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Penyerang Maroko, Yassir Zabiri, melanjutkan performa gemilangnya bersama Racing Santander setelah kembali mencetak gol saat timnya menang 3-1 atas Levante pada Jumat malam kemarin dalam pekan ke-14 LaLiga. Ia kini mengoleksi 12 gol di kompetisi tersebut dan semakin dekat dengan sejumlah catatan bersejarah.

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Zabiri menjadi pemain pertama di luar Real Madrid dan Barcelona yang mencapai 12 gol setelah 14 pekan pertama LaLiga sejak penyerang Brasil-Spanyol Diego Costa bersama Atletico Madrid pada musim 2013-2014, yang kala itu mencetak 14 gol pada periode yang sama.

Penyerang Maroko itu juga mencatatkan torehan gol terbaik bagi pemain Afrika pada fase kompetisi ini sejak Samuel Eto'o asal Kamerun, yang mencetak 14 gol bersama Barcelona pada musim 2008-2009.

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Gol ke-12 Zabiri tercipta saat Racing bertandang ke markas Levante di Stadion Ciutat de València. Tuan rumah sempat unggul lewat gol Iván Romero pada menit ke-42.

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Racing Santander bangkit pada babak kedua ketika Pablo García menyamakan kedudukan pada menit ke-66 lewat tembakan keras.

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Zabiri sempat kurang beruntung saat salah satu percobaannya membentur tiang gawang, tetapi dua menit kemudian ia berhasil membawa timnya unggul pada menit ke-81 dengan memanfaatkan umpan Íñigo Vicente.

Pada menit kelima masa tambahan waktu, Pablo García kembali mencetak gol, gol keduanya dalam laga itu sekaligus gol ketiga timnya, untuk memastikan kemenangan Racing Santander.

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Dalam daftar pencetak gol terbanyak LaLiga, Zabiri menempati posisi ketiga dengan 12 gol, di bawah pemain Barcelona asal Brasil, Raphinha, yang memimpin dengan 15 gol, serta penyerang Real Madrid asal Prancis, Kylian Mbappé, yang berada di posisi kedua dengan 13 gol.

Namun, penyerang Maroko itu memuncaki daftar pencetak gol dari permainan terbuka (bersama Raphinha) tanpa menghitung penalti. Seluruh 12 golnya dicetak tanpa satu pun penalti, sedangkan Raphinha dan Mbappé masing-masing mencetak 3 gol dari titik putih.

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Dari Akademi Mohammed VI hingga Bersinar di Spanyol

Yassir Zabiri lahir di kota Marrakesh, Maroko, pada 23 Februari 2005. Ia memulai karier sepak bolanya di Akademi Sepak Bola Mohammed VI sebelum pindah ke Union Touarga, tempat ia menjalani laga profesional pertamanya pada Januari 2024 dan mencetak tiga gol dalam 11 pertandingan.

Penyerang Maroko itu kemudian pindah ke klub Portugal, Famalicão, pada musim panas 2024, sebelum dikontrak klub Prancis, Rennes, pada Februari 2026 hingga 2029, setelah mencuri perhatian di Piala Dunia U-20 2025 di Chile.

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Zabiri menjadi salah satu bintang utama saat Maroko menjuarai Piala Dunia U-20 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Ia mencetak 5 gol di turnamen tersebut dan dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak, termasuk dua gol di laga final melawan Argentina (2-0).

Zabiri bergabung dengan Racing Santander dengan status pinjaman pada musim panas 2026 demi mendapatkan kesempatan bermain dan berkembang yang lebih besar.

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Namun, penyerang tim nasional Maroko itu dengan cepat melampaui ekspektasi dan menjelma menjadi salah satu sosok lini serang paling menonjol di LaLiga.