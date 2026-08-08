Liga Roshn Arab Saudi mengalami situasi luar biasa yang khas selama musim lalu, di mana hampir separuh pertandingannya berlangsung tanpa bola, sementara Al-Ahli menjadi tersangka terbesar dalam kondisi bencana tersebut.

Surat kabar Arab Saudi "Asharq Al-Awsat" menyusun laporan berbasis angka dari jaringan statistik "Opta", yang mengungkap sejumlah angka terkait waktu efektif pertandingan pada musim lalu di Liga Roshn.

Waktu efektif merujuk pada durasi saat bola benar-benar dimainkan, di luar penghentian, baik karena pelanggaran, cedera, pergantian pemain, bola mati, tinjauan teknologi VAR, maupun keterlambatan dalam melanjutkan permainan.