membuat pasar bergejolak dengan tiga transfer besar di lini serang yang menempatkannya sendirian di puncak sorotan.

Dan sementara banyak klub bergerak dengan hati-hati, Al Hilal berhasil merampungkan transfer Gabriel Martinelli dari Arsenal, Crysencio Summerville dari West Ham, dan Ollie Watkins dari Aston Villa, sehingga menguasai tiga dari empat posisi transfer termahal dalam daftar kesepakatan Liga Roshn musim panas ini.

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  • Al Shabab vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al Hilal menguasai puncak

    Martinelli menempati puncak daftar pemain termahal dengan nilai mencapai sekitar 70 juta euro, mengungguli rekan barunya di Al Hilal, Somerville, yang menempati posisi kedua dengan 64,5 juta euro, sementara pemain Belanda Tijjani Reijnders, yang pindah ke Al Qadsiah, berada di peringkat ketiga dengan 61 juta euro.

    Al Hilal kembali muncul di posisi keempat melalui penyerang Inggris Ollie Watkins, yang menghabiskan dana klub sekitar 58,4 juta euro, sehingga bagian tim berkostum biru itu dari empat transfer termahal mencapai sekitar 193 juta euro.

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  • Dana lebih sedikit, tapi transfer lebih besar

    Ironisnya, dominasi Al-Hilal ini datang di bursa transfer yang tak lagi terbuka dengan gairah finansial serupa seperti yang menandai tahun-tahun sebelumnya, di tengah kecenderungan Liga Roshn untuk menata ulang prioritasnya, dengan fokus lebih besar pada para pemain berusia lebih muda yang mampu memberikan nilai teknis dan investasi dalam jangka panjang.

    Martinelli dan Summerville mencerminkan arah ini dengan jelas, di mana pemain pertama berusia 25 tahun dan yang kedua 24 tahun, sementara Watkins belum melewati usia 30 tahun saat kepindahannya ke Al-Hilal, sehingga transfer-transfer besar kali ini terkait dengan para pemain di masa keemasannya, dan bukan sekadar nama-nama besar yang mendekati akhir kariernya.

  • Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al-Qadsiah dan Al-Ahli berupaya mematahkan dominasi

    Meski Al Hilal mendominasi puncak daftar, para pesaing lainnya tidak absen dari perlombaan jutaan euro. Al Qadisiyah tampil kuat lewat perekrutan Renders seharga 61 juta euro, sementara Francisco Trincao menempati posisi kelima dengan nilai yang mendekati 39,4 juta euro setelah kepindahannya ke Al Ahli.

    Sebaliknya, Al Nassr hanya mencukupkan diri dengan satu transfer berbayar, setelah merekrut pemain Portugal Samu Costa dari Real Mallorca dengan nilai sekitar 22 juta euro, sebuah gambaran yang mencerminkan perbedaan besar antara pendekatan tiap klub selama bursa transfer ini.

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  • Sang Pemimpin Menegaskan Dominasinya

    Dengan demikian, bursa transfer 2026 membawa pesan yang berbeda dari tahun-tahun pengeluaran tanpa batas; dana tidak menghilang dari Liga Roshn, tetapi menjadi lebih selektif, sementara Al Hilal memilih untuk mengarahkan sebagian besarnya ke lini serang, sehingga menuntaskan tiga dari nama-nama paling menonjol yang tersedia dan menempatkan dirinya di puncak daftar transfer termahal.

    Dan sementara Liga Arab Saudi memulai babak baru bertajuk "pengeluaran cerdas", Al Hilal membuktikan bahwa mengubah aturan permainan tidak selalu berarti menjauh dari puncak, melainkan mungkin berarti memilih transfer-transfer besar pada momen ketika dana memang layak untuk dikeluarkan.