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Diterjemahkan oleh

Video: Mohammed Noor melontarkan kritik keras: Pelatih Al Ittihad tertipu oleh beberapa pemain!

Al Ittihad vs Al-Ain
Al Ittihad
Al-Ain
AFC Champions League Elite
Arab Saudi
Uni Emirat Arab

Pernyataan mengejutkan

Muhammad Noor, legenda Al-Ittihad, melancarkan kritik tajam terhadap pelatih Jerman Jens Wissing, pelatih tim tersebut, usai kekalahan telak dari Al-Ain asal Uni Emirat Arab dengan skor 1-4, dalam pekan keempat Liga Champions Asia Elite, dengan mengkritik pilihan taktiknya serta cara mengelola pertandingan.

Noor mengatakan, saat tampil dalam program "Nadina", bahwa Wissing memulai laga dengan susunan pemain yang buruk, sembari menyoroti adanya catatan yang berulang terhadap gaya bermain, khususnya menurunkan Muhannad Al-Shanqiti di posisi bek kiri, meski ia pada dasarnya kesulitan di sisi kanan.

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Ia menambahkan bahwa Al-Ittihad yang tampil melawan Al-Ain "tidak enak dipandang", seraya menjelaskan bahwa tim masih dalam tahap pembentukan, tetapi sang pelatih menangani pertandingan layaknya tim pesaing, dengan mengabaikan berbagai kekurangan yang tengah dialami Al-Ameed saat ini.

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Legenda Al-Ittihad itu mengkritik keputusan memulai laga bersama pemain Belanda Gini Wijnaldum, dengan menilai bahwa kehadirannya di susunan utama bukanlah pilihan yang tepat, sebelum melontarkan kritik langsung kepada Wissing dengan mengatakan bahwa ia "tertipu oleh sejumlah pemain hingga saat ini".

Pernyataan Noor ini datang untuk membuka pintu diskusi seputar pilihan pelatih Jerman tersebut, setelah Al-Ittihad menelan kekalahan menyakitkan di kandang sendiri, yang menambah tekanan terhadap tim kepelatihan serta memunculkan berbagai pertanyaan mengenai kemampuannya menyelesaikan masalah tim pada fase mendatang.

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