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Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Al Ahli di Kursi Terdakwa: Setengah Laga Liga Arab Saudi Tanpa Sepak Bola

FEATURES
Saudi Pro League
Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Hilal
Al Ahli
Arab Saudi

Angka-angka Bencana di Liga Roshn

Liga Roshn Arab Saudi mengalami situasi luar biasa yang khas selama musim lalu, di mana hampir separuh pertandingannya berlangsung tanpa bola, sementara Al-Ahli menjadi tersangka terbesar dalam kondisi bencana tersebut.

Surat kabar Arab Saudi "Asharq Al-Awsat" menyusun laporan berbasis angka dari jaringan statistik "Opta", yang mengungkap sejumlah angka terkait waktu efektif pertandingan pada musim lalu di Liga Roshn.

Waktu efektif merujuk pada durasi saat bola benar-benar dimainkan, di luar penghentian, baik karena pelanggaran, cedera, pergantian pemain, bola mati, tinjauan teknologi VAR, maupun keterlambatan dalam melanjutkan permainan.

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  • Setengah Pertandingan Liga Arab Saudi Tanpa Bola

    Laporan tersebut mengungkap bahwa rata-rata waktu efektif pertandingan Liga Arab Saudi pada musim lalu adalah 51 menit 24 detik di setiap pertandingan dari 306 pertandingan yang digelar dalam kompetisi tersebut.

    Hal ini terjadi meskipun rata-rata durasi setiap pertandingan di Liga Arab Saudi mencapai 100 menit 6 detik, yang hanya sekitar 51% dari waktu itu yang benar-benar dimainkan, sementara 48 menit 42 detik terbuang dalam berbagai jeda.

    Hal ini terlihat jelas dari angka-angka yang berkaitan dengan seluruh pertandingan, di mana total durasinya pada musim lalu mencapai 30.630 menit 11 detik, dan yang dimainkan hanya 15.727 menit 35 detik, atau sekitar setengahnya.

    Ini berarti bahwa bola berada di luar permainan selama 14.902 menit 36 detik, yang setara dengan durasi 165 pertandingan dalam waktu aslinya, ditambah 52 menit lagi.

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  • Liga Arab Saudi menuju yang terburuk

    Anehnya, waktu bermain efektif pada musim lalu di Liga Arab Saudi jauh lebih sedikit dibandingkan musim sebelumnya 2024-2025, ketika angkanya mencapai 54 menit 47 detik, yang berarti adanya penurunan sebesar 3 menit 20 detik penuh.

    Penurunan ini tampak sangat aneh, terlebih lagi karena Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" secara terus-menerus menerapkan aturan-aturan baru guna mengganti menit-menit bermain yang hilang selama pertandingan.

  • Liga Arab Saudi: Jauh dari Klub-Klub Besar Eropa

    Buruknya angka ini menjadi jelas jika dibandingkan dengan liga-liga besar Eropa, yang persentase waktu efektifnya tidak kurang dari 53%, dengan selisih sekitar 2% dari Liga Arab Saudi.

    Liga Prancis menempati posisi teratas dengan 55,9%, disusul Liga Jerman dengan persentase 55,5%, kemudian Liga Spanyol dan Italia dengan persentase 54,1%, dan terakhir Liga Inggris Premier dengan persentase 53,1%.

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  • Al Ahli Terburuk di Liga Arab Saudi

    Anehnya, Al Ahli merupakan tim yang pertandingannya menyaksikan waktu efektif paling sedikit pada musim lalu di Liga Arab Saudi, meskipun mereka bersaing memperebutkan gelar hingga jornada-jornada terakhir.

    Rata-rata waktu bermain efektif pada pertandingan Al Ahli mencapai 47 menit 15 detik per pertandingan, dengan selisih lebih dari 4 menit dibanding rata-rata waktu efektif pertandingan Liga Roshn.

    Hal ini terjadi meskipun rata-rata total waktu pertandingan Al Ahli mencapai 102 menit 13 detik, yang merupakan angka tertinggi pada musim lalu di Liga Arab Saudi.

    Secara umum, Al Ahli tampil dalam 3 dari 5 pertandingan terburuk pada musim lalu di Liga Roshn dari segi waktu bermain efektif, yakni melawan Al Shabab (40 menit 16 detik), Al Khaleej (40 menit 34 detik), dan Al Nassr (39 menit 28 detik).

  • El Clasico Terburuk Musim Ini

    Berbicara mengenai pertandingan antara Al-Ahli dan Al-Nassr, yang berakhir dengan kemenangan "Al-Alami" dengan skor dua gol tanpa balas, laga Klasiko tersebut merupakan yang terburuk pada musim lalu di Liga Roshn, dari segi durasi permainan efektif.

    Meskipun durasi pertandingan mencapai 109 menit penuh, yang benar-benar dimainkan hanyalah 39 menit dan 28 detik, yang berarti lebih dari satu jam penuh berlalu tanpa sepak bola.

  • El Clasico terbaik musim ini

    Sebaliknya, klasik lainnya antara Al Hilal dan Al Ittihad justru menjadi yang terbaik di Liga Arab Saudi musim lalu, dari sisi waktu bermain efektif.

    Pertandingan yang berakhir dengan skor imbang 1-1 itu memiliki waktu bermain efektif 61 menit 54 detik, tertinggi sepanjang musim lalu, dengan selisih lebih dari 10 menit dari rata-rata kompetisi.