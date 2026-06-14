Valentijn Driessen sangat terkesan dengan satu negara di Piala Dunia

Valentijn Driessen terkesan dengan penampilan Maroko, yang pada pertandingan Sabtu malam hingga Minggu dini hari melawan Brasil jarang mengalami kesulitan dan berhasil meraih satu poin yang layak (1-1). Namun, meski di tengah euforia yang meluap, lolos ke final masih terlalu muluk, demikian prediksi kepala redaksi sepak bola De Telegraaf dalam podcast Kick-Off.

''Di babak pertama, saya merasa Maroko bermain sangat bagus. Tapi ya, ini baru pertandingan pertama. Jadi, belum banyak yang bisa dikatakan,'' kata Driessen, yang masih harus melihat bagaimana penampilan Ismael Saibari dari PSV dan rekan-rekannya di sisa pertandingan grup.

Driessen mendengar Zohran Mamdani, Wali Kota New York, baru-baru ini mengutarakan harapan agar Maroko merebut gelar juara dunia. ''Dia mungkin hampir tidak memperhatikan negara-negara lain. Mungkin hal itu berkaitan dengan latar belakangnya,'' merujuk pada fakta bahwa Mamdani lahir di Uganda.

''Tapi saya rasa Maroko tidak akan lolos ke final. Namun, ini memang negara yang harus kita perhitungkan sebagai negara sepak bola dalam 100 tahun ke depan. Karena ini benar-benar negara sepak bola. Banyak talenta hebat yang muncul dari sana. Dan juga semakin banyak pemain tim,'' Driessen sangat mengagumi Maroko, semifinalis Piala Dunia 2022 di Qatar. ''Dan tidak heran jika banyak talenta Maroko bermain di Eredivisie.''

Rekan Mike Verweij mengalihkan perhatian ke Ligue 1, level tertinggi di Prancis. ''Apa yang dimulai di sana bertahun-tahun lalu. Di sana orang-orang mulai mencari bakat-bakat besar Maroko di Eropa. Hal yang juga sedikit dilakukan oleh Suriname dan Curaçao menjelang Piala Dunia.''

''Hanya di Maroko, investasi dalam pembinaan pemuda dilakukan secara sangat terstruktur,'' tegas Verweij dalam analisanya tentang tim nasional Maroko. ''Ada berbagai akademi sepak bola. Dan itu benar-benar membuahkan hasil. Jadi, itu sangat menyenangkan untuk dilihat. Dan terakhir kali, mereka mencapai semifinal.''

Maroko akan melanjutkan Piala Dunia pada Sabtu melawan Skotlandia, yang membuka turnamen dengan kemenangan tipis 0-1 atas Haiti. Negara terakhir ini akan menjadi lawan tim asuhan pelatih Mohamed Ouahbi pada 25 Juni.