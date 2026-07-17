Xavi: Yamal adalah anugerah bagi Spanyol... dan inilah target pelatihan saya selanjutnya

Mantan bintang dan pelatih FC Barcelona, Xavi Hernández, memuji mantan pemain mudanya, Lamine Yamal, dengan menyebutnya sebagai “pemain penentu dan pengubah permainan dalam skuad Spanyol” dan “anugerah” yang diterima tim nasional, dalam wawancara yang dilakukannya dengan Radio Nasional Spanyol menjelang final Piala Dunia melawan Argentina pada Minggu mendatang.

Xavi mengenang kisah di balik penemuan bakat muda tersebut, seperti dilansir surat kabar "Marca" Spanyol: "Kami telah memantau Lamine sejak ia berusia lima belas tahun, dan saat itu klub sedang mengalami krisis keuangan yang parah sehingga memaksa kami untuk berinvestasi pada bakat-bakat dari akademi (La Masia). Sejak pandangan pertama, kami melihat bahwa Lamine memiliki sesuatu yang berbeda, dan sejak saat itu kami mempromosikannya ke tim utama. Ketika kami menilai dia sudah siap—hal yang terlihat sejak hari pertama—kami langsung menurunkannya sebagai pemain inti; dia memahami segalanya di lapangan dan selalu mengambil keputusan yang tepat. Dia adalah anugerah dan pemain penentu yang dimiliki Spanyol, serta memiliki semua kualitas untuk menjadi pemain terbaik di dunia.”

Pujian Xavi tidak hanya tertuju pada Yamal, tetapi juga meluas ke rekan-rekan mudanya di tim Catalan tersebut, di mana ia menambahkan: "Yamal adalah seorang jenius, dan mungkin dalam sejarah sepak bola Spanyol belum pernah ada pemain yang begitu menentukan dan berpengaruh seperti dia di usianya ini. Lihat juga Pau Cubarsi dan penampilan luar biasa yang ditunjukkannya; meskipun saya merasa sedih karena Fermin Lopez tidak banyak bermain, namun ada Pedri; kita sedang menghadapi generasi luar biasa di Barcelona dan tim nasional yang akan terus beraksi di lapangan selama 10 atau 15 tahun ke depan, dan saya sangat bangga pada mereka karena kami telah menyaksikan mereka tumbuh dan berkembang selama masa kepemimpinan kami di jajaran teknis Barça.”

Mengenai analisis teknis perjalanan timnas “La Roja” dan lolosnya mereka ke final setelah mengalahkan Prancis dengan skor 2-0 di semifinal, juara Piala Dunia 2010 itu berkomentar: “Saya rasa pertandingan melawan Prancis adalah pertandingan terbaik Spanyol di Piala Dunia ini; itu bagaikan puisi cinta terhadap sepak bola; sudah bertahun-tahun saya tidak melihat tim dengan struktur yang begitu kokoh dan keseimbangan sempurna antara pertahanan dan serangan, terutama saat menghadapi lawan sekelas Prancis yang merupakan tim terkuat pada tahap tersebut.”

Xavi menutup pembicaraannya dengan mengungkapkan optimisme besarnya terhadap kemampuan generasi saat ini untuk mengulangi prestasi bersejarah di Piala Dunia Afrika Selatan, sambil menegaskan: “Momen saat ini sangat ideal, dan pelatih serta para pemain merupakan kombinasi yang luar biasa. Mereka berhasil membangun tim hebat di semua lini tanpa adanya persaingan ego individu, yang sangat mengingatkan saya pada tim nasional Spanyol kami yang menjuarai gelar pada tahun 2010; oleh karena itu, saya sangat optimis bahwa sejarah akan terulang kembali.”

Pelatih asal Spanyol itu juga menyinggung hubungannya dengan legenda Argentina sekaligus kapten tim lawan Spanyol di final, Lionel Messi, dengan mengatakan: “Bagi saya, Messi adalah teman terlebih dahulu, dan kami memiliki hubungan pribadi yang sangat baik. Selain itu, kata-kata tak cukup untuk menggambarkannya; bahkan saya selalu berkata kepadanya: ’Saya sudah tidak tahu lagi harus berkata apa kepadamu!’. Kita tak bisa berbuat apa-apa di hadapan seseorang yang memiliki kerendahan hati untuk terus bermain; Messi adalah sosok yang sangat kompetitif, dan dia telah melakukan pekerjaan luar biasa serta memimpin timnya secara spiritual dengan cara yang menakjubkan.”

Di akhir wawancara, mantan pelatih Barcelona itu mengungkap kejutan mengenai langkah kepelatihannya selanjutnya, dengan menyatakan keinginannya untuk memimpin salah satu tim nasional, di mana ia menjelaskan: “Melatih tim nasional akan menjadi pilihan yang sangat tepat bagi saya dan keluarga; bekerja di klub tidak akan memungkinkan saya menghabiskan waktu yang cukup bersama keluarga dan anak-anak saya yang masih kecil. Saya katakan dengan jujur, langkah seperti ini sangat cocok bagi saya, dan saya memiliki keinginan serta semangat yang besar untuk menjalani pengalaman melatih dan berpartisipasi dalam turnamen besar seperti Piala Dunia, Piala Eropa, Piala Afrika, atau Piala Asia.”