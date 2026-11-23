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Al Hilal dari Arab Saudi ditahan imbang 2-2 oleh tuan rumah Neftchi Fergana dari Uzbekistan pada laga matchday kelima fase liga Liga Champions Asia Elite. Al Hilal menyia-nyiakan keunggulan dua gol tanpa balas dan gagal mempertahankan dominasinya di babak kedua.

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Al Hilal memasuki laga dengan ambisi meraih tiga poin dan melanjutkan tren positif mereka di kompetisi kontinental ini. Mereka berhasil tampil lebih dominan pada paruh pertama pertandingan berkat pergerakan para penyerangnya dan kecepatan dalam mencapai gawang tuan rumah, hingga keunggulan itu berbuah dua gol yang memberi mereka keunggulan nyaman sebelum turun minum.

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Penyerang asal Inggris, Ollie Watkins, membuka skor untuk Al Hilal pada menit ke-21 setelah berhasil memanfaatkan salah satu peluang serangan, sekaligus membawa timnya unggul pada momen yang penting. Pemain yang sama kembali berperan dalam gol kedua dengan memberikan assist kepada pemain asal Brasil, Gabriel Martinelli, yang menceploskan bola ke gawang pada menit ke-28 untuk menggandakan keunggulan dan menempatkan tim asal Arab Saudi itu dalam posisi ideal.

Al Hilal tampak akan meraih kemenangan mudah setelah menutup babak pertama dengan keunggulan dua gol tanpa balas. Namun, jalannya babak kedua menghadirkan skenario yang sama sekali berbeda. Performa tim menurun, dan Neftchi berhasil memanfaatkan kesalahan untuk perlahan kembali ke dalam pertandingan.

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Hanya lima menit setelah babak kedua dimulai, tepatnya pada menit ke-50, Abror Ismailov berhasil memperkecil ketertinggalan untuk tim asal Uzbekistan itu setelah memanfaatkan kesalahan di lini tengah Al Hilal. Gol tersebut memanaskan pertandingan dan memberi suntikan moral besar bagi tuan rumah untuk terus menekan demi mencari gol penyeimbang.

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Al Hilal terus kerepotan menghadapi serangan-serangan Neftchi, hingga gol penyeimbang tercipta pada menit ke-70. Bola memantul dari kiper asal Maroko, Yassine Bounou, lalu mengenai bek Al Hilal, Yusuf Akçiçek, dan masuk ke gawang sendiri, di tengah upaya para pemain tim asal Arab Saudi itu untuk menghalau bahaya. Setelah peninjauan Video Assistant Referee (VAR), gol tersebut disahkan, sehingga tim asal Uzbekistan itu bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2.

Dengan hasil ini, Al Hilal menyia-nyiakan kesempatan meraih tiga poin yang sudah dalam genggaman. Mereka tampil baik di babak pertama, tetapi gagal mempertahankan keunggulan akibat kesalahan-kesalahan yang muncul di babak kedua, baik dalam hal kehilangan bola maupun dalam meredam serangan lawan.

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Al Hilal kini mengoleksi 10 poin dan untuk sementara menempati peringkat kedua Zona Barat, sementara Neftchi mengumpulkan 5 poin setelah berhasil merebut hasil imbang berharga melawan salah satu kandidat terkuat juara kompetisi kontinental ini.