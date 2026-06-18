Ulasan Pertandingan Panama vs Kroasia di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Pertandingan Panama vs Kroasia akan dimulai pada 23 Juni 2026 pukul 19.00 EST dan 23.00 GMT.

Konteks pertandingan dan wawasan hari pertama

Hati para pendukung Panama hancur pada menit ke-95 ketika gelandang Nordsjaelland, Caleb Yirenki, mencetak gol untuk Ghana dan membawa Black Stars meraih kemenangan krusial 1-0 pada hari pertandingan pertama. Panama sama sekali tidak kalah dalam permainan atau terintimidasi, tetapi mereka akhirnya harus mengakui kekalahan. Kroasia kalah 4-2 dari Inggris dalam pertandingan pembuka yang seru, di mana mereka sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada babak pertama. Kedua tim sama-sama berusaha mengejar ketertinggalan, sehingga kita mungkin akan menyaksikan pertandingan yang seru di Toronto.

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Pemain kunci dan pelatih Panama

Gelandang Pumas, Adalberto "Coco" Carrasquilla, akan menjadi kunci dalam mengatur tempo permainan bagi tim Panama yang gemar menguasai bola. Bek kanan Marseille, Michael Amir Murillo, juga akan membawa pengalaman berharga di level elit ke dalam tim. Mereka dilatih oleh Thomas Christiansen. Pelatih kelahiran Denmark ini, yang pernah tinggal sebentar di Panama saat masih kecil, mengambil alih Los Canaleros pada Juli 2020 dan telah berhasil membawa negara tersebut ke penampilan Piala Dunia kedua sepanjang sejarah mereka.

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Pemain kunci dan pelatih Kroasia

Pelatih kepala Zlatko Dalić telah menetapkan skuad beranggotakan 26 pemain yang sangat berpengalaman dan sangat kompak, yang menyeimbangkan inti tim legendaris dan teruji dalam pertempuran dengan profil pemain muda yang dinamis dan atletis. Kekuatan utama Kroasia tetap terletak pada stabilitas mutlaknya di bawah tekanan, dengan sistem yang disukai Dalić berjalan dengan kepercayaan diri psikologis yang penuh.

Jantung tim yang tak terbantahkan tetaplah Luka Modrić yang tak lekang oleh waktu, yang akan mengendalikan tempo struktural pertandingan bersama Mateo Kovačić di dalam lini tengah kelas dunia yang tangguh dalam menghadapi tekanan lawan. Di lini depan, kehadiran fisik Bruno Petković akan berusaha mengganggu para bek tengah, menciptakan ruang-ruang kosong yang dapat dimanfaatkan oleh Andrej Kramarić. Di lini pertahanan, Joško Gvardiol dalam kondisi prima untuk menjadi tumpuan barisan belakang dengan umpan-umpan progresif dan tekel-tekel kokohnya, memberikan perisai elit di depan kiper utama yang dapat diandalkan, Dominik Livaković.

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Susunan Pemain Panama yang Kemungkinan

Mosquera; Ramos, Córdoba, Andrade; Murillo, Harvey, Barcenas, Blackman; Martínez, Waterman, Rodríguez.

Susunan Pemain Kroasia yang Kemungkinan

Livaković; Sutalo, Vusković, Gvardiol; Stanisic, Modrić, Pašalić, Perišić; Sučić, Baturina; MPanamaama

Skuad 26 pemain Panama

Penjaga gawang: Orlando Mosquera, Luis Mejia, Cesar Samudio.

Bek: Cesar Blackman, Jorge Gutierrez, Amir Murillo, Fidel Escobar, Andres Andrade, Edgardo Farina, Jose Cordoba, Eric Davis, Jiovany Ramos, Roderick Miller.

Gelandang: Anibal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Carlos Harvey, Cristian Martinez, Jose Luis Rodriguez, Cesar Yanis, Yoel Barcenas, Alberto Quintero, Azarias Londono.

Penyerang: Ismael Diaz, Cecilio Waterman, Jose Fajardo, Tomas Rodriguez.

Skuad Kroasia yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Dominik Kotarski (Kopenhagen), Ivor Pandur (Hull City).

Bek: Josko Gvardiol (Manchester City), Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax Amsterdam), Josip Stanisic (Bayern Munich), Marin Pongracic (Fiorentina), Martin Erlic (Midtjylland), Luka Vuskovic (Hamburg).

Gelandang: Luka Modric (AC Milan), Mateo Kovacic (Manchester City), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Luka Sucic (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakic (Augsburg), Petar Sucic (Inter Milan), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka).

Penyerang: Ivan Perisic (PSV Eindhoven), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanovic (Freiburg).

Berita tim & susunan pemain

Panama dilatih oleh Thomas Christiansen, meskipun saat ini belum ada informasi resmi mengenai cedera atau skorsing dalam skuad. Belum ada susunan pemain yang dipastikan pada tahap ini, dan pembaruan akan ditambahkan menjelang kick-off.

Pelatih kepala Kroasia, Zlatko Dalic, juga belum mengonfirmasi starting XI-nya, dengan tidak adanya data cedera atau skorsing yang tersedia saat ini untuk Vatreni. Berita tim lebih lanjut akan ditambahkan seiring berjalannya waktu menjelang pertandingan.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Panama menghadapi pertandingan ini dengan catatan performa terkini yang campur aduk, yakni meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dari lima laga terakhirnya. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 melawan Bosnia dan Herzegovina pada 6 Juni, setelah sebelumnya menang 4-2 atas Republik Dominika dua hari sebelumnya. Kekalahan telak 6-2 dari Brasil pada bulan Mei menjadi titik terendah dalam rentetan hasil tersebut, meskipun Panama berhasil meraih hasil beruntun melawan Afrika Selatan, dengan menang 1-2 sebelum bermain imbang 1-1 pada akhir Maret. Dalam lima pertandingan tersebut, Panama mencetak sembilan gol dan kebobolan sebelas gol.

Kroasia datang dalam kondisi yang lebih baik, dengan tiga kemenangan dan dua kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka. Pertandingan terakhir mereka berakhir dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia pada 7 Juni, hasil yang pasti telah meningkatkan kepercayaan diri menjelang turnamen. Mereka juga meraih kemenangan tandang 1-2 di Kolombia pada Maret dan kemenangan 2-3 di Montenegro dalam kualifikasi Piala Dunia pada November 2025. Kekalahan dari Belgia (0-2) dan Brasil (1-3) menjadi noda dalam rentetan hasil positif tersebut.

Rekor Head-to-Head

Tidak ada data head-to-head antara Panama dan Kroasia yang tersedia untuk lima pertemuan terakhir, sehingga rincian historis yang mendetail tidak dapat disajikan saat ini.

Klasemen

Di Grup L, Kroasia berada di puncak klasemen menjelang pertandingan ini, sedangkan Panama berada di peringkat keempat.