Wahbi: Bayern Munich tidak menekan Al-Sibari... dan Kompany memahami situasinya

Mohamed Wahbi, pelatih tim nasional Maroko, menanggapi kabar yang beredar mengenai kemungkinan bintang timnya, Ismail Al-Saybari, pindah ke Bayern Munich pada bursa transfer musim panas mendatang. Ia menegaskan bahwa sang pemain menangani masalah ini dengan tenang dan tetap fokus sepenuhnya pada komitmennya bersama “Singa Atlas”.

Situs web Maroko "Al-Batola" mengutip pernyataan Wahbi, di mana ia menegaskan bahwa masalah kepindahan Al-Saybari belum diputuskan secara final hingga saat ini, sambil menambahkan bahwa semua pihak menangani masalah ini dengan tenang, tanpa tekanan apa pun.

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Wahbi mengatakan dalam pernyataan persnya: "Masalah waktu tidak ada di tangan kami, dan ini sudah jelas, selain itu kesepakatan itu sendiri belum diselesaikan secara resmi.. Kami sangat bangga ketika pemain Maroko pindah ke klub-klub besar, dan Bayern Munich adalah salah satu dari klub-klub besar tersebut. Selain itu, sang pemain tampak sangat tenang dan stabil saat ini, dan tidak ada ketegangan sama sekali dalam hal ini."

Ia menambahkan: “Saya tidak berpikir Bayern Munich menggunakan pendekatan menekan atau memperkeruh situasi dalam komunikasi; segala sesuatunya berjalan dengan baik dan tenang di antara semua pihak, dan sang pemain saat ini sepenuhnya fokus pada tim nasional Maroko. Saya mengenal Vincent Kompany (pelatih Bayern) dengan baik, dan saya yakin dia juga memahami situasi ini, serta tahu bahwa prioritas saat ini adalah tim nasional Maroko".

Dia melanjutkan: “Kami optimis dan tenang, dan kami akan sangat bangga jika langkah ini terwujud, karena ini akan menjadi langkah menuju klub besar, dan tujuan kami selalu melihat pemain-pemain Maroko terbaik kami bermain di klub-klub terbesar dunia.”

Perlu dicatat bahwa Al-Sibari mencetak gol untuk Maroko saat imbang melawan Brasil (1-1), pada putaran pertama kompetisi Grup C Piala Dunia 2026.

Laporan media baru-baru ini menyebutkan bahwa bintang PSV Eindhoven tersebut telah mencapai kesepakatan dengan klub asal Bavaria itu, bahkan telah menjalani pemeriksaan medis di Amerika Serikat, sebagai persiapan untuk bergabung dengan klub tersebut setelah Piala Dunia.