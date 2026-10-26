Video: Houssem Aouar melayang di langit Asia ala Ronaldo

Pemain Aljazair, Houssem Aouar, bintang Al Ittihad, mencuri perhatian lewat gol istimewa ke gawang Neftchi asal Uzbekistan, dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada matchday ketiga Liga Champions Asia Elite, setelah ia melompat tinggi dan mencetak gol melalui sundulan dengan cara yang mengingatkan pada gol-gol milik pemain Portugal, Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr sekaligus pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah sepak bola.

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Gol Aouar tercipta pada menit ke-34, ketika Al Ittihad tertinggal tanpa mampu membalas, sehingga memberikan timnya kedudukan imbang dan mengembalikan mereka ke dalam atmosfer laga, berkat lompatan yang menakjubkan dan timing yang sempurna dalam mengolah bola, dalam momen yang menggambarkan kemampuannya untuk menuntaskan peluang di dalam kotak penalti.

Ini bukan sekadar sundulan biasa, sebab sang bintang Aljazair tampak seolah melayang di udara sebelum mengarahkan bola dengan keras ke gawang, ala Ronaldo yang terkenal dengan kemampuan luar biasanya dalam melompat dan mencetak gol sundulan, hingga momen itu dengan cepat berubah menjadi salah satu pemandangan paling menonjol dalam pertandingan.

Setelah mencetak gol, Aouar membentur tiang kiri dan terjatuh ke lapangan, yang sempat menimbulkan kekhawatiran akan cedera yang dialaminya, namun ia tidak mengalami cedera, sehingga melanjutkan penampilannya dalam pertandingan di tengah antusiasme para suporter terhadap gol tersebut dan cara selebrasinya yang tidak biasa.

Gol ini merupakan kontribusi gol pertama Houssem Aouar di Liga Champions Asia Elite pada musim ini, sekaligus menambah total kontribusinya menjadi lima dalam 14 pertandingan yang ia jalani di berbagai kompetisi, setelah mencetak tiga gol dan memberikan dua assist.







