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Globe Soccer Awards mengumumkan dibukanya voting publik global untuk edisi ke-17 mulai hari ini, Rabu. Persaingan kali ini mempertemukan para bintang, klub, dan pelatih terbaik di dunia sepak bola. Di barisan terdepan ada para bintang utama Paris Saint-Germain, juara Liga Champions untuk kedua kalinya secara beruntun, serta para bintang timnas Spanyol yang menjuarai Piala Dunia 2026.

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Para pemenang dijadwalkan diumumkan dalam sebuah acara yang digelar di Uni Emirat Arab pada 28 Desember mendatang.

Bintang Prancis Ousmane Dembele, peraih penghargaan Pemain Terbaik Dunia pada edisi lalu, kembali untuk mempertahankan gelarnya dalam daftar berisi 26 pemain yang merupakan bintang-bintang top sepak bola dunia. Di antara mereka terdapat tujuh rekan setimnya di Paris Saint-Germain, yakni Desire Doue, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, dan Fabian Ruiz. Nama terakhir menjadi satu-satunya nomine yang mengawinkan gelar Liga Champions dan Piala Dunia sepanjang 2026.

Daftar tersebut juga memuat tiga rekan Ruiz di timnas Spanyol yang menjuarai Piala Dunia, yaitu Pau Cubarsi, Rodri, dan bintang muda Lamine Yamal. Selain itu, ada pemain Prancis Kylian Mbappe, peraih Sepatu Emas Piala Dunia, serta duet Bayern Munich Harry Kane dan Michael Olise.

LaLiga tampil dominan dalam perebutan gelar Pemain Terbaik dengan tujuh wakil. Sementara itu, wakil Liga Primer Inggris mencakup trio Arsenal Declan Rice, Bukayo Saka, dan William Saliba, Erling Haaland dari Manchester City, Dominik Szoboszlai dari Liverpool, serta Bruno Fernandes dari Manchester United. Bintang Inter Miami asal Argentina, Lionel Messi, juga kembali masuk daftar pesaing untuk penghargaan yang pernah ia raih pada 2015.

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Penghargaan Penyerang Terbaik diperebutkan oleh 14 pemain, dipimpin Messi, Haaland, Mbappe, dan Kane. Adapun Luis Diaz dan Julian Alvarez hanya muncul di kategori ini tanpa masuk daftar nomine Pemain Terbaik.

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Di kategori Gelandang Terbaik, 14 pemain bersaing, delapan di antaranya juga menjadi nomine Pemain Terbaik. Yang terdepan adalah Jude Bellingham, bintang Real Madrid dan timnas Inggris. Daftar ini juga memuat rekan setimnya di Real Madrid, Federico Valverde, duet Manchester City Rayan Cherki dan Enzo Fernandez, Martin Odegaard dari Arsenal, Nico Paz dari Como, serta Pedri dari Barcelona.

Untuk penghargaan Bek Terbaik, para pemain Paris Saint-Germain hadir dengan kuat. Sepuluh nomine yang masuk daftar adalah Achraf Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, dan Willian Pacho, ditambah Pau Cubarsi dan William Saliba, Marc Cucurella dari Real Madrid, Gabriel Magalhaes dari Arsenal, Dayot Upamecano dari Bayern Munich, serta Federico Dimarco dari Inter Milan. Dimarco menjadi satu-satunya bek di antara para nomine yang tidak tampil di Piala Dunia 2026, dan ia juga bersaing untuk gelar Pemain Terbaik.

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Dalam perebutan gelar Kiper Terbaik, daftar nomine memuat tiga kiper timnas Spanyol yang menjuarai Piala Dunia, yaitu Unai Simon, David Raya, dan Joan Garcia, serta kiper Argentina Emiliano Martinez, yang juga tampil di final Piala Dunia yang digelar di New Jersey.

Di sepak bola putri, Alexia Putellas, Ewa Pajor, dan Melchie Dumornay memimpin daftar nomine Pemain Putri Terbaik. Sementara itu, Aitana Bonmati, peraih penghargaan tersebut dalam tiga edisi terakhir, absen setelah menjalani musim yang diwarnai cedera bersama Barcelona Putri.

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Meski Bonmati absen dari persaingan individu, Barcelona masuk dalam enam klub nomine Klub Putri Terbaik setelah meraih empat gelar sepanjang 2026. Tim putra Barcelona juga bersaing untuk penghargaan Klub Terbaik, bersama deretan juara kompetisi domestik dan kontinental dari lima liga top Eropa, Brasil, dan Arab Saudi.

