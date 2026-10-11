Jurnalis olahraga Walid Al-Faraj mengungkap cerita di balik penyelenggaraan koridor kehormatan untuk Mohammed Al-Owais, kiper Al Hilal dan tim nasional Arab Saudi, saat berlangsungnya klasik antara Al Hilal dan Al Ittihad, setelah momen tersebut memicu perdebatan luas di antara para suporter, terutama karena perayaan Piala Teluk Arab "Gulf Cup 27" digelar di dalam stadion "Al Zaeem", dan sebelum laga menghadapi salah satu rival terbesarnya di pentas domestik.

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Al-Owais sebelumnya tampil membawa trofi Gulf Cup 27 sebelum laga dimulai, di tengah koridor kehormatan dari para pemain Al Hilal dan Al Ittihad, sebagai perayaan atas keberhasilan tim nasional Arab Saudi meraih gelar keempat dalam sejarahnya.

Namun momen itu memunculkan protes dari sebagian suporter yang mempertanyakan alasan mengaitkan penghormatan terhadap tim nasional dengan salah satu klub, terutama karena Al-Owais bermain di skuat Al Hilal.

Dalam konteks ini, Al-Faraj menjelaskan dalam programnya "Sport ma'a Walid" bahwa ide penghormatan tersebut tidak berasal dari Federasi Sepak Bola Arab Saudi, melainkan dimulai dari usulan Al Hilal, yang ingin merayakan kapten tim nasional setelah pencapaian di Teluk, sebelum federasi menyetujui inisiatif tersebut, sehingga acara itu digelar sebelum klasik.

Al-Faraj mengatakan: "Itu adalah usulan dari Al Hilal agar kapten tim nasional Arab Saudi diberi penghormatan setelah meraih Piala Teluk Arab baru-baru ini, dan federasi menyetujuinya. Tidak ada fanatisme apa pun dalam urusan ini."

Jurnalis olahraga itu menambahkan bahwa penghormatan tersebut bukan usulan dari Federasi Sepak Bola Arab Saudi, sembari menegaskan bahwa bahkan jika ide itu datang dari Liga Profesional Saudi, menggelar perayaan tersebut saat klasik tetaplah tepat, mengingat laga itu merupakan salah satu pertandingan paling menonjol pada musim ini dan mendapat perhatian besar dari para suporter.

Perlu diingat bahwa Al Hilal meraih kemenangan atas Al Ittihad dengan skor (3-2), Sabtu kemarin, di stadion "Kingdom Arena", dalam rangkaian pekan kedelapan Liga Roshn.

Penjelasan ini hadir untuk mengakhiri sejumlah pertanyaan seputar latar belakang momen tersebut, terutama karena Fahad Al-Mufarrej, direktur eksekutif tim nasional Arab Saudi saat ini, memiliki sejarah panjang dalam pekerjaan administratif bersama Al Hilal. Meski demikian, pernyataan Al-Faraj menunjukkan bahwa inisiatif itu datang dari klub itu sendiri, tanpa adanya bukti bahwa latar belakang Al-Mufarrej di Al Hilal menjadi penyebab penyelenggaraan koridor kehormatan tersebut.