Ulasan Pertandingan Turki vs AS di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

World Cup - Grp. D Los Angeles Stadium

Pertandingan Turki vs Amerika Serikat akan dimulai pada 25 Juni 2026 pukul 22.00 EST dan pukul 02.00 GMT keesokan paginya.

Ulasan Pertandingan

Dengan kemenangan Paraguay atas Turkiye pada hari Jumat, USMNT telah memastikan posisi teratas di Grup D dengan satu pertandingan tersisa. Turkiye akan pulang setelah ini, sehingga pertandingan ini terasa seperti pertandingan yang tidak menentukan. Meski demikian, para pendukung Amerika akan datang berbondong-bondong ke Los Angeles untuk menyaksikan tim yang sedang membangun momentum. Pelatih Mauricio Pochettino juga memiliki keleluasaan untuk merotasi skuadnya, jika ia menginginkannya. Sementara itu, Turkiye tersingkir dari turnamen dengan kepala tertunduk setelah kampanye yang mengecewakan, dengan kekalahan di kedua pertandingan grupnya sejauh ini.

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Pemain kunci dan pelatih AS

Pemain sayap andalan Christian Pulisic memasuki turnamen ini dengan membawa pengalamannya dari AC Milan dan sudah dipastikan akan menjadi starter di sayap kiri, sementara Folarin Balogun dan Ricardo Pepi bersaing untuk memimpin lini depan sebagai striker tengah starter. Di lini tengah, Weston McKennie dan Tyler Adams kembali untuk menjadi tulang punggung tim. Pemain veteran berusia 38 tahun, Tim Ream, secara resmi menjadi pemain tertua yang pernah membela Amerika Serikat di Piala Dunia FIFA pria, setelah ia tampil dalam kemenangan pada laga pembuka melawan Paraguay, memimpin tim sebagai kapten di sana dan kemudian melawan Australia. Bintang andalan Pulisic kemungkinan masih absen selama dua minggu lagi setelah mengalami cedera ringan saat melawan Paraguay. Pratinjau Pertandingan Turki vs AS di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui. Pratinjau pertandingan lengkap Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026. Kami membahas taktik, berita tim, dan lainnya.

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Pelatih Mauricio Pochettino memanggil delapan bintang yang bermain di MLS untuk bergabung dengan inti generasi emas mereka di Eropa.

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Pemain kunci dan pelatih Türkiye

Inti tak terbantahkan dari sistem Vincenzo Montella berpusat pada kecemerlangan lini tengah generasi ini dan bakat kreatifnya. Fenomena berusia 21 tahun, Arda Güler, dan bintang muda Kenan Yıldız memimpin kelompok gelandang serang yang mematikan, yang bertugas membuka ruang di belakang pertahanan lawan. Maestro Hakan Çalhanoğlu mengenakan ban kapten dan mengatur tempo permainan dari lini tengah, didampingi oleh kerja keras Ferdi Kadıoğlu di lini pertahanan serta pengalaman Zeki Çelik. Namun, lini serang mereka belum mampu menunjukkan performa terbaiknya di Amerika, dengan tidak mencetak gol sama sekali dalam kekalahan melawan Australia dan Paraguay.

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Susunan Pemain Turkiye yang Kemungkinan

Cakir; Muldur, Demiral, Bardacki, Kadioglu; Yuksek, Calhanoglu; Akgun, Guler, Yildiz; Akturkoglu.

Susunan Pemain AS yang Kemungkinan

Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams; McKennie, Tillman; Dest, Balogun, Pepi.

Skuad 26 pemain AS

Penjaga gawang: Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (New York City), Matt Turner (New England Revolution).

Bek: Max Arfsten (Columbus Crew), Sergino Dest (PSV Eindhoven), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse), Tim Ream (Charlotte FC), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (Cincinnati), Joe Scally (Borussia Monchengladbach), Auston Trusty (Celtic).

