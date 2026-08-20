Arteta memberikan kabar terbaru yang tegas mengenai masa depan Lewis-Skelly, dengan menyatakan bahwa ia “100 persen” yakin pemain 19 tahun itu akan tetap bertahan di klub melewati tenggat transfer musim panas. Pemain internasional Inggris itu telah menjadi talenta yang banyak diminati setelah menembus tim senior, menarik perhatian klub-klub seperti Chelsea dan Manchester United.

Spekulasi itu makin menguat karena potensi implikasi finansial dari kesepakatan tersebut, dengan munculnya saran bahwa Arsenal mungkin tergoda untuk menjualnya demi mencatat “keuntungan murni” di neraca mereka. Sebagai produk akademi, biaya transfer apa pun untuk Lewis-Skelly, yang menjalani debut seniornya untuk Arsenal dalam hasil imbang melawan Manchester City pada September 2024 dan sejak itu membukukan 76 penampilan, satu gol, dan tujuh assist di semua kompetisi, akan menjadi dorongan signifikan bagi posisi klub terkait Aturan Profitabilitas dan Keberlanjutan.