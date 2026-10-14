Real Madrid mengubah ketertinggalan 1-3 di kandang Roma menjadi kemenangan dramatis 4-3, sehingga lolos dari kekalahan pertama di Liga Champions musim ini dan meraih kemenangan menegangkan dalam laga yang digelar Rabu malam ini di Stadion "Olimpico" pada matchday kedua fase liga.

Dan 24 jam sebelum kembalinya Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, ke markas Roma, tempat ia menghabiskan 3 tahun sebagai pelatih klub Italia itu, ia ditanya apakah laga ini "akan menjadi laga istimewa melawan Roma dan Gasperini", dan pelatih Portugal itu menjawab bahwa laga tersebut "akan menjadi laga biasa jika ia lupa siapa lawannya", serta menegaskan bahwa ia akan berusaha melupakan hal itu.

Namun jalannya pertandingan sama sekali tidak biasa, setelah Real Madrid sangat dekat dengan kekalahan dalam skenario yang mengerikan sebelum Los Blancos membalikkan keadaan dalam 6 menit dengan mencetak 3 gol berturut-turut di tengah kolapsnya tuan rumah.

Real Madrid pun melanjutkan dominasinya atas Roma di ibu kota Italia, dengan meraih kemenangan keenam dari 7 kunjungan, berbanding satu kekalahan.

Real Madrid meraih kemenangan keduanya di Liga Champions musim ini, setelah membuka musimnya dengan kemenangan atas klub Italia lainnya, Inter Milan, dengan skor 2-1, sementara Roma gagal meraih kemenangan pertamanya setelah bermain imbang 1-1 dengan klub Turki, Fenerbahce.









Serangan Italia yang mengejutkan

Di luar dugaan, pertandingan dimulai dengan serangan kuat dari Roma yang memanfaatkan hingar-bingar suporter di Stadion "Olimpico", sementara Real Madrid terpaksa menarik diri ke belakang.

Andai bukan karena ketangguhan Thibaut Courtois, Roma bisa mencetak 3 gol pada 15 menit pertama pertandingan. Sebaliknya, Los Blancos harus menunggu hingga menit ke-12 untuk melepaskan tembakan pertama ke arah gawang Italia itu.

Roma menerima pukulan dini setelah Kouadio Kone mengalami cedera pada menit ke-17, yang memaksanya meninggalkan lapangan sambil menangis, dan ia digantikan oleh rekannya Niccolo Pisilli.

Giallorossi menerjemahkan dominasinya menjadi gol pada menit ke-20 melalui Martin de Roon yang melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti dan mengelabui Courtois.

Namun balasan datang dengan cepat, hanya 5 menit kemudian, melalui Kylian Mbappe dengan tembakan serupa dari luar kotak penalti.

Perubahan Mourinho menciptakan remontada

Real Madrid memasuki babak kedua dengan harapan mencetak gol kemenangan lebih awal untuk menghindari penderitaan di menit-menit akhir, tetapi tuan rumah justru mengejutkan mereka dengan gol lain yang tak terduga.

Donyell Malen mencetak gol kedua Roma hanya 6 menit setelah peluit tanda dimulainya babak kedua, setelah ia melepaskan serangan balik cepat dengan memanfaatkan kesalahan bersama antara Courtois yang mengirim bola kepada Vinicius Junior, dan sang pemain kehilangan kendali atas bola tersebut.

Beberapa menit berselang, Malen menambah penderitaan klub Spanyol itu dengan gol pribadi keduanya dan gol ketiga Roma, sehingga memperlebar selisih menjadi dua gol sebelum 30 menit terakhir waktu pertandingan.

Malen menerima bola terobosan yang menembus lini belakang Real Madrid, hingga ia menemukan dirinya berhadapan satu lawan satu dengan Courtois, di mana pemain Roma itu dengan mudah melesakkan bola ke dalam gawang.

Real Madrid sempat berpikir bahwa mereka kembali ke dalam pertandingan pada menit ke-68 setelah Mbappe mencetak gol kedua dari situasi satu lawan satu, tetapi hakim membatalkan gol tersebut karena bintang Prancis itu dinyatakan offside.

Meski demikian, pemain pengganti Carlos Espi berhasil memperkecil selisih dengan gol pada menit ke-82 dari sambaran bola yang memantul dari kiper di dalam kotak enam yard.

Dan 5 menit sebelum waktu normal berakhir, pemain pengganti lainnya, Endrick, menyamakan kedudukan dengan gol ketiga di waktu yang dramatis melalui sepakan kepala, memanfaatkan umpan silang akurat dari sepak pojok.

Dan ketika semua orang berpikir pertandingan akan berakhir dengan hasil imbang, Antonio Rudiger merebut tiga poin untuk Real Madrid dengan gol dramatis pada menit terakhir waktu normal, setelah ia mengubah sepak pojok lainnya menjadi gol.