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Lamine Yamal terus mengukir rekor setelah mencetak gol yang membawa Barcelona unggul atas tuan rumah Deportivo La Coruna pada Minggu hari ini, dalam lanjutan pekan ke-14 LaLiga. Dengan gol itu, ia kini mengoleksi 41 gol di LaLiga sebelum menginjak usia 20 tahun.

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Dengan torehan tersebut, winger asal Spanyol berusia 19 tahun itu menyamai pemain asal Prancis, Kylian Mbappe (27 tahun), bintang Real Madrid, di puncak daftar pemain dengan gol terbanyak di lima liga top Eropa sebelum usia 20 tahun dalam 30 musim terakhir, menurut jaringan Prancis "stats foot".

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Di belakang keduanya ada mantan bintang Liverpool, Michael Owen, yang mencetak 40 gol pada periode yang sama dalam kariernya.

Langkah Yamal untuk memimpin daftar ini seorang diri hanya tinggal menunggu waktu, mengingat masih tersisa lebih dari 7 bulan sebelum ia genap berusia 20 tahun.

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Gol Yamal tercipta pada menit kedua laga yang digelar di Stadion Riazor. Saat itu ia hendak mengoper bola kepada rekan setimnya, Dani Olmo, tetapi Olmo justru membiarkan bola tersebut lewat hingga masuk ke gawang.

Barcelona menjalani laga hari ini sebagai pemuncak klasemen LaLiga dengan 36 poin, unggul dua poin atas Atletico Madrid di posisi kedua dan 3 poin atas Real Madrid di peringkat ketiga.