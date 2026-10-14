Video: Peringatkan adanya perpecahan di Al Hilal, Mohammed Noor ke Salem Al Dawsari: Carilah klub lain

Mantan bintang sepakbola Arab Saudi, Mohammed Noor, melontarkan keraguan soal masa depan bintang Al Hilal, Salem Al Dawsari, di tengah penguatan skuat yang begitu kuat selama bursa transfer musim panas lalu.

Setelah menjalani operasi lutut akibat cedera yang dialaminya bersama timnas Arab Saudi di Piala Dunia 2026, Al Hilal mengumumkan pada Jumat lalu bahwa "Salem Al Dawsari berada dalam penanganan medis karena merasakan nyeri pada persendian kakinya", sehingga ia terus absen dari tim.

Noor berkata saat menjadi bintang tamu program "Nadeena": "Jika Salem Al Dawsari kembali (setelah pemulihan) dan tidak dimainkan, akan muncul masalah."

Ia melanjutkan: "Apakah Al Hilal mampu mengendalikan Salem di ruang ganti? Ini hal yang penting, dan persoalannya tidak mudah."

Al Hilal memperkuat skuatnya selama musim panas dengan sejumlah transfer ofensif berkualitas seperti pemain Brasil Gabriel Martinelli, mantan bintang Arsenal, Ollie Watkins, mantan bintang Aston Villa, serta winger Belanda Crysencio Summerville yang datang dari klub Inggris West Ham United. Hal itu, menurut Noor, menimbulkan krisis bagi pelatih kepala Simone Inzaghi, yang dituntut untuk memecahkan dilema menurunkan Al Dawsari sebagai starter.

Ia menjelaskan: "Saya sangat menyukai Salem, dan saya menganggapnya salah satu dari 10 pemain terbaik dalam sejarah sepakbola Arab Saudi, tetapi kami sedang menganalisis situasi."

Ia menambahkan: "Karena itu saya katakan kepada Salem, carilah klub yang bagus untukmu tahun depan, karena kamu tidak akan bertahan, sebab kamu tidak akan rela duduk di bangku cadangan."

Mantan bintang Al Ittihad dan Al Nassr itu kemudian menegaskan: "Jika Salem kembali (bermain bersama Al Hilal), Al Hilal akan meraih semua gelar."

Pernyataan ini muncul setelah kemenangan Al Hilal kemarin, Selasa, atas Al Sadd Qatar di Doha dengan dua gol tanpa balas, pada matchday kedua fase liga Liga Champions Asia Elite.

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