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Kylian Mbappe terus bersinar bersama Real Madrid. Penyerang asal Prancis itu sudah mencatatkan 25 kontribusi gol di semua kompetisi musim ini, dengan rincian 20 gol dan 5 assist, sehingga menjadi pemain dengan kontribusi gol terbanyak kedua di antara para pemain lima liga top Eropa.

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Dalam statistik ini, hanya pemain muda Spanyol Lamine Yamal, winger Barcelona, yang mengungguli Mbappe. Menurut "Opta", Yamal telah berkontribusi dalam 26 gol, yakni mencetak 13 gol dan memberikan 13 assist.

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Catatan apik penyerang Prancis itu tidak berhenti di situ. Ia telah mencetak 70 gol di Liga Spanyol hanya dalam 79 pertandingan bersama Real Madrid.

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Mbappe pun menjadi pemain tercepat yang mencapai angka tersebut di kompetisi itu sejak penyerang asal Uruguay Luis Suarez, mantan striker Barcelona, yang juga membutuhkan 79 pertandingan untuk meraih torehan yang sama pada 2017.

Mbappe bergabung dengan Real Madrid pada musim panas 2024 setelah kontraknya bersama Paris Saint-Germain berakhir. Ia membuka catatan golnya bersama tim dengan mencetak gol di Piala Super Eropa melawan Atalanta.

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Pemain Prancis itu langsung tampil impresif pada musim pertamanya bersama Real Madrid dengan mencetak 44 gol dalam 59 pertandingan di semua kompetisi dan meraih Sepatu Emas Eropa. Ia kemudian mempertahankan produktivitasnya yang tinggi pada musim berikutnya dengan mencetak 42 gol.

Pada April 2026, Mbappe mencapai 100 gol bersama Real Madrid dalam 116 pertandingan. Ia terus menambah koleksi golnya musim ini dan menegaskan statusnya sebagai salah satu pencetak gol terbaik di sepak bola Eropa.

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Kylian Mbappe mencetak gol pemangkas jarak ke gawang Deportivo Alaves dalam laga yang berakhir dengan kekalahan Real Madrid (2-1) pada Sabtu ini di Stadion Santiago Bernabeu, dalam lanjutan pekan ke-14 Liga Spanyol.

Gol Mbappe lahir lewat tembakan keras dari dalam kotak penalti, memanfaatkan umpan Jude Bellingham.

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Sebelumnya, Toni Martinez membuka keunggulan Alaves pada menit ke-22 dengan memanfaatkan kesalahan Dean Huijsen, yang gagal mengirim umpan kepada kiper Thibaut Courtois.

Bek Real Madrid lainnya, Ibrahima Konate, mencoba menghalau tembakan Martinez, tetapi bola justru membentur dirinya dan melewati garis gawang sebelum ia sempat menyapunya.

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Mariano Diaz kemudian menyarangkan bola ke gawang setelah disapu Konate dan meminta maaf kepada pendukung mantan klubnya, Real Madrid. Namun, gol tersebut pada akhirnya dicatatkan atas nama Martinez.

Deportivo Alaves menggandakan keunggulan atas tuan rumah Real Madrid setelah Angel Perez mencetak gol kedua pada menit ke-61.

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Gol itu berawal dari assist Mariano Diaz yang dimanfaatkan dengan baik oleh Perez. Ia melewati kiper Thibaut Courtois sebelum menceploskan bola ke gawang di hadapan bek Dean Huijsen, yang kembali ikut bertanggung jawab atas gol tim tamu.

