Video.. Klub-klub Saudi menolak menyerah dalam negosiasi transfer Bruno

Mendatangkan Bruno Fernandes, kapten Manchester United asal Portugal, menjadi target utama klub-klub Liga Roshen pada bursa transfer musim panas mendatang.

Fabrizio Romano mengatakan di kanal YouTube-nya: "Saya rasa pesan yang disampaikan Bruno dalam wawancara terbarunya sangat bagus, di mana ia mengatakan (Saya merasa memiliki ikatan dengan Manchester United, saya merasa seperti penggemar sejati Manchester United). Jadi, ia mencintai klub tersebut dan merasa sangat nyaman di sana."

Dia menambahkan: "Yang bisa saya katakan kepada kalian adalah bahwa dalam beberapa minggu terakhir, kemungkinan bermain di Liga Champions lagi bersama Manchester United benar-benar sangat memengaruhi Bruno Fernandes."





Dia melanjutkan: "Klub-klub Saudi saat ini masih ingin merekrut Bruno.. Situasinya belum berubah sejak upaya untuk menuntaskan kesepakatan tiga tahun lalu.. Lalu upaya lagi dua tahun lalu, bahkan Al-Hilal mencoba merekrutnya setahun yang lalu.. Jadi mereka masih tertarik pada bintang Portugal itu. Namun, sang pemain benar-benar tertarik pada gagasan bermain di Liga Champions bersama Manchester United."

Dia menambahkan: "Berdasarkan hal itu, Manchester United merasa optimis bahwa Bruno akan tetap bertahan musim depan. Mari kita lihat bagaimana pembicaraan akan berlanjut dan apa yang akan terjadi, tapi Manchester United optimis."

Dia menyimpulkan: "Akan ada pembicaraan antara Bruno dan Manchester United di akhir musim, dan kami akan memantau situasinya. Namun yang pasti, United berharap dapat mempertahankan Bruno dan akan berusaha mempertahankannya agar tetap menjadi bagian dari proyek mereka."



