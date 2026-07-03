Ulasan Pertandingan Paraguay vs Prancis di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Paraguay vs Prancis: Rincian pertandingan

World Cup - Final Stage Philadelphia Stadium

Pertandingan Paraguay vs Prancis akan dimulai pada 4 Juli 2026 pukul 21:00 GMT dan 17:00 EST.

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Tim favorit turnamen menghadapi tim pembunuh raksasa yang sedang on fire dalam reuni babak gugur bersejarah

Pertandingan babak 16 besar yang memukau akan menjadi sorotan utama di Philadelphia Stadium saat dua tim dengan perjalanan yang sangat kontras menuju babak gugur akhir saling berhadapan. Didier Deschamps memimpin tim Prancis yang sangat dominan dan masuk ke pertandingan ini sebagai favorit utama turnamen, berupaya memperpanjang performa gemilang mereka di babak gugur Amerika Utara.

Mereka akan menghadapi tim Paraguay yang tangguh di bawah asuhan Gustavo Alfaro, yang mencuri perhatian dunia dengan menyingkirkan Jerman—juara empat kali—di babak 32 besar. Meskipun Prancis memiliki kedalaman lini serang yang luar biasa, kenangan akan pertarungan bersejarah mereka di babak 16 besar tahun 1998 — di mana Les Bleus membutuhkan Gol Emas dramatis dari Laurent Blanc pada menit ke-114 untuk mengalahkan La Albirroja — membuktikan bahwa tim Amerika Selatan ini akan menikmati peran sebagai tim underdog yang tak terduga.

Bagaimana La Albirroja dan Les Bleus sampai di sini

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Paraguay menorehkan bab paling terkenal dalam sejarah sepak bola mereka baru-baru ini dengan meraih kemenangan mengejutkan yang monumental atas Jerman di babak sebelumnya. Setelah gol pembuka di waktu reguler dari bintang muda Strasbourg, Julio Enciso, pasukan Alfaro menunjukkan ketangguhan pertahanan yang luar biasa untuk memaksa raksasa Eropa itu hingga adu penalti yang dramatis, di mana kiper Orlando Gill muncul sebagai pahlawan utama yang memastikan lolosnya tim ini layaknya dongeng.

Prancis telah menikmati perjalanan yang benar-benar tanpa cela dan dominan sepanjang turnamen sejauh ini. Tim asuhan Deschamps dengan mudah mengalahkan Irak dan Norwegia di fase grup sebelum menerjemahkan momentum tersebut menjadi kemenangan telak 3-0 atas Swedia di babak 32 besar. Dengan lini depan yang memukau yang telah menghancurkan setiap tim di jalur mereka, Prancis tiba di Philadelphia dengan siap untuk menunjukkan dominasi mereka di babak perempat final.

Kembalinya pemain kunci dan kedalaman lini serang yang menakutkan untuk mengokohkan barisan

Persiapan taktis untuk laga ini mendapat dorongan besar dari pihak Amerika Selatan. Playmaker Brighton, Diego Gómez, secara resmi tersedia untuk dipilih setelah menjalani skorsing satu pertandingan melawan Jerman dan diharapkan segera kembali ke lini tengah sebagai motor permainan untuk berduet dengan Andrés Cubas. Di lini belakang, José Canale akan mempertahankan posisinya sebagai starter bersama bek veteran Gustavo Gómez untuk membentuk perisai pertahanan yang kokoh.

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Prancis dalam kondisi prima, dengan hanya penyerang Inter, Marcus Thuram, yang mengalami masalah ringan pada betisnya. Kapten Kylian Mbappé memimpin lini depan saat ia mengejar rekor pencetak gol terbanyak sepanjang masa turnamen ini, didampingi oleh kreativitas menakjubkan Michael Olise dalam peran nomor 10. Olise telah mencatatkan lima assist di turnamen ini, hanya berjarak satu assist lagi untuk menyamai rekor assist terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia milik Pelé.

Rotasi sayap yang dinamis vs blok pertahanan rendah yang disiplin akan menentukan jalannya pertandingan

Pertarungan strategis ini akan sangat berfokus pada penutupan ruang melawan keunggulan individu. Prancis gemar memperlebar lapangan, memanfaatkan kecepatan mematikan Ousmane Dembélé dan Bradley Barcola di sayap untuk memaksa bek sayap mundur jauh ke belakang dan membuka jalur umpan isolasi bagi Mbappé di dalam kotak penalti.

Strategi Paraguay akan berpusat pada blok pertahanan yang sangat disiplin, yang dirancang untuk membatasi ruang di jalur tengah. Alfaro akan berusaha memadatkan lini tengah untuk mengganggu distribusi bola Aurélien Tchouaméni dan Adrien Rabiot, dengan tujuan mengalihkan bola dengan cepat ke sayap kepada Miguel Almirón dan Enciso guna menyerang Prancis melalui serangan balik.

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Struktur yang mapan menghadapi ujian terberat

Paraguay menghadapi tugas berat untuk menjaga gawang tetap bersih melawan lini depan yang dinamis, yang telah mencetak dua gol atau lebih dalam 16 dari 17 pertandingan internasional terakhir mereka.

Prancis harus menunjukkan konsentrasi penuh selama fase transisi, memastikan mereka tidak membiarkan penguasaan bola di awal pertandingan membuat mereka menjadi pasif melawan tim Paraguay yang telah terbukti sangat klinis dalam mengubah aksi pertahanan menjadi momentum serangan mendadak.

