Video: Setelah En-Nesyri, bintang Maroko baru bersinar di langit Asia

Hari Senin menyaksikan penampilan gemilang baru pemain Maroko di level tertinggi dalam turnamen Liga Champions Elite Asia, setelah Youssef En-Nesyri, penyerang Al-Ittihad, tampil cemerlang dan membawa timnya meraih kemenangan atas klub Uzbekistan, Nasaf, dengan skor dua gol tanpa balas satu gol.

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En-Nesyri mencetak satu-satunya gol pertandingan pada menit terakhir laga, melalui tendangan bebas langsung yang merupakan gol pertamanya dari jenis tersebut sepanjang kariernya.

Di sisi lain, Hossein Rahimi, bintang klub Uni Emirat Arab Al-Ain, terus menampilkan performa menakjubkan bersama timnya dalam turnamen Liga Champions Elite Asia, setelah mencetak gol indah ke gawang klub Iran Tractor, pada Senin malam, dalam rangkaian pertandingan pekan ketiga ajang tersebut.

Bintang Maroko berusia 24 tahun itu berhasil mencetak gol kemenangan timnya, setelah memanfaatkan umpan silang sempurna dari sisi kanan yang diubahnya menjadi gol dengan sangat cemerlang, usai lepas dari pengawalan ketat.

Dengan gol indah ini, Hossein Rahimi meningkatkan koleksinya menjadi 5 gol dalam 3 pertandingan di turnamen Asia tersebut, di mana ia mencetak gol untuk pertandingan ketiga secara beruntun, dengan rincian dua gol melawan Al-Nassr Saudi dan dua gol melawan Al-Quwa Al-Jawiya Irak, ditambah satu gol lainnya ke gawang Tractor.

Bintang itu memuncaki daftar pencetak gol terbanyak turnamen Asia tersebut dengan mengungguli semua pemain, membuktikan pentingnya dirinya dalam pertandingan demi pertandingan serta kemampuannya menciptakan perbedaan dalam laga-laga penting.