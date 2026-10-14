Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Video: "Itu bukan pertandingan biasa, Mourinho": Remontada gila selamatkan Real Madrid dari cengkeraman Roma

Match report
Roma vs Real Madrid
Roma
Real Madrid
Champions League
Italia
Spanyol

Madrid bangkit dari kematian dengan tiga gol dalam 6 menit

Real Madrid mengubah ketertinggalan 1-3 di kandang Roma menjadi kemenangan dramatis 4-3, sehingga lolos dari kekalahan pertama di Liga Champions musim ini dan meraih kemenangan menegangkan dalam laga yang digelar Rabu malam ini di Stadion "Olimpico" pada matchday kedua fase liga.

Dan 24 jam sebelum kembalinya Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, ke markas Roma, tempat ia menghabiskan 3 tahun sebagai pelatih klub Italia itu, ia ditanya apakah laga ini "akan menjadi laga istimewa melawan Roma dan Gasperini", dan pelatih Portugal itu menjawab bahwa laga tersebut "akan menjadi laga biasa jika ia lupa siapa lawannya", serta menegaskan bahwa ia akan berusaha melupakan hal itu.

Namun jalannya pertandingan sama sekali tidak biasa, setelah Real Madrid sangat dekat dengan kekalahan dalam skenario yang mengerikan sebelum Los Blancos membalikkan keadaan dalam 6 menit dengan mencetak 3 gol berturut-turut di tengah kolapsnya tuan rumah.

Real Madrid pun melanjutkan dominasinya atas Roma di ibu kota Italia, dengan meraih kemenangan keenam dari 7 kunjungan, berbanding satu kekalahan.

Real Madrid meraih kemenangan keduanya di Liga Champions musim ini, setelah membuka musimnya dengan kemenangan atas klub Italia lainnya, Inter Milan, dengan skor 2-1, sementara Roma gagal meraih kemenangan pertamanya setelah bermain imbang 1-1 dengan klub Turki, Fenerbahce.


#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
M
M
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
M
M
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
M
M
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
M
M
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
M
M
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
M
M
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
M
M
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
M
M
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
M
M
10
Bayern MunichBayern MunichFCB
211083+54
S
M
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
M
S
12
ComoComoCOM
210164+23
K
M
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
K
M
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
M
K
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
M
K
16
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
M
K
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
K
M
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
K
M
19
LensLensRCL
210134-13
K
M
20
AEK AthensAEK AthensAEK
210123-13
K
M
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
M
K
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
M
K
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
M
K
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
M
K
25
RomaRomaROM
201145-11
K
S
26
PSVPSVPSV
201112-11
K
S
27
VikingVikingVIK
201146-21
S
K
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
K
S
29
InterInterINT
200246-20
K
K
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
K
K
31
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
200225-30
K
K
32
SSC NapoliSSC NapoliNAP
200214-30
K
K
33
LASKLASKLAS
200237-40
K
K
34
LilleLilleLIL
200226-40
K
K
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
200219-80
K
K
Lolos ke 16 besar


Serangan Italia yang mengejutkan

Di luar dugaan, pertandingan dimulai dengan serangan kuat dari Roma yang memanfaatkan hingar-bingar suporter di Stadion "Olimpico", sementara Real Madrid terpaksa menarik diri ke belakang.

Andai bukan karena ketangguhan Thibaut Courtois, Roma bisa mencetak 3 gol pada 15 menit pertama pertandingan. Sebaliknya, Los Blancos harus menunggu hingga menit ke-12 untuk melepaskan tembakan pertama ke arah gawang Italia itu.

Roma menerima pukulan dini setelah Kouadio Kone mengalami cedera pada menit ke-17, yang memaksanya meninggalkan lapangan sambil menangis, dan ia digantikan oleh rekannya Niccolo Pisilli.

Giallorossi menerjemahkan dominasinya menjadi gol pada menit ke-20 melalui Martin de Roon yang melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti dan mengelabui Courtois.

Namun balasan datang dengan cepat, hanya 5 menit kemudian, melalui Kylian Mbappe dengan tembakan serupa dari luar kotak penalti.

Perubahan Mourinho menciptakan remontada

Real Madrid memasuki babak kedua dengan harapan mencetak gol kemenangan lebih awal untuk menghindari penderitaan di menit-menit akhir, tetapi tuan rumah justru mengejutkan mereka dengan gol lain yang tak terduga.

Donyell Malen mencetak gol kedua Roma hanya 6 menit setelah peluit tanda dimulainya babak kedua, setelah ia melepaskan serangan balik cepat dengan memanfaatkan kesalahan bersama antara Courtois yang mengirim bola kepada Vinicius Junior, dan sang pemain kehilangan kendali atas bola tersebut.

Beberapa menit berselang, Malen menambah penderitaan klub Spanyol itu dengan gol pribadi keduanya dan gol ketiga Roma, sehingga memperlebar selisih menjadi dua gol sebelum 30 menit terakhir waktu pertandingan.

Malen menerima bola terobosan yang menembus lini belakang Real Madrid, hingga ia menemukan dirinya berhadapan satu lawan satu dengan Courtois, di mana pemain Roma itu dengan mudah melesakkan bola ke dalam gawang.

Real Madrid sempat berpikir bahwa mereka kembali ke dalam pertandingan pada menit ke-68 setelah Mbappe mencetak gol kedua dari situasi satu lawan satu, tetapi hakim membatalkan gol tersebut karena bintang Prancis itu dinyatakan offside.

Meski demikian, pemain pengganti Carlos Espi berhasil memperkecil selisih dengan gol pada menit ke-82 dari sambaran bola yang memantul dari kiper di dalam kotak enam yard.

Dan 5 menit sebelum waktu normal berakhir, pemain pengganti lainnya, Endrick, menyamakan kedudukan dengan gol ketiga di waktu yang dramatis melalui sepakan kepala, memanfaatkan umpan silang akurat dari sepak pojok.

Dan ketika semua orang berpikir pertandingan akan berakhir dengan hasil imbang, Antonio Rudiger merebut tiga poin untuk Real Madrid dengan gol dramatis pada menit terakhir waktu normal, setelah ia mengubah sepak pojok lainnya menjadi gol.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google