Video: Kartu merah dan pukulan telak, Al Ahli menangkan duel melawan Al Gharafa

Al Ahli Saudi meraih kemenangan atas Al Gharafa Qatar dengan skor 2-1, setelah membalikkan ketertinggalan di babak kedua menjadi kemenangan berharga, pada laga pekan ketiga fase liga Liga Champions Asia Elite, Senin malam ini.

Al Ahli memulai pertandingan dengan kuat, dan berhasil membuka keunggulan pada menit keempat, ketika Eduard Spertsyan mengirimkan umpan terobosan kepada pemain asal Inggris Ivan Toney, yang berhadapan dengan kiper Ahmed Koni, sebelum menceploskan bola melewati sang kiper dengan sentuhan apik, menempatkan bola ke dalam gawang.

Al Gharafa mencoba membalas, Adam Ounas melepaskan tembakan dari sudut sulit pada menit ke-17, tetapi bola melebar di samping gawang. Dua menit kemudian, pertandingan terhenti akibat cedera yang dialami pemain Al Ahli Mohammed Sulaiman, sebelum permainan dilanjutkan pada menit ke-20.

Pada menit ke-25, Hassan Alaa Eldin melepaskan tembakan dari jarak jauh melebihi 35 yard, tetapi bola melebar di sisi kanan gawang.

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Empat menit setelahnya, Toney menerima kartu kuning, sementara menit ke-31 menyaksikan jeda minum.

Al Gharafa kembali mencoba mengancam gawang Al Ahli pada menit ke-38, ketika kiper Abdulrahman Al Sanbi menepis tembakan Florinel Coman dari luar kotak penalti.

Permainan kemudian terhenti akibat cedera yang dialami Hassan Alaa Eldin, yang tidak mampu melanjutkan pertandingan, sehingga Yacine Brahimi masuk menggantikannya pada menit ke-43.

Tekanan Al Ahli, dan Al Gharafa membalas

Pada masa tambahan waktu babak pertama, Al Ahli nyaris memperbesar keunggulannya; Eduard Spertsyan melepaskan tembakan yang melambung di atas gawang pada menit ke-45+2, lalu lini pertahanan Al Gharafa menghalau upaya Toney pada menit ke-45+5.

Pada menit yang sama, Trincao melepaskan tembakan dengan kaki kirinya dari dalam kotak penalti, tetapi bola membentur tiang kanan, setelah ia menerima umpan dari Toney.

Ziyad Al Johani juga melepaskan tembakan yang melebar di samping gawang pada menit ke-45+6, sehingga babak pertama berakhir dengan keunggulan Al Ahli satu gol tanpa balas. Dengan dimulainya babak kedua, Al Gharafa melakukan pergantian dengan memasukkan Ayoub Al Awi menggantikan Rayan Ahmed Al Ali.

Tim asal Qatar itu memulai babak kedua dengan tekanan serangan, dan Florinel Coman melepaskan tembakan yang dihalau lini pertahanan Al Ahli pada menit ke-47, sebelum Ferjani Sassi melepaskan sundulan yang melebar di samping gawang, menyusul tendangan sudut.

Pada menit ke-49, Yacine Brahimi melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, tetapi bola melebar di samping tiang, lalu Adam Ounas membuang peluang lain pada menit ke-52, setelah melepaskan tembakan yang melebar di sisi kiri gawang, menyusul umpan dari Coman.

Upaya Al Gharafa membuahkan gol penyama kedudukan pada menit ke-53, ketika Florinel Coman menerima umpan dari Saifeldin Fadlallah, sebelum menceploskannya ke dalam gawang.

Kartu merah dan pukulan telak bagi Al Gharafa

Al Gharafa menerima pukulan keras pada menit ke-77, ketika Sano menerima kartu kuning kedua akibat pelanggaran, sehingga ia diusir keluar dan timnya melanjutkan pertandingan dengan sepuluh pemain. Kartu merah itu datang setelah permainan terhenti akibat cederanya pada menit ke-76.

Al Gharafa melakukan pergantian baru pada menit ke-79, dengan memasukkan Dami Traore menggantikan Adam Ounas. Pada menit yang sama, Firas Al Buraikan melepaskan sundulan yang melebar di sisi kanan gawang, setelah umpan silang dari Gonsalves menyusul bola mati.

Permainan kembali terhenti untuk jeda minum pada menit ke-80, sebelum dilanjutkan pada menit berikutnya.

Al Ahli mengintensifkan upayanya pada menit-menit akhir, hingga Matheus Gonsalves berhasil memberikan pukulan telak bagi harapan Al Gharafa, di mana ia membawa Al Ahli kembali unggul, setelah melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, yang bersarang di dalam gawang, sehingga tim asal Arab Saudi itu memastikan kemenangan kedua beruntun di ajang tersebut.

Al Ahli menambah pundi-pundi poinnya menjadi tujuh poin dan untuk sementara naik ke posisi kedua, sementara Al Gharafa menelan kekalahan ketiga sehingga tetap berada di peringkat ke-18 tanpa poin.