Ulasan Pertandingan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Spanyol vs Belgia: Rincian pertandingan

World Cup - Final Stage Los Angeles Stadium

Pertandingan Spanyol vs Belgia akan dimulai pada 10 Juli 2026 pukul 19.00 GMT dan 15.00 EST.

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Juara Eropa yang perkasa akan menghadapi Red Devils yang sedang on fire dalam laga blockbuster di Los Angeles

Sebuah laga klasik kelas berat yang benar-benar memikat menjadi sorotan utama di babak perempat final saat favorit turnamen Spanyol berhadapan dengan tim Belgia yang dipenuhi bintang di Los Angeles Stadium. Luis de la Fuente memimpin tim La Roja yang tak terkalahkan dan sedang mengejar sejarah, yang telah meniti jalannya di turnamen ini dengan keangkuhan taktis dan fondasi pertahanan yang kokoh yang tak mau menyerah.

Yang menghalangi jalan mereka adalah tim Belgia yang sangat berbahaya, yang secara bertahap telah berevolusi menjadi mesin pencetak gol serba bisa seiring berjalannya turnamen. Dengan rekor tak terkalahkan yang mengesankan dalam 18 pertandingan di semua kompetisi, Setan Merah tiba di California Selatan dengan tekad bulat untuk menembus pertahanan kokoh Spanyol dan merebut tempat legendaris di empat besar.

Bagaimana La Roja dan Red Devils sampai di sini

Spanyol telah menjalani kampanye yang sempurna dan bersejarah dalam hal pertahanan untuk mencapai babak delapan besar. Pasukan De la Fuente dengan mudah melaju melalui babak grup sebelum menunjukkan kedewasaan penuh di babak gugur, menghancurkan Austria 3-0 di babak 32 besar dan membungkam Portugal 1-0 di babak 16 besar berkat gol penentu dramatis di menit akhir dari pemain pengganti Mikel Merino. Yang terpenting, Spanyol belum kebobolan satu gol pun sepanjang turnamen ini, dengan kiper Unai Simón mencatatkan rekor baru yang luar biasa: 609 menit tanpa kebobolan.

Perjalanan Belgia menuju Los Angeles ditandai oleh respons serangan yang eksplosif. Setelah awal yang lambat yang berujung pada hasil imbang melawan Mesir dan Iran, mereka memicu kemenangan telak 5-1 atas Selandia Baru untuk lolos dari fase grup. Mereka membawa momentum tersebut ke babak gugur, berhasil melewati pertandingan ketat melawan Senegal dengan kemenangan 3-2 di babak perpanjangan waktu, sebelum menampilkan permainan yang luar biasa di babak 16 besar, menghancurkan tuan rumah bersama turnamen ini, AS, dengan skor 4-1 di Seattle, sekaligus menunjukkan bahwa mereka adalah ancaman yang sangat serius.

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Cedera di lini tengah dan dilema pemilihan pemain menjadi kendala utama

Persiapan taktis untuk pertandingan perempat final yang sangat dinanti ini sangat dipengaruhi oleh pukulan cedera besar di kubu Belgia. Gelandang jangkar Amadou Onana secara resmi dinyatakan absen hingga akhir Piala Dunia setelah mengalami cedera ligamen anterior cruciate (ACL), yang menciptakan kerentanan pertahanan yang parah di lini tengah mereka. Selain itu, tes kebugaran terakhir akan diperlukan bagi bek Sporting, Zeno Debast, sementara Kevin De Bruyne diperkirakan akan kembali ke posisi tengah setelah sebelumnya dikelola dengan hati-hati.

Spanyol memasuki laga ini dalam kondisi fisik yang jauh lebih stabil, dengan skuad yang nyaris bebas dari cedera. Meskipun pemain sayap Nico Williams sedang mengalami cedera ringan, ia diperkirakan akan fit untuk kembali masuk ke skuad pertandingan. De la Fuente dihadapkan pada dilema pemilihan pemain yang menguntungkan di posisi bek kanan, di mana Marcos Llorente sedang berjuang keras untuk menggantikan Pedro Porro setelah penampilan defensif yang mengesankan di babak sebelumnya.

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Perangkap tempo taktis vs kecepatan transisi akan menentukan jalannya pertandingan

Rencana strategis akan sepenuhnya berfokus pada pertarungan menarik untuk menguasai wilayah tengah dan kecepatan vertikal. Rencana Spanyol berpusat pada pembatasan total di lini tengah dan penguasaan bola. Pemenang Ballon d'Or 2024, Rodri, akan menjadi poros di lini tengah, diapit oleh Pedri dan Dani Olmo, dengan tujuan memotong jalur pasokan bola, memadatkan ruang, dan secara cermat mengeksploitasi ruang-ruang setengah untuk menyuplai penyerang yang sedang dalam performa terbaiknya, Mikel Oyarzabal, yang memimpin Spanyol dengan empat gol di turnamen ini.

Strategi balasan Belgia harus sangat mengandalkan transisi yang cepat dan langsung untuk memanfaatkan garis pertahanan Spanyol yang tinggi. Tanpa kehadiran Onana, Youri Tielemans dan Nicolas Raskin harus menunjukkan disiplin yang sangat tinggi untuk melindungi empat pemain belakang, dengan tujuan melewati tekanan balik Spanyol dengan cepat dan mengumpan bola kepada De Bruyne. Dari situ, kecepatan luar biasa Jérémy Doku di sayap dan kekuatan fisik Romelu Lukaku akan menjadi jalan utama Belgia untuk mengacaukan formasi La Roja.

