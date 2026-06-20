Video: Ondaf mengalahkan Pantai Gading... dan naik ke puncak Piala Dunia 2026

Deniz Ondav mencetak dua gol dan membawa tim nasional Jerman meraih kemenangan atas Pantai Gading (2-1), dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Sabtu malam ini, dalam rangkaian pertandingan putaran kedua fase grup Piala Dunia 2026.

Dua gol Ondav, penyerang Stuttgart, tercipta pada menit ke-68 dan 90+4, yang menegaskan musim gemilangnya bersama timnas Jerman. Dengan demikian, ia telah mengoleksi 6 gol internasional sepanjang tahun 2026, sehingga memimpin sendirian sebagai pencetak gol terbanyak Jerman tahun ini, mengungguli Kai Havertz yang telah mencetak 4 gol.

Ondav kini menjadi pemain dengan kontribusi gol terbanyak di Piala Dunia 2026 hingga saat ini, setelah menambah total kontribusinya menjadi 5 kontribusi langsung, terdiri dari 3 gol dan 2 umpan kunci.





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Jerman juga terus memperkuat posisinya sebagai tim dengan jumlah gol terbanyak yang dicetak oleh pemain cadangan dalam sejarah Piala Dunia, dengan total 22 gol, mengungguli Italia (16 gol), Belanda (15 gol), Spanyol (13 gol), dan Argentina (10 gol), menurut situs "stats foot" Prancis.

Timnas Jerman telah memulai kampanye mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak atas Curaçao (7-1), sementara Pantai Gading mengalahkan Ekuador (1-0).



