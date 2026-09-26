3 kunci yang meruntuhkan rencana Tuchel: Spanyol menjebak Inggris di jantung Wembley

Spanyol memenangi laga sengit melawan Inggris dengan skor 3-2 di Stadion Wembley, Sabtu, pada pembuka perjalanan kedua tim di UEFA Nations League.

Pertandingan diwarnai sejumlah dinamika yang menambah keseruannya, di mana Spanyol unggul lebih dulu melalui Lamine Yamal pada menit kedua, sebelum Inggris membalas dengan dua gol lewat Anthony Gordon dan Harry Kane pada menit ke-36 dan ke-40, sehingga memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1.

Spanyol bangkit pada babak kedua melalui gol Alex Baena pada menit ke-60, lalu melengkapi kebangkitannya dengan gol Mikel Oyarzabal pada menit ke-74, untuk memastikan kemenangan bagi sang juara dunia.

Inggris akan memainkan laga berikutnya melawan Ceko di Praha pada 29 September, sementara Spanyol menjamu Kroasia pada hari yang sama dalam giornata kedua.