Struktur yang mapan menghadapi ujian terberat

Spanyol menghadapi ujian terberat bagi rekor pertahanan historis mereka melawan serangan Belgia yang telah mencetak 12 gol dalam tiga pertandingan terakhir dan mencetak gol dengan leluasa dari berbagai posisi.

Belgia menghadapi tugas berat untuk menahan serangan Spanyol yang mengalir dari sayap tanpa kehadiran gelandang pengatur serangan utama mereka. Kesuksesan sepenuhnya bergantung pada blok pertahanan mereka yang harus mencegah Lamine Yamal dan Álex Baena membuka jalur umpan silang ke dalam kotak penalti.

Susunan Pemain Spanyol yang Kemungkinan Diturunkan vs Belgia

Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Olmo; Yamal, Oyarzabal, Baena

Susunan Pemain Belgia vs Spanyol

Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Lukebakio, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere

Fakta & angka Spanyol vs Belgia

Kedua negara ini telah bertemu sebanyak 22 kali di semua kompetisi. Spanyol memenangkan 12 pertandingan, Belgia memenangkan 5, dan 5 pertandingan berakhir imbang.

Mereka telah berhadapan dua kali di Piala Dunia. Pertandingan perempat final 1986 di Meksiko berakhir imbang 1-1 sebelum Belgia lolos melalui adu penalti. Spanyol memenangkan pertemuan Piala Dunia terakhir dengan skor 2-1 pada babak penyisihan grup 1990.

Pertandingan terakhir mereka adalah laga persahabatan internasional pada September 2016, yang dimenangkan Spanyol dengan skor 2-0.

Skuad asuhan Luis de la Fuente belum terkalahkan di turnamen ini dan terkenal karena belum kebobolan satu gol pun. Rekor pertahanan mereka diperkuat oleh kiper Unai Simón, yang telah mencetak rekor baru turnamen untuk menit terbanyak tanpa kebobolan.

Di bawah asuhan Rudi Garcia, Setan Merah mencatatkan rekor tak terkalahkan yang mengesankan dalam 18 pertandingan di semua kompetisi. Di babak 16 besar, mereka mengalahkan Amerika Serikat 4-1 di Seattle.

Skuad 26 pemain Spanyol

Penjaga gawang: Unai Simón, David Raya, Joan Garcia

Bek: Marcos Llorente, Marc Pubill, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Eric García, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo

Gelandang: Rodri, Martin Zubimendi, Mikel Merino, Pedri, Gavi, Fabian Ruiz, Alex Baena

Penyerang: Yeremy Pino, Víctor Muñoz, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams, Borja Iglesias

Skuad 26 pemain Belgia

Penjaga gawang: Thibaut Courtois, Senne Lammens, Mike Penders

Bek: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate

Gelandang: Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel

Penyerang: Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Matias Fernandez-Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard

Berita tim & susunan pemain

Spanyol dilatih oleh Luis de la Fuente. Saat ini tidak ada pemain yang cedera atau diskors dalam skuad, dan susunan pemain inti yang pasti belum diumumkan menjelang pertandingan perempat final. Berita tim lebih lanjut akan ditambahkan menjelang kick-off.

Belgia dipimpin oleh Rudi Garcia. Skuad ini juga belum memiliki susunan pemain yang dikonfirmasi pada tahap ini, meskipun perlu dicatat bahwa Amadou Onana terpaksa ditarik keluar saat kemenangan atas Amerika Serikat karena apa yang tampaknya merupakan masalah lutut. Belum ada pembaruan resmi mengenai ketersediaannya. Berita tim akan diperbarui seiring tersedianya informasi.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Spanyol telah meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang dari lima pertandingan terakhir mereka, semuanya di Piala Dunia ini. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Portugal di babak 16 besar, yang ditentukan oleh gol Mikel Merino di masa tambahan waktu. Sebelumnya di turnamen ini, mereka mengalahkan Austria 3-0 dan Arab Saudi 4-0, dengan kemenangan 1-0 atas Uruguay dan hasil imbang 0-0 melawan Cabo Verde melengkapi rangkaian pertandingan tersebut. Spanyol telah mencetak delapan gol dan tidak kebobolan sama sekali dalam lima pertandingan tersebut, menjaga gawang tetap bersih di setiap pertandingan di turnamen ini.

Belgia telah meraih tiga kemenangan dan dua hasil imbang dari lima pertandingan terakhir mereka, semuanya juga di Piala Dunia ini. Pertandingan terakhir mereka adalah kemenangan 4-1 atas Amerika Serikat di Seattle, dengan De Ketelaere, Vanaken, dan Lukaku termasuk di antara para pencetak gol. Sebelumnya, mereka mengalahkan Senegal 3-2 dalam comeback dramatis di babak 32 besar dan menaklukkan Selandia Baru 5-1. Hasil imbang melawan Iran dan Mesir di fase grup mendahului rentetan hasil tersebut. Belgia telah mencetak 13 gol dalam lima pertandingan terakhir mereka dan kebobolan empat gol.

Rekor Head-to-Head

Pertemuan kompetitif terbaru antara kedua tim dalam dataset yang disediakan terjadi dalam laga persahabatan pada September 2016, saat Spanyol menang 2-0 dengan Belgia sebagai tuan rumah nominal. Sebelumnya, Spanyol mengalahkan Belgia 5-0 dalam kualifikasi Piala Dunia pada 2009, menyusul kemenangan 2-1 di Brussel pada Oktober 2008. Dari lima pertandingan yang tercantum, Spanyol memenangkan semuanya, mencetak 11 gol dan kebobolan satu gol.

Klasemen

Belgia finis di puncak Grup G pada Piala Dunia ini. Spanyol memenangkan Grup H dan melaju ke perempat final sebagai juara grup di bagian bracket mereka.