Video: Orang Irak yang menepati janji... Ayman Hussein mengenang pernyataan bersejarahnya

Ayman Hussein, penyerang tim nasional Irak dan klub Al-Karma, kembali mengenang pernyataan bersejarahnya, setelah tim "Singa Mesopotamia" lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Ayman Hussein memimpin timnas Irak mengalahkan Bolivia (2-1) dengan mencetak gol penentu kemenangan pada Rabu dini hari, dalam babak play-off kualifikasi Piala Dunia.

Timnas Irak lolos ke Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarahnya, dan yang pertama setelah 40 tahun, di mana partisipasi terakhirnya adalah pada edisi Meksiko 1986, di mana mereka tersingkir dari babak grup setelah tiga kekalahan dari Meksiko, Belgia, dan Paraguay.

Timnas Irak bergabung dengan Grup 9 di Piala Dunia 2026, yang juga dihuni oleh Prancis, Senegal, dan Norwegia.

Setelah lolosnya timnas Irak, Ayman Hussein mengunggah video lama wawancara televisi tahun 2017 di akun Instagram resminya, di mana ia mengatakan: "Tujuan saya adalah membawa Irak ke Piala Dunia," dan ketika ditanya tentang kemampuannya untuk mewujudkannya, ia menjawab: "Insya Allah, jika Allah menghendaki."

Ayman Hussein mengomentari pernyataannya yang lama dengan mengatakan: "Anak Irak, jika berjanji maka menepati, jika berkata maka jujur, dan jika bangkit, ia menggoncang bumi dari bawah kaki keputusasaan."

Dia menambahkan: "Selamat kepada seluruh rakyat Irak, kegembiraan ini adalah hak kalian yang telah lama dinantikan... Semoga Allah merahmati para syuhada kita yang saleh."





Setelah pertandingan melawan Bolivia, Ayman Hussein mengatakan kepada media: "Kami lolos ke Piala Dunia, ini adalah hasil dari usaha besar yang dilakukan para pemain dan suporter sepanjang perjalanan kualifikasi. Prestasi ini layak dirayakan di seluruh negeri."

Dia melanjutkan: "Kami persembahkan kemenangan dan lolosnya ini kepada para pendukung setia kami, dan kami meminta agar hari ini ditetapkan sebagai hari libur resmi untuk merayakan pencapaian bersejarah ini."

Dia menjelaskan: "Kami telah menjalani 21 pertandingan selama babak kualifikasi, dan alhamdulillah kami berhasil lolos ke Piala Dunia, sebuah pencapaian yang telah lama dinantikan dan menjadi prioritas bagi kami dalam beberapa tahun terakhir."

Dia menutup pernyataannya: "Semua pemain menunjukkan komitmen yang besar di lapangan, kami bermain dengan semangat satu tim, dan kami tidak membutuhkan motivasi tambahan, karena semua orang menyadari pentingnya pertandingan ini dan besarnya tanggung jawab yang diemban, dan alhamdulillah kami berhasil."