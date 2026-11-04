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Liga Champions UEFA di televisi

Viking vs. Sabah FK: Waktu kick-off

Champions League - Pekan 4 4 Nov 2026 - 15.00 Lyse Arena

Pertandingan antara Viking dan Sabah FK dimulai pada 4 November 2026 pukul 21.00.

Viking vs. Sabah FK hari ini: Siapa yang menyiarkan di TV dan live streaming?

Pertandingan Liga Champions antara Viking dan Sabah FK disiarkan langsung di DAZN. Pelanggan dapat menyaksikan laga tersebut melalui live streaming di sana.

Kabar pekan ini: Apa yang terjadi dengan Viking dan Sabah FK?

Viking memasuki pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Pada laga terkini, Viking mencatat skor 3-2 melawan Bodø/Glimt, tetapi berakhir dengan kekalahan. Sebelumnya, Viking meraih kemenangan 3-1 atas Tromsø. Secara keseluruhan, Viking mencetak 14 gol dan kebobolan 12 gol dalam lima pertandingan tersebut.

Sabah FK juga mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Laga terakhir mereka berakhir dengan skor 3-2 melawan Turan Tovuz, kali ini sebagai pihak yang kalah. Hasil positif yang patut disoroti adalah kemenangan 2-0 atas Slavia Praha di Liga Champions. Dalam lima pertandingan tersebut, Sabah mencetak tujuh gol dan kebobolan enam gol.

Viking vs. Sabah FK: Susunan pemain

Viking vs. Sabah FK: Performa

Viking vs. Sabah FK: Rekor pertemuan

Viking vs. Sabah FK: Klasemen