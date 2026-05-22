"Aku punya ide" - Bernardo Silva angkat bicara soal masa depannya menjelang kepergiannya dari Man City
Ikon Etihad bersiap untuk berpisah
Gelandang serang berusia 31 tahun ini akan secara resmi mengakhiri kariernya yang gemilang dan sarat gelar selama sembilan tahun di Manchester saat kontraknya berakhir musim panas ini. Sejak bergabung dari Monaco pada 2017, gelandang berpengaruh ini telah mencatatkan 459 penampilan, mengukuhkan posisinya di peringkat kedelapan dalam daftar penampilan terbanyak sepanjang masa klub sekaligus mengoleksi 15 gelar utama. Setelah mengambil alih ban kapten menyusul kepergian Kevin De Bruyne musim lalu, Silva bertekad untuk segera menyelesaikan masa depannya secara administratif guna menghindari gangguan yang tidak diinginkan sebelum komitmen turnamen internasionalnya dimulai.
Silva Buka-bukaan soal Sikapnya dalam Negosiasi
Menanggapi sorotan media yang intens seputar destinasi barunya, pemain internasional Portugal itu enggan membicarakan detail negosiasi, namun ia menjelaskan jadwal pastinya. Dalam wawancara dengan Canal 11, Silva mengatakan: "Saya belum ada keputusan final, dan saya tidak tahu di mana saya akan bermain. Saya benar-benar tidak tahu. Saya punya gambaran tentang apa yang ingin saya lakukan. Saya sedang berbicara dengan agen saya, tetapi saya tidak tahu di mana saya akan bermain musim depan. Saya benar-benar tidak tahu.
"Saya bisa mengatasinya, karena saya sudah memberitahu agen saya bahwa keputusan baru akan diambil di akhir musim. Saya hanya ingin fokus pada Man. City dan kemudian akan membuat keputusan berdasarkan opsi yang saya miliki. Saya ingin memutuskan antara akhir musim dan awal latihan tim nasional agar pikiran saya jernih. Agar tidak tercampur aduk, karena Piala Dunia terlalu penting untuk memikirkan hal lain."
Ketika ditanya apakah pindah ke Liga Pro Saudi yang menggiurkan telah sepenuhnya ditolak pada tahap ini, sang maestro lini tengah memilih untuk menghindar dari pertanyaan tersebut. Ia berkata: "Saya bisa menjawab, tapi dari sudut pandang negosiasi, itu tidak masuk akal. Saya lebih memilih tidak menjawab... Saya memiliki kontak, saya tahu beberapa niat, saya tahu siapa yang menginginkannya, siapa yang tidak, siapa yang mungkin pada akhirnya menginginkannya, saya belum membahas nilai-nilai, tidak ada yang dibahas. Itu tidak mengkhawatirkan. Saya santai. Saya memiliki opsi yang bagus. Saya memiliki urutan prioritas. Apa pun yang muncul akan selalu baik."
Faktor-faktor keluarga dan rencana masa depan dijabarkan
Saat menjelaskan faktor-faktor utama yang mendasari keputusannya, Silva merinci bagaimana gaya hidup dan ambisi olahraga harus selaras. Gelandang tersebut menjelaskan: "Semua hal menjadi pertimbangan. Tingkat persaingan, karena saya ingin berkompetisi, berada di level tertinggi. Kehidupan keluarga sangat penting, apa yang baik bagi saya dan keluarga saya. Berada di tempat di mana saya akan menikmati hidup dan di mana istri serta putri saya akan bahagia."
Meskipun ada spekulasi bahwa masa depannya sudah direncanakan, Silva tetap bungkam ketika ditanya apakah ia akan mencari rumah setelah tiba di Spanyol, dan menjawab dengan tegas: "Saya tidak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu."
Menatap masa akhir kariernya di usia 31 tahun, bintang City ini mengakui masih memiliki banyak waktu tersisa di level elit, menggunakan rekan-rekan sezamannya sebagai patokan untuk ketahanannya. Silva menambahkan: "Saya pikir hingga usia 34 tahun, sebagai pemain dengan gaya berbeda, Anda selalu berada di level yang sangat tinggi. Saya melihat hal itu pada [Ilkay] Gundogan, yang pada usia 33 atau 34 tahun, masih berada di level yang sangat tinggi. Bruno mungkin sedang menjalani salah satu musim terbaiknya, dia berusia 32 tahun – dia memiliki fisik yang luar biasa!
"Saya menjaga diri saya jauh lebih baik daripada dulu. Sekarang saya tidak bisa melakukan apa yang dulu saya lakukan. Saya harus bangun pagi. Saya sangat menjaga pola makan dan istirahat saya. Saya disiplin, saya harus begitu. Jika tidak, cedera mulai muncul, performa menurun. Permainan ini sangat fisik."
Pertandingan di Villa menandai perpisahan terakhir
Setelah kekecewaan karena gagal merebut gelar Liga Premier yang diraih oleh juara Arsenal, City akan menutup musim mereka dengan menjamu Aston Villa di kandang pada hari Minggu. Pertandingan di Etihad ini menjadi momen yang penuh makna bagi klub, karena hampir pasti akan menjadi laga perpisahan yang emosional bagi Silva di hadapan para pendukung tuan rumah. Menghadapi ujian fisik terakhir di Manchester, sang kapten harus segera menyelesaikan urusan pasca-pertandingan sebelum terbang untuk menjalani tugas bersama tim nasional.