Video: Walid Al-Faraj Mengungkap Kejutan dari Asia Pasca-Konflik Iran

Jurnalis terkenal Walid Al-Faraj mengungkap kejutan besar terkait kemungkinan dampak perang Iran terhadap sikap klub-klubnya dalam berpartisipasi di turnamen-turnamen Asia pada periode mendatang.

Kawasan Timur Tengah saat ini sedang dilanda ketegangan dan konflik, yang berdampak pada kegiatan olahraga dan mengakibatkan penundaan sejumlah pertandingan dan turnamen, akibat pengaruh situasi terkini terhadap beberapa negara Teluk.

Al-Faraj mengatakan dalam pernyataannya melalui programnya "Action with Walid" di Arab Saudi: "Mungkin saja Al-Ahli Dubai lolos ke babak perempat final, karena diperkirakan Tractor Iran tidak akan datang untuk menghadapi mereka akibat perang yang sedang berkecamuk."

Dia melanjutkan: "Sampai saat ini, Asosiasi Sepak Bola Asia (AFC) belum memutuskan status Tractor, dan saya tidak tahu apakah mereka akan datang atau tidak, tetapi diperkirakan mereka tidak akan datang."

Pertandingan babak 16 besar untuk klub-klub Asia Barat di turnamen Elite dijadwalkan berlangsung pada hari Senin dan Selasa, di mana akan ada 3 klub Saudi yang berpartisipasi, yaitu Al-Ahli, Al-Ittihad, dan Al-Hilal.
















