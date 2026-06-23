Ulasan Pertandingan Norwegia vs Prancis di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Pertandingan Norwegia vs Prancis akan dimulai pada 26 Juni 2026 pukul 15.00 EST dan 19.00 GMT.

Konteks pertandingan

Ini adalah pertarungan sengit untuk memperebutkan posisi teratas di Grup I, di mana tim Norwegia yang tampil mengesankan akan berhadapan dengan tim Prancis yang berambisi mencapai final Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Penyerang andalan Manchester City, Erling Haaland, telah mencetak empat gol dalam dua pertandingan Norwegia di turnamen ini, yaitu kemenangan 4-1 atas Irak dan kemenangan seru 3-2 atas Senegal. Prancis juga tampil sama mengesankannya, dengan Kylian Mbappe menandai penampilan ke-100nya bersama timnas Prancis dengan mencetak dua gol saat melawan Irak. Pemain Real Madrid ini juga telah mencetak empat gol di turnamen ini sejauh ini. Pertandingan ini dipastikan akan menjadi tontonan yang menghibur bagi seluruh dunia.

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Pemain kunci dan pelatih Norwegia

Erling Haaland menjadi pusat perhatian tim Norwegia yang menarik ini, dengan Alexander Sørloth dari Atlético Madrid mendampinginya di lini depan yang kuat dan menerapkan tekanan tinggi. Tepat di belakang mereka, Martin Ødegaard dari Arsenal menjadi pengatur serangan. Di lini tengah, Sander Berge menjadi perisai pertahanan yang tak kenal lelah, sementara duet bek tengah yang tangguh, Torbjorn Heggem dan Kristoffer Ajer, mengoordinasikan barisan belakang untuk melindungi kiper veteran Ørjan Nyland. Pelatih Ståle Solbakken menerapkan formasi 4-3-3 yang agresif dan menekan tinggi, yang dirancang untuk menghambat pembangunan serangan lawan serta mengendalikan pertandingan melalui dominasi fisik dan teknis. Bek kanan Borussia Dortmund, Julian Ryerson, harus keluar lebih awal karena cedera saat menang atas Senegal, sehingga Marcus Pedersen dari Torino kemungkinan akan menggantikannya.

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Pemain kunci dan pelatih Prancis

Seperti yang kita semua tahu, Mbappe yang tak terbendung mencetak hat-trick di final 2022 melawan Argentina. Ousmane Dembele dari PSG akhirnya mencetak gol Piala Dunia pertamanya melawan Irak; mantan pemain Barcelona ini kini telah tampil di tiga ajang besar bersama Les Bleus. Baru saja menjuarai Liga Champions dan mencetak 35 gol sepanjang musim, Dembele akan didampingi rekan setimnya Desire Doué dan Bradley Barcola, Michael Olise dari Bayern, serta Rayan Cherki dari Man City dalam lini serang yang tampak menakutkan. Olise mencatatkan dua assist dalam kemenangan atas Irak, dan chemistry-nya dengan Mbappe berpotensi membawa tim Prancis ini melaju hingga akhir. William Saliba dari Arsenal memimpin barisan pertahanan yang penuh talenta. Kedalaman skuad Didier Deschamps begitu luar biasa hingga tidak ada tempat bagi gelandang kreatif Real Madrid, Eduardo Camavinga, dalam skuad ini.

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Susunan Pemain Norwegia yang Kemungkinan Turun

Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa.

Susunan Pemain Prancis yang Kemungkinan

Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez; Rabiot, Tchouameni; Olise, Dembele, Doue; Mbappe.

Skuad Norwegia yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburger SV).

Bek: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjorn Heggem (Bologna), Leo Skiri Ostigard (Genoa), Sondre Langas (Derby County), Henrik Falchener (Viking).

Gelandang: Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thelo Aasgaard (Rangers).

Penyerang: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atletico Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Antonio Nusa (RB Leipzig), Oscar Bobb (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt).

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Skuad Prancis yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Bek: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris St-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Kounde (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich).

Gelandang: N'Golo Kante (Fenerbahce), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris St-Germain).

Penyerang: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris St-Germain), Rayan Cherki (Man City), Ousmane Dembele (Paris St-Germain), Desire Doue (Paris St-Germain), Michael Olise (Bayern Munich), Kylian Mbappe (Real Madrid), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter Milan).

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Berita tim & susunan pemain

Tim Norwegia dilatih oleh Staale Solbakken. Saat ini belum ada informasi mengenai susunan pemain kemungkinan, cedera, atau skorsing untuk tim tuan rumah. Pembaruan akan ditambahkan menjelang kick-off.

Timnas Prancis dilatih oleh Didier Deschamps. Saat ini belum ada informasi mengenai susunan pemain yang kemungkinan diturunkan, cedera, atau skorsing untuk tim tamu. Pembaruan akan ditambahkan menjelang kick-off.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Norwegia mencatatkan tiga kemenangan dan dua hasil imbang dari lima pertandingan terakhirnya, dengan satu kekalahan. Pertandingan terakhir mereka adalah kemenangan 4-1 atas Irak dalam laga pembuka grup Piala Dunia pada 16 Juni. Mereka juga mengalahkan Swedia 3-1 dalam laga persahabatan bulan Juni dan bermain imbang 1-1 dengan Maroko dalam laga pemanasan menjelang turnamen. Hasil imbang tanpa gol melawan Swiss dan kekalahan 2-1 dari Belanda melengkapi rangkaian lima pertandingan tersebut. Norwegia mencetak sembilan gol dan kebobolan empat gol dalam pertandingan-pertandingan tersebut, menunjukkan performa serangan yang konsisten.

Prancis telah memenangkan empat dari lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-1 atas Senegal dalam laga pembuka Piala Dunia pada 16 Juni. Mereka juga mengalahkan Irlandia Utara 3-1 dan menang 3-1 saat bertandang ke Kolombia dalam laga persahabatan awal tahun ini. Hasil imbang 1-1 melawan Maroko dan kekalahan 2-1 dari Pantai Gading adalah satu-satunya noda dalam rentetan hasil tersebut. Prancis mencetak 10 gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan lima gol.

Rekor Head-to-Head

NOR Last 2 matches FRA 1 Menang 0 Seri 1 Menang France 4 - 0 Norway

Norway 2 - 1 France 2 Gol tercipta 5 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 2/2 Kedua tim mencetak gol 1/2

Kedua tim telah bertemu dua kali berdasarkan catatan yang tersedia. Pertemuan terakhir terjadi pada 27 Mei 2014, saat Prancis mengalahkan Norwegia 4-0 dalam laga persahabatan. Sebelumnya, Norwegia menang 2-1 sebagai tuan rumah dalam laga persahabatan pada 11 Agustus 2010. Prancis memimpin rekor head-to-head dengan satu kemenangan berbanding satu milik Norwegia dari dua pertemuan tersebut, dengan Prancis mencetak lima gol dan Norwegia tiga gol secara total.

Klasemen

Di Grup I, Norwegia saat ini berada di puncak klasemen, sedangkan Prancis berada di posisi kedua menjelang pertandingan ini.