Di kategori Pelatih Terbaik, Luis Enrique, pelatih Paris Saint-Germain, dan Luis de la Fuente, pelatih timnas Spanyol yang menjuarai Piala Dunia, memimpin daftar berisi sepuluh nomine. Di antaranya ada Mikel Arteta, pelatih Arsenal, Cesc Fabregas, pelatih Como, dan Unai Emery, pelatih Aston Villa.

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Penghargaan Pemain Muda Terbaik diperebutkan oleh 14 talenta muda, dipimpin Pau Cubarsi, bersama kuartet Real Madrid Yan Diomande, Endrick, Carlos Espi, dan Arda Guler, Lennart Karl dari Bayern Munich, serta Warren Zaire-Emery dari Paris Saint-Germain.

Untuk penghargaan Pemain Terbaik Timur Tengah, bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, berupaya mempertahankan gelar yang terus ia kuasai sejak 2023. Ia mendapat persaingan dari dua rekannya di Al Nassr, Joao Felix dan Sadio Mane, rekan senegaranya Ruben Neves dari Al Hilal, duet Al Ahli Ivan Toney dan Edouard Mendy, duo Maroko Yassine Bounou dan Soufiane Rahimi, serta pemain Meksiko Julian Quinones, salah satu bintang Piala Dunia 2026. Musab Al-Juwayr, pemain Al Qadsiah, menjadi satu-satunya pemain Arab Saudi dalam daftar sepuluh nomine.

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Edisi kali ini juga menghadirkan penghargaan baru, "Klub Bersejarah Pilihan Fans", sebagai bentuk penghormatan bagi klub-klub yang memiliki warisan sepak bola panjang dan basis suporter yang terbentang lintas generasi. Real Madrid memimpin daftar berisi 16 klub dari 11 negara di Eropa, Amerika Selatan, dan Afrika, di antaranya Milan, Bayern Munich, Liverpool, Benfica, Boca Juniors, Flamengo, dan Al Ahly Mesir. Putaran pertama voting untuk penghargaan ini sepenuhnya ditentukan oleh suara fans.

Voting publik untuk 12 dari 14 kategori berlangsung hingga 30 November ini melalui situs vote.globesoccer.com, tempat para pencinta sepak bola dari seluruh dunia memilih nomine yang lolos ke tahap akhir.

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Pada putaran kedua, suara fans akan digabungkan dengan suara dewan juri Globe Soccer, yang beranggotakan sejumlah tokoh sepak bola terkemuka, termasuk Marcello Lippi, Antonio Conte, Iker Casillas, dan Luis Figo, untuk menentukan para pemenang.

Selain Globe Soccer Awards, acara tersebut juga akan menjadi ajang penyerahan penghargaan LaLiga musim 2025/26, setelah hasil akhir penghargaan tersebut disahkan.

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Bintang Barcelona Lamine Yamal akan menerima penghargaan Pemain Terbaik Musim Ini, sementara pelatihnya, Hansi Flick, meraih penghargaan Pelatih Terbaik. Carlos Espi, penyerang Real Madrid saat ini, mendapat penghargaan Pemain U-23 Terbaik sebagai apresiasi atas musim gemilangnya bersama Levante.

Penghargaan Gol Terbaik Musim Ini diberikan kepada Arda Guler, pemain Real Madrid, atas tendangan luar biasanya dari jarak jauh di separuh lapangan timnya sendiri saat melawan Elche pada Maret 2026. Sementara itu, Joan Garcia, kiper Barcelona, menerima penghargaan Penyelamatan Terbaik Musim Ini berkat aksi penyelamatan apiknya kontra Espanyol, rival sekota timnya, pada Januari lalu.

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Edisi sebelumnya Globe Soccer Awards berhasil menjaring lebih dari 30 juta suara fans dari lebih dari 200 negara dan wilayah, menegaskan luasnya jangkauan global ajang ini serta antusiasme para pencinta sepak bola terhadapnya.

Edisi ke-17 mencakup 14 kategori utama, ditambah sejumlah penghargaan karier dan penghargaan khusus yang diberikan setiap tahun sebagai apresiasi atas pencapaian dan kontribusi menonjol di dunia sepak bola.

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Dua belas kategori yang terbuka untuk voting publik meliputi:

Pemain Terbaik Pemain Putri Terbaik Klub Putra Terbaik Klub Putri Terbaik Pelatih Terbaik Penyerang Terbaik Gelandang Terbaik Bek Terbaik Kiper Terbaik Pemain Muda Terbaik Pemain Terbaik Timur Tengah Penghargaan Klub Bersejarah Pilihan Fans

Daftar Lengkap Nomine Globe Soccer Awards