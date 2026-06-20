Wahbi: Percayalah atau tidak... Saya telah melihat tim nasional Maroko yang baru!

Mohamed Wahbi, pelatih tim nasional Maroko, menyatakan kepuasannya yang besar atas raihan tiga poin dari Skotlandia, sambil menegaskan bahwa "Singa Atlas" menampilkan performa yang lebih baik daripada saat pertandingan pembuka meskipun hasil akhir tidak dapat dipastikan sejak awal.

Wahbi mengatakan dalam pernyataannya setelah pertandingan yang berakhir dengan skor 1-0: “Tiga poin adalah yang terpenting. Kami menghadapi lawan yang tangguh yang mengandalkan barisan pertahanan yang kokoh dan umpan-umpan panjang, dan ketika gagal mencetak gol kedua, Anda harus bertahan dengan kuat.”

Ia menambahkan: “Para pemain layak mendapatkan hadiah ini. Kami sudah tahu sebelumnya bahwa pertandingan ini akan berat, dan lawan akan menekan di menit-menit akhir untuk mencari gol penyama kedudukan, tetapi kami berhasil menerapkan tekanan tinggi dan mencegah mereka mendekati area kami dalam waktu yang lama.”

Dia melanjutkan: “Saya sangat ingin melihat gol kedua agar kami bisa lebih tenang, tapi begitulah sifat sepak bola, dan inilah level Piala Dunia. Mereka berhasil menutup ruang dan mengendalikan tempo permainan, yang membuat kami tegang.”

Wahbi menegaskan bahwa timnya menunjukkan perkembangan yang signifikan dibandingkan dengan pertandingan pertama, sambil berkata: “Percaya atau tidak, saya sangat puas dengan penampilan ini. Kami berhasil masuk ke area penalti berkali-kali, dan mengendalikan babak kedua dengan baik. Saya melihat perkembangan yang jelas yang membuat saya optimis bahwa kami akan tampil lebih baik di pertandingan ketiga.”

Mengenai pertandingan melawan Haiti mendatang, ia menjelaskan: “Kami memiliki 4 poin dan belum memastikan lolos. Di Piala Dunia, Anda menghadapi lawan dengan gaya permainan yang berbeda-beda, dan saya akan memilih susunan pemain terbaik berdasarkan kesiapan para pemain untuk memastikan lolos.”