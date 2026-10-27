Salem Al-Dawsari, kapten Al-Hilal, kembali menemukan sentuhan mencetak gol setelah absen selama hampir 200 hari, dengan gol pertamanya pada musim ini bersama "Sang Pemimpin".

Al-Hilal Saudi bertandang ke markas Al-Shamal Qatar, pada hari Selasa ini, di Stadion Al Bayt di Al Khor, dalam pekan ketiga fase liga turnamen Liga Champions Asia Elite.

Pada menit ke-32 jalannya pertandingan, Salem Al-Dawsari membuka keunggulan bagi Al-Hilal, setelah bek Prancis Theo Hernandez memberinya umpan datar di depan gawang yang kosong tanpa penjaganya.

Gol tersebut menjadi yang pertama dicetak "Sang Tornado" pada musim ini bersama Al-Hilal, dan itu terjadi dalam penampilan pertamanya sebagai pemain inti, serta yang ketiga secara keseluruhan, setelah dua kali tampil sebagai pemain pengganti untuk beberapa menit saja di Liga Roshn.

Salem Al-Dawsari absen dari Al-Hilal sejak awal musim ini, yaitu karena menjalani operasi, usai tampil bersama timnas Saudi di turnamen Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko.

Al-Dawsari kembali mencetak gol dengan kostum "Sang Pemimpin" setelah absen selama 197 hari, sejak ia melakukannya pada hasil imbang 3-3 melawan Al-Sadd Qatar, di babak 16 besar turnamen Asia yang sama, sebelum kekalahan lewat adu penalti, pada 13 April lalu.

Setelah itu, Salem tampil dalam 8 pertandingan bersama Al-Hilal di dua turnamen Liga Roshn dan Liga Champions Asia Elite, 6 di antaranya pada akhir musim lalu, dan 2 pada musim ini, yang mana ia tak mencetak gol sama sekali sebelum golnya ke gawang Al-Shamal.