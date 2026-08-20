Getty Images Sport
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'100 persen' - Mikel Arteta menepis rumor transfer Myles Lewis-Skelly
Arteta keluarkan peringatan agar rival tidak mengusik
Arteta memberikan kabar terbaru yang tegas mengenai masa depan Lewis-Skelly, dengan menyatakan bahwa ia “100 persen” yakin pemain 19 tahun itu akan tetap bertahan di klub melewati tenggat transfer musim panas. Pemain internasional Inggris itu telah menjadi talenta yang banyak diminati setelah menembus tim senior, menarik perhatian klub-klub seperti Chelsea dan Manchester United.
Spekulasi itu makin menguat karena potensi implikasi finansial dari kesepakatan tersebut, dengan munculnya saran bahwa Arsenal mungkin tergoda untuk menjualnya demi mencatat “keuntungan murni” di neraca mereka. Sebagai produk akademi, biaya transfer apa pun untuk Lewis-Skelly, yang menjalani debut seniornya untuk Arsenal dalam hasil imbang melawan Manchester City pada September 2024 dan sejak itu membukukan 76 penampilan, satu gol, dan tujuh assist di semua kompetisi, akan menjadi dorongan signifikan bagi posisi klub terkait Aturan Profitabilitas dan Keberlanjutan.
- Getty Images Sport
Pentingnya lulusan Hale End
Arteta dengan cepat menyoroti nilai intrinsik yang dibawa para pemain binaan sendiri ke dalam skuad, melampaui sekadar valuasi pasar mereka atau kemampuan teknis di lapangan. Pelatih asal Spanyol itu meyakini bahwa para pemain yang berkembang melalui jenjang di Hale End memiliki ikatan unik dengan klub yang tidak bisa dengan mudah ditiru oleh rekrutan dari luar, sebuah nilai yang diperlihatkan oleh Lewis-Skelly, yang mencatatkan 36 penampilan dan menyumbang empat assist di semua kompetisi musim lalu, serta memainkan peran penting dalam membantu Arsenal mengamankan gelar Premier League pertama sejak 2004.
Menjawab pertanyaan apakah penting untuk mempertahankan para pemain akademi meski ada potensi keuntungan finansial, Arteta berkata: 'Tentu. Para pemain yang dibesarkan dalam sistem kami dan benar-benar merasakan cinta serta keterikatan dengan klub membawa sesuatu yang berbeda. Tidak ada keraguan soal itu. Kami harus menjaga mereka dengan cara yang sangat istimewa karena mereka membawa nilai yang sangat sulit ditemukan.'
Evolusi taktis Lewis-Skelly
Kemunculan Lewis-Skelly sebagai sosok menonjol ditandai oleh kemampuan adaptasinya yang impresif. Meski awalnya mencuri perhatian sebagai gelandang dinamis di level akademi, ia menembus tim senior sebagai bek kiri pada musim 2024-25, sebelum mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya di posisi alami sebagai gelandang pada Mei 2026. Menekankan komitmen klub untuk membina talenta seperti itu, Arteta mengatakan: 'Itulah mengapa, ketika kami bisa, kami ingin melindungi aset-aset itu semaksimal mungkin. Mengembangkan mereka dan menjadikan mereka sangat penting bagi klub.'
Meski masa depan Lewis-Skelly tampak aman, setelah tampil dalam setiap pertandingan pramusim di peran gelandang pilihannya dan bersinar dalam kemenangan 3-0 Arsenal atas Manchester City di Community Shield akhir pekan lalu, bos Arsenal itu juga menyinggung anggota skuad lainnya. Arteta mengonfirmasi belum ada perkembangan terkait masa depan sesama lulusan akademi Ethan Nwaneri maupun winger Brasil Gabriel Martinelli.
- AFP
Kebugaran skuad jelang laga pembuka Premier League
Menatap laga pembuka Premier League melawan Coventry City pada Jumat, 21 Agustus, Arteta memberikan kabar kebugaran yang positif tentang sejumlah bintang kunci. Bukayo Saka dan Declan Rice sama-sama dinilai 'siap untuk terlibat' setelah kerja keras mereka pada musim panas, memberikan dorongan besar untuk laga tandang tersebut. Ada juga kabar soal Bruno Guimaraes, yang ditarik keluar saat turun minum dalam laga Community Shield di Wembley. Arteta berkata: 'Mari kita lihat bagaimana kondisinya, tetapi dia berkembang sangat baik.'
Namun, kabar di lini cedera tidak sepenuhnya positif untuk tim London Utara tersebut. Jurrien Timber, yang menepi karena masalah selangkangan yang terus berulang, masih belum akan kembali ke aksi kompetitif dalam waktu dekat.
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