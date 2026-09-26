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England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

3 kunci yang meruntuhkan rencana Tuchel: Spanyol menjebak Inggris di jantung Wembley

England vs Spain
England
Spain
UEFA Nations League A
FEATURES
Analysis
T. Tuchel
L. de la Fuente
H. Kane
F. Torres
Inggris
Spanyol
Jerman

Sang juara dunia selalu siap menghadapi skenario tersulit, sementara kesalahan berulang dari "Tiga Singa"

Spanyol memenangi laga sengit melawan Inggris dengan skor 3-2 di Stadion Wembley, Sabtu, pada pembuka perjalanan kedua tim di UEFA Nations League.

Pertandingan diwarnai sejumlah dinamika yang menambah keseruannya, di mana Spanyol unggul lebih dulu melalui Lamine Yamal pada menit kedua, sebelum Inggris membalas dengan dua gol lewat Anthony Gordon dan Harry Kane pada menit ke-36 dan ke-40, sehingga memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1.

Spanyol bangkit pada babak kedua melalui gol Alex Baena pada menit ke-60, lalu melengkapi kebangkitannya dengan gol Mikel Oyarzabal pada menit ke-74, untuk memastikan kemenangan bagi sang juara dunia.

Inggris akan memainkan laga berikutnya melawan Ceko di Praha pada 29 September, sementara Spanyol menjamu Kroasia pada hari yang sama dalam giornata kedua.

  • Spanyol lebih berbahaya: memanfaatkan ruang

    Spanyol tampil dengan awal yang kuat di Wembley, dan berhasil memanfaatkan ruang yang muncul di antara lini-lini timnas Inggris, terutama dengan tekanan tinggi dan kecepatan dalam transisi menyerang. Gol lebih awal datang melalui Lamine Yamal setelah tekanan yang baik, yang mencerminkan kemampuan Spanyol untuk memaksa Inggris melakukan kesalahan dalam membangun serangan dari belakang. 

    Sebaliknya, penguasaan bola Inggris tidak disertai bahaya yang cukup pada awalnya. Meskipun mereka mencapai area-area yang bagus di lapangan Spanyol, mereka kehilangan kedekatan antarlini dan para pemainnya meninggalkan ruang yang jelas, terutama di antara para bek, sebuah masalah yang terus berlanjut sejak Piala Dunia yang belum berhasil dipecahkan oleh pelatih Tuchel hingga saat ini.

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  • Titik balik: Ferran Torres membuang peluang, dan Inggris memulihkan keseimbangan

    Titik balik paling menonjol di babak pertama adalah kegagalan Spanyol memanfaatkan sejumlah peluang yang seharusnya mampu memperbesar keunggulan mereka, khususnya melalui Ferran Torres, yang tidak memanfaatkan lebih dari satu peluang berbahaya di depan gawang. 

    Kendati demikian, timnas Spanyol tetap tampil apik dalam melakukan pressing dan transisi, serta memanfaatkan kecepatan Ferran Torres, Yamal, dan Nico Williams di ruang-ruang di belakang lini pertahanan Inggris. 

    Namun, Thomas Tuchel mulai meningkatkan intensitas pressing, sehingga membatasi kemampuan Spanyol untuk membangun serangan dan menembus wilayah Inggris dengan mudah. Dan dengan merebut kembali penguasaan bola, muncullah senjata terpenting timnas Inggris: transisi cepat menuju serangan.


    Inggris berhasil memanfaatkan ruang yang ditinggalkan Spanyol di belakang lini tengah dan pertahanan mereka, dan akselerasi Anthony Gordon menjadi salah satu momen paling menonjol di babak tersebut.

    Keputusan Jude Bellingham mengoper bola kepada Gordon alih-alih Bukayo Saka patut diapresiasi, setelah ia membaca ruang yang tersedia dengan lebih baik, sehingga serangan itu berbuah gol yang membawa Inggris kembali ke dalam pertandingan. 

    Inggris tidak berhenti di angka imbang dan terus memanfaatkan ruang di belakang lini tengah Spanyol. Pada gol kedua, Nico O'Reilly memanfaatkan lambatnya Rodri dalam melakukan cover, lalu mengirimkan umpan silang yang dimanfaatkan Harry Kane untuk memberikan keunggulan bagi tuan rumah.

  • Titik balik kedua: 3 kunci yang merangkum dominasi Spanyol

    Pada babak kedua, Spanyol kembali membalikkan keadaan berkat tekanan tinggi mereka dan kualitas para pemain penggantinya, sementara Inggris kesulitan besar dalam membangun serangan dari belakang. Titik balik lebih awal adalah kegagalan Harry Kane mengeksekusi penalti pada menit ke-54, sebelum Luis de la Fuente memasukkan Oyarzabal dan Alex Baena menggantikan Ferran Torres dan Nico Williams, setelah keduanya kerap menyebabkan kehilangan bola sepanjang babak pertama.

    Baena langsung memberi pengaruh; ia menciptakan peluang matang untuk Lamine Yamal, kemudian mencetak gol dari tembakan pertamanya untuk memberi Spanyol keunggulan imbang 2-2 pada menit ke-60.

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    Gol itu bukan sekadar aksi individu, melainkan hasil langsung dari cara Spanyol menghadapi tekanan Inggris; mereka memancing gelombang pertama tekanan lalu memanfaatkan ruang di belakang sayap yang naik, dan memaksa lini tengah Inggris bergerak secara horizontal, sebelum mempercepat permainan setelah pertahanan kehilangan kekompakannya.

    Secara keseluruhan bisa dikatakan bahwa Spanyol membalikkan keadaan atas Inggris dan pelatihnya Tuchel yang tidak belajar dari kesalahannya, melalui tiga kunci yang jelas: tekanan tinggi yang mengurung upaya Inggris membangun serangan dari belakang, kualitas para pemain pengganti yang memberi tim dorongan ofensif yang menentukan, serta pemanfaatan ruang, sehingga "La Roja" menegaskan kemampuannya menghadapi skenario tersulit dan bangkit setelah tertinggal, dalam awal yang kuat untuk era pasca gelar Piala Dunia.

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