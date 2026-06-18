Video: Adegan yang tak biasa... Mbappé memainkan peran baru menjelang laga melawan Irak

Kapten tim nasional Prancis, Kylian Mbappé, penyerang Real Madrid, tampil dalam sebuah momen yang tidak biasa menjelang laga melawan Irak, dini hari Selasa mendatang, dalam rangkaian pertandingan putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Mbappé tampil gemilang dalam pertandingan pertama melawan Senegal dan mencetak dua gol, sehingga membawa Les Bleus meraih kemenangan dengan skor 3-1.

Selama persiapan timnas Prancis menghadapi Irak, penyerang Real Madrid itu muncul dalam sebuah video bersama tim analis video Les Bleus, sambil menyaksikan pertandingan persahabatan rekan-rekannya.

Sementara itu, situs “Foot Mercato” berkomentar: “Selama sesi latihan ini, kapten timnas Prancis menganalisis performa rekan-rekannya, mengambil peran analitis bersama staf teknis yang bertugas mempelajari pergerakan, performa, dan fase permainan tim asuhan Didier Deschamps.”

Situs tersebut menambahkan: “Keterlibatan penuh ini, yang jarang ditemui di kalangan pemain, sekali lagi menunjukkan profesionalisme sang bintang Prancis. Pada akhirnya, Mbappé tetap menjadi sorotan, bahkan di luar lapangan.”

Perlu dicatat bahwa Prancis akan menghadapi Norwegia pada putaran ketiga, Jumat malam, 26 Juni mendatang.







