Video: Kepala Emas... Ayman Hussein Menorehkan Namanya dalam Sejarah Irak

Ayman Hussein, bintang tim nasional Irak, mencatatkan namanya dalam sejarah tim "Aswad al-Rafidain" di Piala Dunia, setelah tampil gemilang melawan Norwegia.

Hussein mencetak gol penting bagi timnas Irak ke gawang Norwegia dalam pertandingan yang digelar pada Rabu pagi ini di Stadion Gillette, sebagai bagian dari pertandingan pembuka Grup 9 Piala Dunia 2026.

Gol Hussein tercipta pada menit ke-39 melalui sundulan, memanfaatkan umpan silang dari Amir Al-Amari.

Hussein kini menjadi pemain kedua dalam sejarah Irak yang mencetak gol di Piala Dunia, setelah Ahmed Radi yang mencetak “Gol Hitam Al-Rafidain” ke gawang Belgia pada tahun 1986 dalam satu-satunya partisipasi tim tersebut di turnamen tersebut.

Timnas Irak kalah dari timnas Belgia dengan skor 1-2.

Ayman Hussein tampil gemilang dan mencetak gol yang memastikan lolosnya timnas Irak ke Piala Dunia 2026 saat mengalahkan Bolivia (2-1) dalam babak play-off kualifikasi Piala Dunia.