Real Madrid mengalihkan perhatiannya ke target baru di bursa transfer setelah gagal dalam upayanya merekrut Rodri, bintang Manchester City, yang lebih memilih pindah ke Barcelona musim ini.

Permintaan pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, untuk mendatangkan seorang gelandang mendorong presiden klub Florentino Perez untuk memikirkan sebuah nama yang tak asing, yaitu Martin Zubimendi, bintang Arsenal, menurut surat kabar "Sport".

Sejumlah laporan media Inggris menyebutkan bahwa perekrutan Bruno Guimaraes asal Brasil oleh Arsenal dapat mengurangi peluang tampil Zubimendi bersama klub London itu pada musim baru, sehingga klub tidak menutup kemungkinan kepergiannya.

Meski memiliki peran penting dalam rencana pelatih Mikel Arteta musim lalu, di mana ia tampil di seluruh pertandingan Liga Primer Inggris bersama klub London tersebut, klub tidak ingin nilai pasar sang pemain menurun akibat minimnya waktu bermain.

Kenyataannya, pemain asal Spanyol itu memang telah kehilangan peran menonjolnya di akhir musim, hingga ia tidak bermain sebagai starter pada final Liga Champions Eropa.

Selain itu, Arsenal perlu menjual beberapa pemain untuk memberikan fleksibilitas finansial yang dibutuhkan guna terus memperkuat skuad di posisi-posisi vital, seperti posisi sayap kiri.

Di sinilah nama Real Madrid muncul; sebab Los Blancos telah menunjukkan ketertarikan pada gelandang asal Basque itu musim panas lalu, sebelum sang pemain akhirnya pindah ke Arsenal dari Real Sociedad dengan nilai sekitar 60 juta euro.

Zubimendi mengangkat ambisi tim Kerajaan secara signifikan, terutama dalam fase penguasaan bola, dan lebih dari itu, Florentino Perez mungkin dapat berhasil menutup kegagalan transfer Rodri, setelah pemain tersebut lebih memilih pindah ke Barcelona ketimbang Real Madrid.

Meski demikian, bergabungnya gelandang berusia 27 tahun itu bergantung pada tercapainya kesepakatan dengan Arsenal, serta pada kepergian salah satu pemain Los Merengues, mengingat seluruh kursi dalam daftar tim utama saat ini sudah terisi.