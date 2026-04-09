Video: Berlawanan dengan arus... Mantan bintang Al-Ittihad Jeddah menolak kepergian Conceição

Mantan bintang klub Al-Ittihad Jeddah, Sergio Conceição, pelatih kepala tim asal Portugal, menolak untuk mundur dari jabatannya, meskipun timnya mengalami hasil-hasil buruk dalam beberapa waktu terakhir.

Al-Ittihad menelan kekalahan kesembilan mereka di musim ini dalam Liga Roshen, kali ini dari Neom dengan skor 3-4, pada Rabu, di Stadion Kota Pangeran Abdullah Al-Faisal, dalam pertandingan tunda dari putaran ke-29.

Kekalahan ini terjadi beberapa hari sebelum dimulainya perjalanan "The Tigers" di babak kualifikasi Liga Champions Asia Elite, di mana mereka akan menghadapi Al-Wahda dari Uni Emirat Arab pada Selasa mendatang di babak 16 besar.

Manaf Abu Shukair, mantan bintang Al-Ittihad, berbicara dalam wawancara dengan program "Dorina Ghair" mengenai kemungkinan pemecatan Consesao dari jabatannya dalam waktu dekat, di mana ia menegaskan bahwa hal itu tidak akan berguna saat ini.

Ia menjelaskan: "Menurut saya, Al-Ittihad tidak memiliki karakter atau identitas apa pun, dan tim ini tidak memiliki kepribadian di bawah kepemimpinan Consesao. Dia buruk dalam segala hal, baik dalam kesalahan pertahanan, penempatan pemain yang buruk, maupun susunan pemain awal yang tidak tepat."

Dia menambahkan: "Kami dulu mengkritik (Laurent) Blanc, tapi dia jauh lebih baik daripada Consesao, karena dia memberi kebebasan kepada para pemain, berbeda dengan yang terakhir yang sering melakukan kesalahan dalam banyak pertandingan, dan tidak memiliki jejak apa pun."

Dia melanjutkan: "Tim ini tidak mampu meraih Liga Champions Asia sebagai prestasi teknis, karena ini adalah tim yang sudah habis, namun hal itu tetap mungkin mengingat karakter klub, sejarahnya, kehadirannya, suporternya, dan nilainya."

Dia melanjutkan: "Kehadiran Consesao merugikan tim, namun memecatnya saat ini tidak tepat, dan bagaimanapun juga situasinya tidak baik."

Dia menyimpulkan: "Bola kini ada di tangan para pemain, mereka harus melupakan pelatih ini, serta masalah di antara mereka jika ada, karena Al-Ittihad akan menghadapi turnamen krusial yang bisa menghapus segala hal yang terjadi di musim ini."