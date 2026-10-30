Virgil van Dijk, kapten sekaligus bek Liverpool, memuji filosofi pelatih Andoni Iraola, di tengah membaiknya hasil-hasil Liverpool belakangan ini di seluruh ajang.

Filosofi kepelatihan yang berlandaskan prinsip risiko dan imbalan milik pelatih Iraola mulai membuahkan hasil di Liverpool, di tengah meningkatnya kepercayaan para pemain untuk berkomitmen penuh pada rencana tersebut. Musim ini menyaksikan diterapkannya kembali gaya pressing tinggi oleh sang pelatih asal Basque setelah fase Arne Slot yang berlandaskan penguasaan bola secara lambat, hal yang mendorong banyak elemen tim untuk keluar dari zona nyaman dan memikul tanggung jawab lebih besar dalam pengambilan keputusan di dalam lapangan.

Filosofi ini tampak jelas pada pergerakan Van Dijk sejauh 15 hingga 20 yard ke dalam setengah lapangan lawan untuk melakukan pressing, atau pergerakan bek kanan Ronald Araujo ke dalam lapangan untuk menetralkan lawan. Meski gaya ini dapat meninggalkan ruang di belakang dan menimbulkan sedikit "kekacauan" menurut deskripsi Van Dijk, buah dari transformasi ini mulai terlihat jelas dengan lolosnya tim di Piala Liga atas Chelsea lewat adu penalti, meraih kemenangan kelima secara beruntun.

Menjelang laga hari Minggu yang dinanti melawan Arsenal di Stadion Anfield, Van Dijk menegaskan bahwa Liverpool tidak akan memperlakukan juara liga saat ini dengan cara yang berbeda, seraya menjelaskan hakikat tantangan taktis tersebut sebagaimana dikutip situs ESPN: "Saya rasa laga ini merupakan tantangan bagi tim mana pun. Ketika tim tahu bahwa kami ingin merebut bola di area tinggi, mereka berusaha menarikmu ke ruang-ruang yang sulit dan saat itu kamu harus membaca permainan dengan cermat. Sebagai contoh, Henderson turun ke belakang untuk menarik salah satu dari kami dan meninggalkan ruang di belakangnya, jadi kamu harus berpikir cepat: apakah kamu maju atau tetap di tempatmu? Persoalannya terletak pada membaca pertandingan."

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Van Dijk menambahkan dengan menekankan pentingnya pengambilan risiko di markas tim: "Khususnya di sini di stadion kami, kamu harus di awal maju dengan seluruh energimu dan mengambil risiko. Jika kamu merebut bola di area yang maju, kamu akan merasakan bergeloranya suporter di tribun, dan hal itu memberi tim energi yang menopangnya sepanjang 90 menit. Taruhan saat ini kini berlandaskan duel satu lawan satu, dan kamu harus memikirkan langkah berikutnya: apakah kamu bermain langsung dan bersaing memperebutkan bola kedua, atau kamu mencoba menembus dari tengah? Inilah persamaan risiko dan imbalan yang harus kamu terima."

Sang kapten asal Belanda melanjutkan dengan menjelaskan peran para pemain dalam menjalankan visi tim pelatih: "Kamu harus mampu beradaptasi, dan ini bagian dari pekerjaan kami. Pelatih tentu bisa menyusun rencana, tetapi kami sebagai pemain memikul tanggung jawab untuk menjalankannya dan berjuang demi kemenangan. Tentu dengan bantuan pelatih dan tim pelatih, namun kami di dalam lapangan hijau yang memiliki pengaruh terbesar."

Meski manajemen Liverpool mendatangkan Iraola untuk menghidupkan kembali gaya pressing tinggi dan intensitas sepak bola, Van Dijk menegaskan bahwa kondisi saat ini bukanlah tiruan dari gaya counter-pressing yang diterapkan pada era Jurgen Klopp, dengan berkata: "Saya rasa ini era yang berbeda dan masa yang berbeda. Di era Jurgen, kami melakukan pressing melalui pengelompokan dan penutupan di salah satu sisi lapangan serta mengurung lawan, tetapi sepak bola telah berubah. Polanya kini benar-benar berbeda, tetapi yang tidak berubah adalah volume lari dan sprint serta upaya merebut bola secepat mungkin."

Van Dijk menutup pernyataannya dengan berbicara tentang keseimbangan yang dibutuhkan di dalam lapangan: "Kami juga harus lebih langsung dalam bermain, hal yang kembali membantu kami merebut bola di area yang maju. Keseimbangan yang tepat harus ditemukan, karena saya merasa kami mampu mengoper dan membangun serangan di bawah tekanan, dan pada saat yang sama kami bisa bermain secara langsung, dan di stadion kami terkadang kamu memang harus melakukannya. Kamu harus mencoba menciptakan kekacauan ini, dan berjuang memperebutkan bola kedua secara terang-terangan, dan inilah konsep yang masih terus kami pelajari dan terapkan secara meningkat."