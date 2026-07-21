Bintang Inggris Morgan Rogers memulai perang lebih awal dengan para suporter Arsenal, setelah resmi bergabung dengan skuad Chelsea, datang dari Aston Villa, pada Selasa malam ini.

Klub Chelsea menyebutkan melalui situs resminya, bahwa Rogers yang berusia 23 tahun menandatangani kontrak yang membuatnya tetap berada di dalam benteng Stamford Bridge hingga tahun 2033, dan akan bergabung dengan susunan pemain pelatih Xabi Alonso sebelum musim baru.

Sejumlah media Inggris menunjukkan, bahwa transfer Rogers menelan biaya kas Chelsea sebesar 117 juta pound sterling (138 juta euro), sehingga menjadi transfer termahal kedua di Premier League, setelah kepindahan Alexander Isak musim panas lalu dari Newcastle ke Liverpool dengan mahar 125 juta pound sterling.

Arsenal sebelumnya menjadi peminat paling menonjol atas jasa Rogers dan berusaha merekrutnya selama periode bursa transfer musim panas saat ini, sebelum Chelsea turun tangan dan memenangkan transfer tersebut untuk mereka sendiri.

Dalam komentar pertamanya setelah bergabung dengan pasukan Chelsea, Rogers berkata melalui situs resmi klub Chelsea: "Saya sangat bersemangat. Bagi saya, Chelsea adalah klub terbesar di London, saya selalu mengaguminya sejak saya masih kecil."

Banyak percekcokan terjadi antara para suporter klub Arsenal dan Chelsea, seputar klub yang lebih besar di dalam ibu kota Inggris, London, sehingga sebagian menganggap bahwa kalimat Rogers itu bisa memancing amarah banyak suporter Arsenal.

Rogers menambahkan: "Saya sangat bersemangat dengan proyek bersama pelatih baru, para pemain yang kami miliki, dan arah yang dituju klub ini. Karena itulah saya berada di sini, dan saya tidak sabar untuk mulai bekerja."

Perlu dicatat bahwa Rogers merupakan bagian dari unsur-unsur timnas Inggris yang meraih peringkat ketiga di Piala Dunia 2026, yang berakhir pada Minggu lalu, dengan Spanyol dinobatkan sebagai juara.