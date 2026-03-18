Agen striker Inter Milan mengungkap kemungkinan kepindahannya ke Arsenal pada bursa transfer musim panas

Dalam wawancara dengan Radio CRC, agen Mario Giuffredi dengan tegas menegaskan loyalitas kliennya kepada klub raksasa Italia tersebut. Menanggapi kabar yang mengaitkan Pio Esposito dengan Arsenal, Giuffredi menyatakan: "Arsenal mengincar Pio Esposito? Dia bahagia di Inter, dia mencintai Inter, dan dia akan menjadi masa depan Nerazzurri selama 10 tahun ke depan."

Sikap ini sejalan dengan strategi jangka panjang Inter, terutama setelah klub tersebut mengikat pemain berusia 20 tahun itu dengan kontrak baru hingga April 2025. Kesepakatan yang berlaku hingga 2030 ini memberikan klub Serie A tersebut kendali penuh atas masa depan sang pemain, yang secara efektif mengakhiri harapan Arsenal untuk merekrutnya secara mendadak.