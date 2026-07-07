Zico Menangis Setelah Perpisahan dari Piala Dunia: Seluruh Dunia Menyaksikan Apa yang Terjadi

Mustafa Zico, penyerang tim nasional Mesir, mengungkapkan kebanggaannya yang luar biasa atas penampilan yang ditunjukkan "Al-Fara'una" saat menghadapi tim nasional Argentina, meskipun harus menelan kekalahan dramatis dengan skor (3-2) pada Selasa malam ini di Stadion "Atalanta", dalam rangka babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Dalam pernyataannya setelah pertandingan, Zico menyinggung adanya “hal-hal aneh” yang menghambat laju timnya di babak kedua, merujuk pada keputusan wasit yang terjadi selama pertandingan.

Timnas Mesir sempat mengejutkan juara dunia tersebut dengan keunggulan dua gol tanpa balas yang dicetak oleh Yasser Ibrahim dan Zico, serta mempertahankan keunggulan tersebut hingga menit ke-79, sebelum Argentina bangkit dengan mencetak tiga gol yang dicetak oleh Cristian Romero, Lionel Messi, dan Enzo Fernández.

Pertandingan tersebut diwarnai oleh insiden wasit yang memicu kontroversi luas setelah wasit menganulir gol Zico dengan alasan adanya pelanggaran di awal serangan yang dilakukan Marwan Attia terhadap bek Lisandro Martínez, serta tidak diberikannya tendangan penalti untuk Mohamed Salah dalam insiden yang dimanfaatkan Argentina untuk mencetak gol kemenangan.

Dalam pernyataannya yang penuh haru usai tersingkir dari Piala Dunia kepada “BeIN Sports”, Zico mengatakan: "Alhamdulillah, itu adalah kehendak Allah dan apa yang Dia kehendaki. Kami sangat berharap bisa membahagiakan para pendukung, dan kami telah menampilkan pertandingan yang hebat melawan juara dunia. Saya tidak tahu persis apa yang terjadi di babak kedua; pasti ada hal-hal aneh yang terjadi dan dilihat oleh seluruh dunia, serta sejelas matahari."

Penyerang tim Firaun itu melanjutkan dengan menyampaikan permohonan maafnya kepada para pendukung: “Saya mengucapkan terima kasih kepada para pemain yang luar biasa ini, serta kepada seluruh rakyat Mesir, baik yang mendukung kami di sini maupun di Mesir. Kami berharap dapat membuat kalian bahagia hari ini, namun kami tidak berhasil melakukannya. Insya Allah, Allah akan memberkati kami di masa mendatang agar kami dapat kembali menghadirkan senyuman di wajah kalian. Kami telah menampilkan performa yang luar biasa dan ambisi kami adalah mencapai sejauh mungkin. Saya bangga pada setiap pemain Mesir yang berpartisipasi dalam turnamen ini, pada seluruh suporter, serta pada semua yang telah bersusah payah dan bepergian mengikuti kami ke seluruh penjuru dunia; saya berterima kasih kepada mereka semua dan meminta maaf kepada mereka.”

Zico mengakhiri pidatonya dengan mengomentari keberanian yang ditunjukkan tim nasional Mesir selama pertandingan serta keputusan wasit, dengan mengatakan: “Kami memasuki pertandingan sejak menit pertama tanpa rasa takut akan apa pun, dan satu-satunya tujuan kami adalah menang, yang terlihat jelas sepanjang pertandingan. Namun, pada babak kedua terjadi hal-hal aneh; banyak pelanggaran terhadap kami dan sebuah gol yang dianulir—saya tidak tahu alasan pembatalannya sejak awal. Singkatnya, ada hal-hal aneh yang terjadi hari ini.”