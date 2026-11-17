Bagikan Ikuti GOAL di Google

Bek Al Ittihad asal Portugal, Danilo Pereira, mengungkapkan kepuasannya atas apa yang telah dicapai tim selama jeda internasional saat ini di bawah arahan pelatih asal Jerman, Jens Fissing.

Iklan

"Kami membutuhkan jeda internasional, terlebih karena kami tampil di tiga kompetisi, baik domestik maupun luar negeri," ujar Pereira kepada surat kabar Arab Saudi, Asharq Al-Awsat, Selasa (hari ini).

"Padatnya jadwal pertandingan dan cedera yang terjadi berdampak negatif bagi kami. Karena itu, jeda internasional menjadi kesempatan untuk menanamkan sentuhan dan gagasan pelatih, serta menganalisis hal-hal positif dan negatif yang perlu diperbaiki," tambahnya.

"Jeda internasional ini berjalan positif, terlebih karena sejumlah pemain sedang cedera. Kami berharap semua pemain bisa hadir, tetapi mereka sedang bersama tim nasional masing-masing. Kami ingin memperjelas segalanya dan tampil dengan positif," lanjutnya.

"Harapan dan ambisi kami tidaklah jauh, tetapi kami fokus pada hal-hal terdekat, dimulai dari laga berikutnya di Liga Champions Asia Elite. Saya berharap itu bisa menjadi awal yang baik bagi kami," pungkasnya.

Iklan Iklan

Al Ittihad bersiap menghadapi wakil Uzbekistan, Pakhtakor, pada Senin mendatang di Stadion Al-Inma, Jeddah, dalam pekan kelima fase liga Zona Barat Liga Champions Asia Elite.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya ITT AFC Champions League Elite 13.15 PAT

Al Ittihad saat ini menempati peringkat kesepuluh Zona Barat di kompetisi Asia tersebut dengan koleksi hanya empat poin, hasil dari satu kemenangan dan satu hasil imbang, sementara dua laga lainnya berakhir dengan kekalahan.

Di level domestik, Al Ittihad menduduki peringkat keempat klasemen Liga Arab Saudi dengan 24 poin, hasil dari tujuh kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan, tertinggal enam poin dari pemuncak klasemen Al Hilal.

Iklan

Al Ittihad juga lolos ke babak 16 besar Piala Raja Arab Saudi setelah menang 3-0 atas Al Najma di babak 32 besar. Tim bersiap menghadapi Al Jabalain pada Selasa, 12 Januari tahun depan.

Pelatih asal Jerman, Jens Fissing, berupaya memperbaiki arah Al Ittihad setelah musim yang buruk di bawah arahan pendahulunya asal Portugal, Sergio Conceicao, yang gagal membawa tim meraih satu gelar pun.

Iklan

Al Ittihad finis di peringkat kelima klasemen Liga Arab Saudi dan nyaris absen dari edisi Liga Champions Asia Elite musim ini, seandainya tidak ada perubahan format yang memberikan jatah babak play-off kepada tim peringkat kelima Liga Roshn.

Tim asal Jeddah itu juga tersingkir dari Piala Raja Arab Saudi di babak semifinal setelah kalah adu penalti dari Al Kholood dalam sebuah kejutan besar.

Iklan

Di level kontinental, Al Ittihad gagal melewati babak perempat final Liga Champions Asia Elite musim lalu setelah kalah 1-0 dari wakil Jepang, Machida Zelvia.

Sejak awal musim ini, Al Ittihad menunjukkan sedikit peningkatan, terutama di Liga Roshn, dengan tak terkalahkan dalam sembilan pekan pertama sebelum rentetan itu diakhiri oleh rival tradisional mereka, Al Hilal.

Iklan

Namun, hasil positif itu tak terlihat di kompetisi Asia. Tim mengalami kesulitan besar di sana, dan jika situasinya tidak segera dibenahi, mereka bisa gagal mengamankan tempat di delapan besar yang berhak lolos ke babak 16 besar.

Al Ittihad memimpikan kembali ke podium juara kontinental setelah absen lebih dari 20 tahun, tepatnya sejak menjuarai Liga Champions Asia untuk kedua dan terakhir kalinya pada 2005.