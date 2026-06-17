Ulasan Pertandingan Prancis vs Irak di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Pertandingan Prancis vs Irak akan dimulai pada 22 Juni 2026 pukul 22.00 GMT dan 17.00 EST.

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Prancis vs Irak: Konteks Pertandingan

Pertandingan yang akan datang di Mid-Atlantic ini memiliki implikasi yang sangat besar karena kedua negara di Grup I ini berusaha menyesuaikan diri dengan dinamika grup yang berubah dengan cepat. Setelah pertandingan pembuka, taruhannya di Philadelphia Stadium telah meningkat drastis. Prancis memasuki lapangan dengan penuh percaya diri setelah mengubah strategi untuk meraih kemenangan telak 3-1 atas tim Senegal yang berbahaya di New York. Sebaliknya, Irak tiba di Pantai Timur di bawah tekanan besar untuk bangkit dari kekalahan telak 4-1 di tangan Erling Haaland dan Norwegia di Boston. Kedua kubu menyadari bahwa penyesuaian psikologis dan pemulihan fisik dari pertandingan pembuka yang intens tersebut akan menentukan arah ambisi mereka di babak gugur.

Pelatih kepala Prancis, Didier Deschamps, akan berusaha membangun performa yang benar-benar bersinar di babak kedua, dengan sangat mengandalkan barisan depan yang dipenuhi bintang. Dengan Kylian Mbappé yang memecahkan rekor dan Michael Olise yang mengubah jalannya pertandingan di sayap, juara dunia dua kali ini memiliki mesin kreatif yang menakutkan, siap mendominasi penguasaan bola dan merobek formasi pertahanan yang rapat. Di seberang mereka berdiri skuad Irak yang dipimpin oleh manajer asal Australia, Graham Arnold. Setelah menyaksikan kembalinya timnya ke Piala Dunia yang bersejarah ternoda oleh kesalahan individu kritis di sepertiga lapangan pertahanan, Arnold harus segera menanamkan cetak biru taktis yang kokoh dan menghidupkan kembali mentalitas berjuang yang gigih, yang digunakan timnya untuk berhasil melewati kampanye kualifikasi yang melelahkan.

Diselenggarakan di Philadelphia Stadium yang canggih, pertandingan ini akan menjadi ujian adaptasi taktis yang memikat. Irak tidak boleh mengalami keruntuhan struktural atau celah pasif di area tengah, sehingga komunikasi yang disiplin di lini tengah dan penutupan ruang yang sempurna menjadi prioritas mutlak mereka. Prancis akan memandang pertandingan ini sebagai platform sempurna untuk memperkuat posisi mereka di puncak Grup I dan memastikan lolos lebih awal ke Babak 32 Besar. Sementara itu, Singa Mesopotamia akan memasuki lapangan dengan tekad kuat untuk mengganggu favorit turnamen ini, memanfaatkan penyerang target Aymen Hussein dalam serangan balik, dan benar-benar mengubah perhitungan grup.

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Bagaimana performa kedua tim pada Matchday 1?

Prancis 3-1 Senegal

Tim asuhan Didier Deschamps meningkatkan intensitas permainan di babak kedua untuk memastikan kemenangan telak 3-1 atas tim Senegal yang berbahaya di New York New Jersey Stadium. Les Bleus yang dipenuhi bintang-bintang menguasai wilayah permainan, namun harus tetap bersabar selama satu jam pertama yang berlangsung ketat. Terobosan krusial akhirnya tercipta pada menit ke-66 ketika kapten Kylian Mbappé memecah kebuntuan. Prancis menggandakan keunggulan mereka pada menit ke-82 melalui tendangan tenang dari pemain pengganti Bradley Barcola. Meskipun Senegal memperkecil ketertinggalan di akhir waktu tambahan melalui Ibrahim Mbaye, Mbappé langsung membalas dengan gol keduanya malam itu pada menit ke-96 untuk mengamankan tiga poin dan mengukuhkan awal yang sempurna bagi kampanye mereka.

