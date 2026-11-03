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Champions League
team-logoViking
Lyse Arena
team-logoSabah FK
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Viking vs Sabah FK hari ini: Siapa yang menayangkan pertandingan secara langsung di TV dan live streaming?

Viking vs Sabah FK
Viking
Sabah FK
Champions League

Di Liga Champions, Viking menghadapi Sabah FK. Namun, siapa yang menayangkan pertandingan ini secara langsung di TV dan live streaming hari ini?

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Viking vs. Sabah FK: Waktu kick-off

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Champions League - Pekan 4
Lyse Arena

Pertandingan antara Viking dan Sabah FK dimulai pada 4 November 2026 pukul 21.00.

Viking vs. Sabah FK hari ini: Siapa yang menyiarkan langsung di TV dan live streaming?

Pertandingan Liga Champions antara Viking dan Sabah FK disiarkan langsung di DAZN. Pelanggan dapat menyaksikan laga tersebut melalui live streaming di sana.

Kabar pekan ini: Apa yang terjadi dengan Viking dan Sabah FK?

Viking memasuki laga ini dengan catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Terakhir, mereka mencatatkan skor 3:2 melawan Bodø/Glimt dalam laga yang berakhir dengan kekalahan. Sebelumnya, Viking meraih kemenangan 3:1 atas Tromsø. Secara keseluruhan, Viking mencetak 14 gol dan kebobolan 12 gol dalam lima pertandingan tersebut.

Sabah FK juga mencatatkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Pertandingan terakhir mereka berakhir dengan skor 3:2 melawan Turan Tovuz, kali ini dengan Sabah FK sebagai pihak yang kalah. Hasil positif yang patut disorot adalah kemenangan 2:0 atas Slavia Praha di Liga Champions. Dalam lima pertandingan tersebut, Sabah mencetak tujuh gol dan kebobolan enam gol.

VIK

VIK - Performa

FCB
S3-3
FRE
M3-2
AVL
K3-1
TRO
M3-1
BOD
K3-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/12
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5
SAB

SAB - Performa

SLP
M2-0
FKQ
M0-4
BVB
K1-2
QRB
S0-0
TUT
K3-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Viking vs. Sabah FK: Susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Viking vs Sabah FK

4-3-3
Viking crest
Viking
VIK
Formasi
Sabah FK crest
Sabah FK
SAB
4-2-3-1
A. OestboeA. OestboeH. HeggheimH. HeggheimH. FalchenerH. FalchenerG. StensnessG. StensnessK. HaugenK. HaugenK. AskildsenK. AskildsenJ. BellJ. Bellteam-logoH. BjoerdalZ. TripicZ. TripicP. ChristiansenP. ChristiansenE. BotheimE. BotheimS. PokatilovS. PokatilovA. ZedadkaA. ZedadkaT. PuchaczT. PuchaczS. SolvetS. SolvetR. DashdamirovR. DashdamirovI. LepinjicaI. LepinjicaA. KhaybulaevA. Khaybulaevteam-logoD. QueirozK. ParrisK. ParrisC. NwachukwuC. NwachukwuJ. MickelsJ. Mickels
Sabah FK crest
Sabah FK
SAB
4-3-3
Viking

Susunan Pemain Utama

Sabah FK

Manajer

  • M. Jensen
  • V. Dambrauskas

Viking vs. Sabah FK: Performa

VIK

VIK - Performa

FCB
S3-3
FRE
M3-2
AVL
K3-1
TRO
M3-1
BOD
K3-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/12
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5
SAB

SAB - Performa

SLP
M2-0
FKQ
M0-4
BVB
K1-2
QRB
S0-0
TUT
K3-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Viking vs. Sabah FK: Rekor pertemuan

Viking vs. Sabah FK: Klasemen

#
MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400185+1312
M
M
M
M
2
Aston VillaAston VillaAVL
4301124+89
K
M
M
M
3
BarcelonaBarcelonaBAR
4301126+69
M
K
M
M
4
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
M
M
M
5
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
M
M
M
6
Sporting CPSporting CPSCP
430184+49
M
K
M
M
7
Real BetisReal BetisBET
330074+39
M
M
M
8
RomaRomaROM
4211105+57
M
M
K
S
9
ArsenalArsenalARS
321062+47
S
M
M
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
K
S
M
M
11
Bayern MunichBayern MunichFCB
4130105+56
S
S
S
M
12
ComoComoCOM
3201105+56
M
K
M
13
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
M
K
M
14
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
M
M
K
15
InterInterINT
420276+16
M
M
K
K
16
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
M
K
M
17
LASKLASKLAS
42029906
M
M
K
K
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
M
M
K
K
19
Atletico MadridAtletico MadridATM
412143+15
S
S
M
K
20
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
K
K
M
S
21
PSVPSVPSV
31112204
M
K
S
22
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
411249-54
S
K
M
K
23
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
M
K
K
24
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
410358-33
K
K
K
M
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
M
K
26
VillarrealVillarrealVIL
4103812-43
K
K
M
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
M
28
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
M
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
M
K
30
FeyenoordFeyenoordFEY
4103410-63
K
K
M
K
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
S
K
S
32
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
301247-31
S
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
S
K
34
LilleLilleLIL
4013410-61
S
K
K
K
35
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4004116-150
K
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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