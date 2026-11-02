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FC Villarreal vs. Paris Saint-Germain: Waktu kick-off

Champions League - Pekan 4 3 Nov 2026 - 15.00 Estadio de la Ceramica

Pertandingan antara FC Villarreal dan Paris Saint-Germain dimulai pada 3 November 2026 pukul 21.00.

FC Villarreal vs. Paris Saint-Germain hari ini: Siapa yang menayangkan di TV dan live streaming?

Pertandingan antara Villarreal dan Paris Saint-Germain disiarkan langsung di DAZN. Anda dapat menyaksikannya melalui live streaming di sana.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi pada FC Villarreal dan Paris Saint-Germain?

Villarreal menghadapi pertandingan ini dengan catatan beragam: dari lima laga kompetitif terakhir, mereka meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan menelan dua kekalahan. Penampilan terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 0-1 dari Espanyol di liga, setelah sebelumnya menang 4-3 atas Liverpool di Liga Champions. Dalam lima pertandingan tersebut, Villarreal mencetak delapan gol dan kebobolan sembilan gol.

PSG berada dalam performa luar biasa dan memenangi kelima laga kompetitif terakhirnya. Setelah menang 4-2 atas Manchester City dan 4-2 atas Barcelona di Liga Champions, mereka terakhir kali meraih kemenangan tandang 5-1 atas Le Havre di Ligue 1. Dalam lima pertandingan itu, PSG mencetak 16 gol dan kebobolan sembilan gol.

FC Villarreal vs. Paris Saint-Germain: Susunan pemain

FC Villarreal vs. Paris Saint-Germain: Performa

FC Villarreal vs. Paris Saint-Germain: Rekor pertemuan

FC Villarreal vs. Paris Saint-Germain: Klasemen