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Irak 1-4 Norwegia

Pasukan asuhan Graham Arnold menderita kekalahan telak 4-1 di tangan tim Norwegia yang mematikan di Boston, meskipun mereka berhasil menciptakan secercah harapan bersejarah. "Singa Mesopotamia" terdesak sejak awal oleh kekuatan fisik dan organisasi taktis tim Eropa tersebut, hingga akhirnya tertinggal akibat gol Erling Haaland pada menit ke-29. Irak menunjukkan semangat juang yang luar biasa dan sempat menyamakan kedudukan pada menit ke-39 ketika penyerang tengah Aymen Hussein menyambut umpan silang yang menggiurkan dari Amir Al-Ammari untuk mencetak gol penyama kedudukan yang keras. Namun, kesalahan umpan balik yang fatal memungkinkan Haaland menyambar bola dan mengembalikan keunggulan Norwegia tepat sebelum jeda. Kelelahan di lini pertahanan sangat terasa di akhir babak kedua, dengan Leo Østigård mencetak gol ketiga melalui sundulan sebelum gol bunuh diri yang tidak menguntungkan pada menit ke-96 mengakhiri debut yang sulit di Grup I.

Penyesuaian taktis apa yang harus dilakukan oleh kedua manajer?

Prancis (Didier Deschamps): Kecepatan transisi lini tengah & dukungan serangan dari sayap

Didier Deschamps tidak perlu terlalu banyak mengubah formula yang pada akhirnya memastikan kemenangan nyaman 3-1 atas Senegal di New York. Fleksibilitas taktis yang ditunjukkan di babak kedua, dipadukan dengan eksekusi mematikan Kylian Mbappé dan Bradley Barcola, membuktikan bahwa juara dunia dua kali ini mampu menguasai lawan begitu mereka menemukan ritme permainan mereka.

Namun, Pertandingan Hari ke-2 menuntut awal yang jauh lebih tajam untuk mencegah lawan yang gigih mendapatkan kepercayaan diri sejak dini. Pada babak pertama melawan Senegal, Prancis sesekali terlihat lambat dalam penguasaan bola, kesulitan untuk segera menembus blok pertahanan yang terstruktur. Penyesuaian utama Deschamps harus berfokus pada lini tengahnya, memastikan barisan gelandang menggerakkan bola ke depan dengan kecepatan vertikal yang jauh lebih tinggi untuk memecah barisan Irak sebelum mereka sempat stabil. Saat Prancis melakukan serangan, mereka harus segera memberikan dukungan dari sayap untuk menciptakan keunggulan jumlah pemain yang mengisolasi lawan. Alih-alih membiarkan para penyerang mereka terjebak di area tengah, bek sayap yang melakukan overlap harus secara agresif memperlebar lapangan untuk memecah barisan pertahanan Irak dan menciptakan ruang-ruang berharga bagi Mbappé untuk dimanfaatkan.

Irak (Graham Arnold): Konsolidasi blok rendah & struktur pertahanan yang kokoh

Graham Arnold tidak perlu sepenuhnya mengabaikan identitas perjuangan yang ditunjukkan timnya pada beberapa momen saat melawan Norwegia di Boston. Ancaman bola-bola atas dan permainan penahan bola dari penyerang target Aymen Hussein, dikombinasikan dengan umpan akurat dari Amir Al-Ammari, membuktikan bahwa Singa Mesopotamia memiliki alat dasar untuk menghukum tim lawan dalam situasi transisi.

Namun, Arnold harus tanpa ampun mengatasi kelemahan pertahanan yang parah yang merugikan timnya pada laga pembuka. Saat melawan Norwegia, tim ini mengalami kesulitan besar akibat kesalahan individu dan ketidakmampuan mempertahankan integritas formasi selama transisi pertahanan, sehingga meninggalkan ruang kosong yang luas yang dapat dimanfaatkan oleh barisan depan lawan yang mematikan. Melawan tim Prancis yang dibangun untuk langsung menghukum setiap bola lepas atau kelengahan pertahanan, kehilangan bola dengan mudah atau kesalahan manajemen lini belakang akan berakibat fatal. Penyesuaian utama Arnold harus berfokus pada struktur pertahanan dan perisai lini tengahnya. Blok tengah harus tetap sangat kompak, berkomunikasi dengan sempurna, dan mengandalkan konsolidasi blok tengah yang dalam untuk menetralkan bola ke ruang-ruang kosong sebelum Prancis dapat melepaskan para pemain sayap kelas dunia mereka.

