Zidane mengubah posisi Mbappe, Dembele, dan Olise

Zinedine Zidane akan memulai perjalanannya sebagai pelatih timnas Prancis dengan menghadapi Turki, Jumat malam mendatang, dalam laga pembuka UEFA Nations League.

"Zizou" diperkirakan akan mengandalkan formasi (4-3-3), yang berbeda dari gaya pelatih sebelumnya, Didier Deschamps, pada periode terakhirnya.

Surat kabar "L'Équipe" Prancis melaporkan bahwa Zidane tidak menyembunyikan niatnya sejak Selasa malam kemarin, di kamp latihan Clairefontaine, sementara sesi latihan pada hari Rabu ini semakin memperkuat arah yang sama, dengan penempatan Kylian Mbappe di sisi kiri, Ousmane Dembele di posisi penyerang murni, dan Michael Olise di sisi kanan.

Di lini tengah, kemungkinan besar Manu Kone akan bermain sebagai gelandang jangkar, bersama Adrien Rabiot dan Rayan Cherki sebagai pemain penghubung.

Baca juga

Serangan Catalunya terhadap Ballon d'Or: Terima kasih, Barcelona tidak menginginkannya

Canizares: Para penyerang Real Madrid bergerak tanpa bola dengan sangat buruk!

Selama sesi latihan kolektif pertama yang hampir lengkap, Selasa kemarin, Mbappe absen karena pilek, dan tidak mengikuti makan siang maupun latihan, namun ia diperkirakan akan pulih sebelum laga melawan Turki.

Surat kabar "L'Équipe" menyebutkan bahwa opsi menyerang yang paling jelas adalah mengandalkan Dembele sebagai penyerang murni, dan Mbappe di sisi kiri, dalam sebuah perubahan dari formasi (4-2-3-1) yang diterapkan Deschamps pada periode terakhirnya, dengan menempatkan Michael Olise di posisi pengatur serangan.

Dalam keputusan organisasional lainnya, Zidane mempertahankan ban kapten pada Mbappe saat ia bermain, dan menunjuk 3 wakil dari pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak dalam skuad saat ini, yaitu Dembele dengan 67 pertandingan, Rabiot dengan 66, dan Jules Kounde dengan 56, dalam sebuah langkah yang menyerupai sistem senioritas yang sebelumnya diterapkan Zidane bersama Real Madrid.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora".