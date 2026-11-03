Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan keamanan lebih tinggi, atau dari wilayah lain di dunia tempat Anda mungkin menghadapi pemblokiran geografis? Di sinilah jaringan privat virtual (VPN) sangat berguna.

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda Nonton bola di mana saja

Dapatkan VPN yang andal. Pilih penyedia VPN tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet).

Pilih penyedia VPN tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet). Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi.

Hubungkan ke server. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).

Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP). Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi saluran olahraga yang memiliki hak siar.

Buka situs web atau aplikasi streaming resmi saluran olahraga yang memiliki hak siar. Daftar & temukan tayangannya. Buat akun atau masuk ke layanan penyiar resmi agar Anda mendapat akses penuh dan bisa menikmati pertandingan!

Viking vs. Sabah FK: Waktu kick-off

Champions League - Pekan 4 4 Nov 2026 - 15.00 Lyse Arena

Pertandingan antara Viking dan Sabah FK dimulai pada 4 November 2026 pukul 21.00.

Viking vs. Sabah FK hari ini: Siapa yang menyiarkan langsung di TV dan live streaming?

Pertandingan Liga Champions antara Viking dan Sabah FK disiarkan langsung di DAZN. Pelanggan dapat menyaksikan laga tersebut melalui live streaming di sana.

Kabar pekan ini: Apa yang terjadi dengan Viking dan Sabah FK?

Viking memasuki laga ini dengan catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Terakhir, mereka mencatatkan skor 3:2 melawan Bodø/Glimt dalam laga yang berakhir dengan kekalahan. Sebelumnya, Viking meraih kemenangan 3:1 atas Tromsø. Secara keseluruhan, Viking mencetak 14 gol dan kebobolan 12 gol dalam lima pertandingan tersebut.

Sabah FK juga mencatatkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Pertandingan terakhir mereka berakhir dengan skor 3:2 melawan Turan Tovuz, kali ini dengan Sabah FK sebagai pihak yang kalah. Hasil positif yang patut disorot adalah kemenangan 2:0 atas Slavia Praha di Liga Champions. Dalam lima pertandingan tersebut, Sabah mencetak tujuh gol dan kebobolan enam gol.

Viking vs. Sabah FK: Susunan pemain

Viking vs. Sabah FK: Performa

Viking vs. Sabah FK: Rekor pertemuan

Viking vs. Sabah FK: Klasemen