Susunan Pemain Paraguay vs Prancis

Gill; Caceres, G. Gomez, Canale, Alonso; Galarza, Cubas, D. Gomez; Almiron, Avalos, Enciso

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Susunan Pemain Prancis yang Kemungkinan Turun vs Paraguay

Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Olise, Barcola; Mbappe

Statistik Utama Paraguay vs Prancis

Paraguay telah lolos dari babak sistem gugur untuk kedua kalinya. Satu-satunya keberhasilan mereka dalam lima percobaan sebelum kemenangan atas Jerman juga diraih melalui adu penalti melawan Jepang di babak 16 besar Piala Dunia 2010, setelah bermain imbang 0-0.

Gol Julio Enciso ke gawang Jerman merupakan gol pertama Paraguay sepanjang sejarah di babak gugur Piala Dunia, setelah sebelumnya gagal mencetak gol dalam lima pertandingan sebelumnya.

Pertandingan Piala Dunia terakhir Prancis melawan tim Amerika Selatan adalah kekalahan mereka melalui adu penalti dari Argentina di final 2022. Sebelumnya, mereka belum pernah dikalahkan oleh tim dari CONMEBOL baik dalam waktu reguler maupun melalui adu penalti sejak kekalahan 2-1 melawan Argentina di babak penyisihan grup 1978.

Prancis telah memenangkan empat pertandingan pertama mereka dalam sebuah kampanye Piala Dunia untuk kedua kalinya, setelah sebelumnya melakukannya pada tahun 1998. Mereka kemudian bermain imbang 0-0 dengan Italia di perempat final setelah rentetan kemenangan tersebut dan melaju ke semifinal melalui adu penalti.

Prancis menjadi tim pertama dalam sejarah Piala Dunia yang mencetak tiga gol atau lebih dalam lima pertandingan berturut-turut.

Pertandingan melawan Swedia merupakan kali ketujuh Kylian Mbappé mencetak dua gol atau lebih dalam satu pertandingan Piala Dunia FIFA – lebih banyak daripada pemain mana pun.

Skuad Paraguay yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Gatito Fernández, Orlando Gill, Gastón Olveira

Bek: Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Gustavo Velázquez, Fabián Balbuena, Júnior Alonso, Omar Alderete, José Canale, Alexandro Maidana

Gelandang: Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Diego Gómez, Matías Galarza, Alejandro Romero Gamarra, Braian Ojeda, Maurício Magalhães, Gustavo Caballero

Penyerang: Alex Arce, Miguel Almirón, Isidro Pitta, Ramón Sosa, Gabriel Ávalos, Antonio Sanabria, Julio Enciso

Skuad Prancis yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Mike Maignan, Robin Risser, Brice Samba

Bek: Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Ibrahima Konate, Maxence Lacroix, Jules Kounde, William Saliba, Dayot Upamecano

Gelandang: N'Golo Kante, Manu Kone, Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni, Warren Zaire-Emery

Penyerang: Maghnes Akliouche, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Ousmane Dembele, Desire Doue, Michael Olise, Kylian Mbappe, Jean-Philippe Mateta, Marcus Thuram

Berita tim & susunan pemain

Gustavo Alfaro tidak mencantumkan adanya pemain Paraguay yang cedera atau diskors menjelang pertandingan ini, dan susunan pemain yang kemungkinan diturunkan belum diumumkan. Pembaruan akan ditambahkan menjelang kick-off seiring dengan semakin jelasnya susunan skuad.

Didier Deschamps juga tidak memiliki daftar pemain yang dipastikan absen dalam data terkini untuk Prancis. Pelatih tersebut menurunkan sebelas pemain inti yang sudah mapan saat melawan Swedia, dengan Mbappe, Olise, Dembele, dan Barcola semuanya tampil, dan tidak ada indikasi bahwa susunan pemain tersebut akan berubah secara signifikan. Berita terbaru mengenai kondisi kebugaran akan ditampilkan di sini menjelang kick-off.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Paraguay memasuki pertandingan ini dengan rekor terkini yang campur aduk, memenangkan tiga dari lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-1 atas Jerman di babak penyisihan grup Piala Dunia, hasil yang terbukti cukup untuk lolos ke babak selanjutnya. Mereka juga mengalahkan Turkiye 1-0 dan Nikaragua 4-0, meskipun kekalahan 4-1 dari Amerika Serikat dan hasil imbang tanpa gol melawan Australia menunjukkan inkonsistensi sepanjang kampanye. Tim asuhan Alfaro mencetak enam gol dan kebobolan lima gol dalam lima pertandingan tersebut.

Prancis datang dengan lima kemenangan dari lima pertandingan dalam rentetan pertandingan terakhir mereka. Tim asuhan Deschamps mengalahkan Swedia 3-0 di babak 32 besar, dilanjutkan dengan penampilan sempurna di fase grup yang mencakup kemenangan atas Norwegia, Irak, dan Senegal. Satu-satunya hasil di luar Piala Dunia dalam rentetan tersebut adalah kemenangan 3-1 dalam laga persahabatan melawan Irlandia Utara. Prancis mencetak 14 gol dan hanya kebobolan dua gol dalam lima pertandingan tersebut, dengan dua kali menjaga gawang tetap bersih dari lima pertandingan.

Rekor Head-to-Head

Rekor head-to-head antara kedua negara ini terbatas, namun sangat menguntungkan Prancis. Pertemuan terakhir terjadi dalam laga persahabatan Juni 2017, di mana Prancis menang 5-0. Sebelumnya, laga persahabatan Juni 2014 berakhir imbang 1-1, dan laga persahabatan Mei 2008 berakhir tanpa gol. Dari tiga pertemuan yang tercatat, Prancis menang sekali, imbang dua kali, dan mencetak enam gol berbanding satu gol milik Paraguay.

Klasemen

Paraguay finis di posisi ketiga Grup D sebelum memasuki babak gugur, sementara Prancis memuncaki Grup I dan lolos sebagai juara grup.