"Aku punya ide" - Bernardo Silva angkat bicara soal masa depannya menjelang kepergiannya dari Man City

Menanggapi sorotan media yang intens seputar destinasi barunya, pemain internasional Portugal itu enggan membicarakan detail negosiasi, namun ia menjelaskan jadwal pastinya. Dalam wawancara dengan Canal 11, Silva mengatakan: "Saya belum ada keputusan final, dan saya tidak tahu di mana saya akan bermain. Saya benar-benar tidak tahu. Saya punya gambaran tentang apa yang ingin saya lakukan. Saya sedang berbicara dengan agen saya, tetapi saya tidak tahu di mana saya akan bermain musim depan. Saya benar-benar tidak tahu.

"Saya bisa mengatasinya, karena saya sudah memberitahu agen saya bahwa keputusan baru akan diambil di akhir musim. Saya hanya ingin fokus pada Man. City dan kemudian akan membuat keputusan berdasarkan opsi yang saya miliki. Saya ingin memutuskan antara akhir musim dan awal latihan tim nasional agar pikiran saya jernih. Agar tidak tercampur aduk, karena Piala Dunia terlalu penting untuk memikirkan hal lain."

Ketika ditanya apakah pindah ke Liga Pro Saudi yang menggiurkan telah sepenuhnya ditolak pada tahap ini, sang maestro lini tengah memilih untuk menghindar dari pertanyaan tersebut. Ia berkata: "Saya bisa menjawab, tapi dari sudut pandang negosiasi, itu tidak masuk akal. Saya lebih memilih tidak menjawab... Saya memiliki kontak, saya tahu beberapa niat, saya tahu siapa yang menginginkannya, siapa yang tidak, siapa yang mungkin pada akhirnya menginginkannya, saya belum membahas nilai-nilai, tidak ada yang dibahas. Itu tidak mengkhawatirkan. Saya santai. Saya memiliki opsi yang bagus. Saya memiliki urutan prioritas. Apa pun yang muncul akan selalu baik."