AFP
Diterjemahkan oleh
Agen striker Inter Milan mengungkap kemungkinan kepindahannya ke Arsenal pada bursa transfer musim panas
Upaya Arsenal menemui jalan buntu
Laporan dari Sport Witness dan Radio CRC menunjukkan bahwa upaya Arsenal untuk mendatangkan Esposito telah menemui jalan buntu. Striker muda tersebut, yang menjalani masa pinjaman selama dua tahun yang sangat produktif di Spezia Calcio—di mana ia mencetak 22 gol—telah berhasil menyesuaikan diri dengan skema tim utama asuhan Cristian Chivu musim ini. Arteta dilaporkan telah menugaskan direktur Andrea Berta untuk menjajaki kesepakatan untuk penyerang tersebut, yang memiliki fisik dan kehadiran di udara yang membuatnya menjadi profil yang unik. Namun, baik CEO Inter Giuseppe Marotta maupun agen sang pemain kini secara terbuka membantah spekulasi bahwa klub asal London Utara itu dapat membujuk pemain jebolan akademi tersebut untuk meninggalkan San Siro pada musim panas ini.
- Getty Images Sport
Agen itu berjanji akan bertahan selama sepuluh tahun ke depan
Dalam wawancara dengan Radio CRC, agen Mario Giuffredi dengan tegas menegaskan loyalitas kliennya kepada klub raksasa Italia tersebut. Menanggapi kabar yang mengaitkan Pio Esposito dengan Arsenal, Giuffredi menyatakan: "Arsenal mengincar Pio Esposito? Dia bahagia di Inter, dia mencintai Inter, dan dia akan menjadi masa depan Nerazzurri selama 10 tahun ke depan."
Sikap ini sejalan dengan strategi jangka panjang Inter, terutama setelah klub tersebut mengikat pemain berusia 20 tahun itu dengan kontrak baru hingga April 2025. Kesepakatan yang berlaku hingga 2030 ini memberikan klub Serie A tersebut kendali penuh atas masa depan sang pemain, yang secara efektif mengakhiri harapan Arsenal untuk merekrutnya secara mendadak.
Kenaikan valuasi mencerminkan potensi
Kenaikan performa Esposito telah membuat nilai pasarnya melonjak tajam dari angka yang cukup rendah, yaitu €3 juta saat pertama kali dipinjamkan, menjadi €35 juta ($40 juta/£30 juta) saat ini, yang merupakan rekor tertinggi dalam kariernya. Meskipun ia sesekali mengalami kesulitan dalam hal ketajaman penyelesaian akhir musim ini — dengan membuang 11 "peluang emas" — metrik dasarnya menunjukkan bahwa ia adalah pemain dengan potensi kelas atas. Angka expected goals (xG) sebesar 4,87 dan delapan gol di semua kompetisi sejauh ini menunjukkan bahwa ia secara konsisten mampu menempati posisi yang tepat. Bagi Arsenal, ketertarikan ini mencerminkan keinginan untuk berinvestasi pada striker "proyek", namun Inter memandangnya sebagai penerus lini serang mereka saat ini, sehingga membuat negosiasi potensial menjadi sangat mahal.
- Getty Images
Arteta membidik penyerang alternatif
Arsenal kini harus mencari alternatif lain untuk posisi "nomor sembilan" kelas dunia setelah transfer Esposito tampaknya terhambat. Pemain tersebut tengah fokus menyelesaikan musim gemilangnya di bawah asuhan Chivu dan meningkatkan kemampuan mencetak golnya. Inter berada dalam posisi yang kuat dan kemungkinan besar tidak akan menerima tawaran kecuali nilainya jauh melebihi penilaian mereka. Menjelang musim panas, The Gunners mungkin akan mempertimbangkan opsi-opsi yang lebih mapan, sementara Esposito bersiap untuk mengukuhkan posisinya dalam proyek jangka panjang Nerazzurri.
Iklan