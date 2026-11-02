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Champions League
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Estadio de la Ceramica
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Villarreal vs Paris Saint-Germain hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan secara langsung di TV dan live streaming?

Villarreal vs Paris Saint-Germain
Villarreal
Paris Saint-Germain
Champions League

Villarreal menghadapi Paris Saint-Germain di Liga Champions. Namun, siapa yang menayangkan pertandingan ini secara langsung di televisi dan melalui live streaming hari ini?

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FC Villarreal vs. Paris Saint-Germain: Waktu kick-off

crest
Champions League - Pekan 4
Estadio de la Ceramica

Pertandingan antara FC Villarreal dan Paris Saint-Germain dimulai pada 3 November 2026 pukul 21.00.

FC Villarreal vs. Paris Saint-Germain hari ini: Siapa yang menayangkan di TV dan live streaming?

Pertandingan antara Villarreal dan Paris Saint-Germain disiarkan langsung di DAZN. Anda dapat menyaksikannya melalui live streaming di sana.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi pada FC Villarreal dan Paris Saint-Germain?

Villarreal menghadapi pertandingan ini dengan catatan beragam: dari lima laga kompetitif terakhir, mereka meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan menelan dua kekalahan. Penampilan terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 0-1 dari Espanyol di liga, setelah sebelumnya menang 4-3 atas Liverpool di Liga Champions. Dalam lima pertandingan tersebut, Villarreal mencetak delapan gol dan kebobolan sembilan gol.

PSG berada dalam performa luar biasa dan memenangi kelima laga kompetitif terakhirnya. Setelah menang 4-2 atas Manchester City dan 4-2 atas Barcelona di Liga Champions, mereka terakhir kali meraih kemenangan tandang 5-1 atas Le Havre di Ligue 1. Dalam lima pertandingan itu, PSG mencetak 16 gol dan kebobolan sembilan gol.

VIL

VIL - Performa

ELC
S0-0
LIV
K4-3
VAL
M1-2
CDM
M0-5
ESP
K0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
PSG

PSG - Performa

MCI
M2-4
STR
M1-3
BAR
M4-2
OL
M2-0
LEH
M1-5
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
18/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

FC Villarreal vs. Paris Saint-Germain: Susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Villarreal vs Paris Saint-Germain

4-4-2
Villarreal crest
Villarreal
VIL
Formasi
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-3-3
P. GulacsiP. GulacsiS. CardonaS. CardonaP. NavarroP. NavarroS. MourinoS. MourinoR. VeigaR. VeigaP. GueyeP. GueyeA. MoleiroA. MoleiroT. BuchananT. BuchananS. ComesanaS. ComesanaG. MikautadzeG. MikautadzeT. OluwaseyiT. OluwaseyiM. SafonovM. SafonovW. PachoW. PachoI. ZabarnyiI. ZabarnyiA. HakimiA. HakimiL. HernandezL. HernandezVitinhaVitinhaF. RuizF. RuizJ. NevesJ. NevesF. TorresF. TorresM. GodtsM. GodtsD. DoueD. Doue
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-4-2
Villarreal

Susunan Pemain Utama

Paris Saint-Germain

Manajer

  • I. Perez
  • Luis Enrique

FC Villarreal vs. Paris Saint-Germain: Performa

VIL

VIL - Performa

ELC
S0-0
LIV
K4-3
VAL
M1-2
CDM
M0-5
ESP
K0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
PSG

PSG - Performa

MCI
M2-4
STR
M1-3
BAR
M4-2
OL
M2-0
LEH
M1-5
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
18/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

FC Villarreal vs. Paris Saint-Germain: Rekor pertemuan

FC Villarreal vs. Paris Saint-Germain: Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
M
M
M
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
M
M
M
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
M
M
M
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
M
M
M
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
M
M
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
S
M
M
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
S
M
M
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
K
M
M
9
ComoComoCOM
3201105+56
M
K
M
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
M
K
M
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
M
M
K
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
K
M
M
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
M
K
M
14
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
S
S
M
15
RomaRomaROM
311185+34
M
K
S
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
S
M
K
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
K
M
S
18
PSVPSVPSV
31112204
M
K
S
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
K
M
K
20
InterInterINT
310256-13
M
K
K
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
K
K
M
22
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
M
K
K
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
M
K
K
24
LASKLASKLAS
310269-33
M
K
K
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
M
K
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
K
M
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
M
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
K
M
K
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
M
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
M
K
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
S
K
S
32
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
301247-31
S
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
S
K
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
35
LilleLilleLIL
3003410-60
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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