Gelandang: Tyler Adams (Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Weston McKennie (Juventus), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Brenden Aaronson (Leeds United), Christian Pulisic (AC Milan), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Tim Weah (Marseille), Alejandro Zendejas (Club América).

Penyerang: Folarin Balogun (Monaco), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Haji Wright (Coventry City).

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Skuad 26 pemain Turki

Penjaga gawang: Altay Bayindir (Manchester United), Mert Gunok (Fenerbahce), Ugurcan Cakir (Galatasaray).

Bek: Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Caglar Soyuncu (Fenerbahce), Eren Elmali (Galatasaray), Ferdi Kadioglu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi), Mert Muldur (Fenerbahce), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Caykur Rizespor), Zeki Celik (AS Roma).

Gelandang: Hakan Calhanoglu (Inter Milan), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kokcu (Besiktas), Salih Ozcan (Borussia Dortmund).

Penyerang: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Irfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yildiz (Juventus), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Yunus Akgun (Galatasaray).

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Berita tim & susunan pemain

Vincenzo Montella belum mengonfirmasi susunan pemain yang kemungkinan akan diturunkan melawan Turkiye menjelang pertandingan ini, dan saat ini tidak ada cedera atau skorsing yang tercantum dalam data skuad yang tersedia. Berita tim lebih lanjut akan ditambahkan menjelang kick-off seiring munculnya pembaruan.

Mauricio Pochettino juga belum merilis susunan pemain yang diperkirakan untuk Amerika Serikat. Belum ada laporan resmi mengenai cedera atau skorsing, meskipun kondisi latihan Christian Pulisic perlu dipantau. Pihak di dalam kamp USMNT memperkirakan ia akan siap bermain. Pembaruan akan menyusul menjelang pertandingan.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Turki memasuki pertandingan ini dengan empat kemenangan dari lima pertandingan terakhir mereka, meskipun penampilan terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 2-0 dari Australia pada laga pembuka Piala Dunia pada 14 Juni. Sebelum kekalahan tersebut, mereka berhasil meraih tiga kemenangan beruntun, termasuk kemenangan 4-0 dalam laga persahabatan melawan Makedonia Utara dan kemenangan 2-1 atas Venezuela. Dalam kualifikasi Piala Dunia, mereka mengalahkan Kosovo dan Rumania masing-masing dengan skor 1-0 dalam dua pertandingan berturut-turut. Dalam lima pertandingan tersebut, Turkiye mencetak delapan gol dan kebobolan tiga gol.

AS mencatatkan dua kemenangan dan dua kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan hasil terbaru berupa kemenangan 4-1 atas Paraguay pada 13 Juni dalam laga pembuka Piala Dunia mereka. Sebelumnya, mereka kalah 1-2 dari Jerman dalam laga persahabatan pada 6 Juni, setelah mengalahkan Senegal 3-2 pada pekan sebelumnya. Hasil-hasil sebelumnya termasuk kekalahan dari Portugal dan Belgia. AS mencetak 10 gol dan kebobolan 10 gol dalam lima pertandingan tersebut.

Rekor Head-to-Head

Kedua tim telah bertemu tiga kali berdasarkan data head-to-head yang tersedia, dengan pertandingan terakhir berlangsung pada 7 Juni 2025, saat Turkiye mengalahkan Amerika Serikat 2-1 dalam laga persahabatan. Sebelum itu, Amerika Serikat memenangkan kedua pertemuan yang tercatat, mengalahkan Turkiye 2-1 dalam pertandingan persahabatan pada Juni 2014 dan kembali menang 2-1 pada Mei 2010. Turkiye meraih satu kemenangan dari tiga pertandingan tersebut, sedangkan Amerika Serikat memenangkan dua pertandingan lainnya.

Klasemen

Di Grup D, Amerika Serikat saat ini berada di puncak klasemen di posisi pertama, sementara Turkiye berada di posisi ketiga setelah kekalahan pada pertandingan pembuka.