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Apa kabar terbaru tim menjelang Matchday 2?

Berita tim Prancis

Tantangan utama Didier Deschamps menjelang pertandingan di Philadelphia Stadium adalah menjaga fokus mental sambil mengelola beban fisik skuadnya yang dipenuhi bintang. Beruntung bagi Les Bleus, mereka keluar dari kemenangan pembuka 3-1 atas Senegal dengan skuad yang sangat sehat, sehingga Deschamps memiliki kelimpahan pilihan di semua lini.

Kapten Kylian Mbappé sudah pasti masuk starting XI setelah mencetak dua gol brilian yang menentukan kemenangan pada Matchday 1, yang membuatnya berada di ambang menyamai rekor pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis. Dilema utama dalam pemilihan pemain terletak pada bagaimana Deschamps menyeimbangkan kedalaman lini serangnya yang luar biasa. Setelah melihat pemain sayap Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, masuk dari bangku cadangan dan mencetak gol penentu di menit-menit akhir melawan Senegal, ada tekanan besar untuk memberinya tempat di starting XI di posisi sayap. Hal ini dapat langsung menyuntikkan energi vertikal bersama Michael Olise dari Bayern Munich, sekaligus memungkinkan gelandang bertahan seperti Aurélien Tchouaméni dan Adrien Rabiot untuk beristirahat atau mengatur menit bermain mereka menjelang babak gugur.

Berita tim Irak

Graham Arnold menghadapi teka-teki psikologis dan pertahanan yang jauh lebih rumit saat ia mempersiapkan timnya untuk menghadapi tim-tim unggulan di Grup I. Topik pembicaraan utama seputar Singa Mesopotamia adalah mengatasi kelelahan pertahanan dan kesalahan individu yang mencelakakan mereka di akhir pertandingan saat kalah 4-1 dari Norwegia pada laga pembuka.

Di lini pertahanan, Arnold akan mengandalkan kerja sama yang lebih baik dari pasangan bek tengahnya, Zaid Tahseen dan Ali Hashim, untuk membangun kembali barisan belakang yang harus benar-benar rapat saat menghadapi Kylian Mbappé. Bek sayap Hussein Ali dan Merchas Doski akan menghadapi ujian terberat dalam hal kerja keras pertahanan mereka saat berhadapan dengan para pemain sayap Prancis yang lincah. Di bawah mistar gawang, kiper veteran Jalal Hasan akan sangat membutuhkan perlindungan yang lebih baik dari lini pertahanannya setelah pertandingan pembuka yang berat.

Titik fokus tak terbantahkan dalam sistem Irak tetaplah striker bertubuh jangkung Aymen Hussein, yang dengan percaya diri menandai pertandingan pertamanya di turnamen ini dengan gol penyama kedudukan yang keras di babak pertama melawan Norwegia. Ia akan menjadi tumpuan utama di lini depan bersama Ali Al-Hamadi, sementara gelandang kreatif Amir Al-Ammari—yang memberikan umpan akurat pada Matchday 1—serta pemain sayap berbahaya seperti Ali Jasim dan Ibrahim Bayesh akan sangat penting dalam mempertahankan penguasaan bola yang diperlukan untuk meredakan tekanan pada barisan pertahanan.

Pertandingan Kunci Prancis vs Irak

Kylian Mbappé vs Zaid Tahseen

Setelah benar-benar mengubah tempo pertandingan pembuka dan menorehkan sejarah dengan mencetak dua gol brilian di babak kedua melawan Senegal, Kylian Mbappé tetap menjadi titik fokus yang menakutkan di lini depan tim asuhan Didier Deschamps. Meskipun Prancis harus bersabar selama satu jam pertama yang penuh kehati-hatian dan berjalan lambat di New York, Mbappé yang telah sepenuhnya melepaskan potensinya memberikan Les Bleus kecepatan vertikal kelas atas dan eksekusi klinis yang dibutuhkan untuk menghancurkan formasi pertahanan yang rapat. Beroperasi dari saluran penyerangan yang mematikan, ia akan berusaha menyusup ke ruang-ruang kosong, mengunci bek lawan, dan tanpa ampun memanfaatkan setiap kelemahan posisi lawan.

Tugas menghentikannya jatuh pada bek tengah Zaid Tahseen, yang menghadapi ujian besar dalam hal disiplin formasi. Barisan pertahanan Irak terbukti rentan terhadap pergerakan kelas atas dan tekanan langsung selama kekalahan 4-1 mereka melawan Norwegia, menderita akibat kesalahan-kesalahan fatal dan kelelahan pertahanan di akhir pertandingan. Tahseen harus mempertahankan konsentrasi penuh dan komunikasi yang sempurna di area tengah. Ia tidak boleh kehilangan bola dengan mudah atau terpaksa keluar dari posisinya akibat gerakan umpan palsu Mbappé, yang akan membuka celah-celah berbahaya di tengah yang dieksploitasi dengan sangat klinis oleh para pemain pendukung elit Prancis.

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Michael Olise vs Merchas Doski

Sebagai pemicu kreativitas kelas dunia pada Matchday 1, Michael Olise sepenuhnya mengorkestrasi terobosan serangan Prancis, membongkar formasi kaku Senegal dengan assist luar biasa yang membelah pertahanan untuk gol pembuka Mbappé. Melawan Irak, tujuan utamanya adalah melewati tekanan blok tengah awal dan memicu transisi cepat dari ruang setengah lebar di sayap. Jika Olise diberi waktu dan ruang untuk berbalik dan berhadapan langsung dengan para bek di sepertiga akhir lapangan, jangkauan umpan elit dan pergerakannya yang tajam akan terus-menerus mengacaukan blok pertahanan lawan.

Bek kiri Irak, Merchas Doski, berupaya mengganggu ritme kreatif yang mengalir itu. Meskipun Irak menunjukkan semangat luar biasa untuk menyamakan kedudukan di babak pertama melawan Norwegia, mereka menghabiskan sebagian besar waktu di babak kedua terkurung jauh di wilayah mereka sendiri karena kurangnya pembatasan di sayap. Doski harus mengatur posisi pertahanannya dengan sangat hati-hati, menyeimbangkan keinginannya untuk mendukung serangan balik dari sayap dengan kebutuhan mutlak untuk mengawasi sudut-sudut potongan ke dalam yang dilakukan Olise. Menutup jalur-jalur umpan tersebut sejak dini akan sangat penting untuk memastikan Les Bleus tidak sepenuhnya menguasai bola dan mencekik lini tengah Irak.

Bagaimana skenario Grup I saat ini?

Setelah putaran pertama pertandingan, Grup I langsung terbagi menjadi dua kubu. Norwegia memimpin klasemen dengan tiga poin dan selisih gol +3 setelah menang telak 4-1 atas Irak, sementara Prancis mengikuti di belakang dengan tiga poin dan selisih gol +2 setelah kemenangan 3-1 mereka atas Senegal. Pertandingan Matchday 2 di Philadelphia Stadium ini menjadi titik balik matematis yang vital bagi skenario kualifikasi menjelang putaran terakhir pertandingan.

Jika Prancis menang

Kemenangan bagi tim asuhan Didier Deschamps akan mengantarkan Les Bleus meraih enam poin penuh, memastikan tiket mereka lebih awal ke Babak 32 Besar atau menempatkan mereka di ambang kualifikasi, tergantung pada hasil pertandingan Norwegia vs Senegal yang berlangsung bersamaan. Jika Norwegia sekaligus terhindar dari kekalahan melawan Senegal, Prancis secara matematis dijamin finis di dua besar dengan satu pertandingan tersisa. Yang terpenting, hal ini akan memberi mereka keleluasaan untuk mengistirahatkan pemain inti pada pertandingan terakhir melawan Norwegia, sementara Irak akan tetap tertahan di nol poin dan berada di bawah tekanan besar untuk meraih kemenangan telak atas Senegal hanya demi mempertahankan harapan lolos sebagai tim peringkat ketiga terbaik.

Jika Irak menang

Jika pasukan Graham Arnold berhasil menciptakan kejutan besar dan mengamankan tiga poin, hal itu akan benar-benar membuka peluang di Grup I. Mendapatkan tiga poin akan langsung menghidupkan kembali "Singa Mesopotamia", menyamakan poin mereka dengan Prancis, dan menempatkan mereka kembali dalam persaingan ketat untuk lolos langsung ke babak gugur. Sebaliknya, skenario ini akan membekukan Prancis di tiga poin. Tergantung pada pergeseran selisih gol, hal ini akan memaksa juara dunia dua kali tersebut ke dalam pertarungan bertekanan tinggi—yang berpotensi menjadi wajib—melawan Norwegia pada pertandingan terakhir, mengubah apa yang awalnya diharapkan sebagai kampanye grup yang nyaman menjadi pertarungan sengit yang tak terduga.

Skenario hasil imbang

Hasil imbang di Pennsylvania akan membuat Prancis tetap nyaman di posisi empat poin, mempertahankan jalur mereka menuju kualifikasi yang aman. Bagi Irak, hasil imbang akan mengamankan satu poin penting pertama di turnamen ini, menghentikan tren negatif mereka namun secara drastis mempersempit margin aman mereka menjelang hari pertandingan terakhir. Dalam situasi ini, Prancis akan menghadapi laga melawan Norwegia dengan keyakinan bahwa hasil imbang kemungkinan cukup untuk mengamankan posisi dua besar, sementara Irak akan menghadapi pertandingan terakhir yang penuh tekanan dan wajib dimenangkan melawan Senegal untuk tetap bertahan di turnamen.

Berita tim & susunan pemain

Manajer Prancis, Didier Deschamps, belum mengonfirmasi susunan pemain yang kemungkinan akan diturunkan menjelang pertandingan ini, dan tidak ada masalah cedera atau skorsing yang dilaporkan dalam skuad. Pembaruan lebih lanjut akan ditambahkan menjelang kick-off.

Pelatih kepala Irak, Graham Arnold, juga belum merilis susunan pemain yang diproyeksikan, dan belum ada masalah cedera atau skorsing yang dikonfirmasi pada tahap ini. Pembaruan akan diberikan begitu tersedia.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Prancis telah memenangkan empat dari lima pertandingan terakhirnya, dengan satu-satunya kekalahan mereka terjadi saat menghadapi Pantai Gading, yakni kekalahan 2-1 dalam laga persahabatan pada 4 Juni. Pertandingan terakhir mereka adalah kemenangan 3-1 atas Irlandia Utara pada 8 Juni, dan mereka juga mencatatkan kemenangan atas Kolombia (3-1) serta Brasil (2-1) dalam laga persahabatan bulan Maret. Dalam lima pertandingan tersebut, Prancis mencetak sembilan gol dan kebobolan empat gol.

Performa Irak belakangan ini lebih beragam. Mereka menang dua kali dan kalah dua kali dari lima pertandingan terakhir, dengan satu hasil imbang. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 2-0 dari Venezuela pada 10 Juni, yang mengakhiri persiapan prakompetisi mereka dengan catatan yang kurang memuaskan. Sebelumnya, mereka bermain imbang 1-1 dengan Spanyol pada 4 Juni dan mengalahkan Andorra 1-0 dalam laga persahabatan pada 29 Mei. Di awal rangkaian pertandingan tersebut, Irak menang 2-1 atas Bolivia dalam kualifikasi antar-konfederasi Piala Dunia.

Rekor Head-to-Head

Tidak ada catatan pertemuan sebelumnya antara Prancis dan Irak dalam dataset yang tersedia. Data head-to-head untuk pertandingan ini saat ini tidak tersedia.

Klasemen



