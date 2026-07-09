Ulasan Pertandingan Norwegia vs Inggris di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Pertandingan Norwegia vs Inggris akan dimulai pada 11 Juli 2026 pukul 17.00 EST dan 22.00 GMT.

Ulasan Pertandingan Perempat Final Piala Dunia Norwegia vs Inggris

Tim Norwegia yang kini jauh lebih baik akan menghadapi tim Three Lions yang selalu diunggulkan untuk memperebutkan tempat di semifinal Piala Dunia. Dengan kehadiran dua penyerang terbaik di dunia, pertandingan ini dipastikan akan sangat menarik.

Bagaimana Norwegia dan Inggris bisa sampai di sini

Norwegia telah menghadirkan hiburan di Piala Dunia dalam berbagai aspek. Para pendukungnya yang begitu banyak telah menampilkan energi dan semangat luar biasa melalui nyanyian yang memukau serta perayaan bergaya dayung. Di lapangan, lima pertandingan Norwegia telah menghasilkan 21 gol. Hari terbaik negara Nordik ini di panggung internasional terjadi saat mengalahkan Brasil 2-1 di babak 16 besar, berkat dua gol lagi dari Erling Haaland.

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Inggris berhasil mengatasi kesulitan besar di babak 16 besar, bermain lebih dari 40 menit dengan 10 pemain melawan Meksiko di Estadio Azteca yang penuh sesak, dan akhirnya menang 3-2 dalam pertandingan yang mendebarkan. Ini menandai penampilan kelima berturut-turut di perempat final turnamen besar bagi The Three Lions.

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Pemain Norwegia kelahiran Leeds ini bertekad menghancurkan impian Inggris

Mesin gol Man City, Erling Haaland, akan berambisi menambah koleksi tujuh golnya di Piala Dunia perdananya, didukung oleh playmaker Arsenal, Martin Ødegaard, yang akan menjadi sumber umpan utamanya. Haaland yang berusia 25 tahun telah mencetak 112 gol di Liga Premier dalam 132 penampilan di liga domestik yang bisa dibilang paling sulit di dunia, sementara ia memiliki lebih banyak gol (62) daripada penampilannya (51) bersama timnas Norwegia, dengan rata-rata mencetak satu gol setiap 71 menit. Ia telah mencetak gol dalam 14 penampilan internasional terakhirnya, dengan total 27 gol dalam rentang tersebut. Dengan mencetak gol dalam pertandingan ini, Haaland akan menjadi pemain Eropa pertama yang mencetak gol dalam lima pertandingan Piala Dunia pertamanya sejak Gerd Müller dari Jerman pada tahun 1970. Hanya dalam empat penampilan di Piala Dunia, ia sudah mencetak tujuh gol.

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Harry Kane adalah harapan utama Inggris

Saat pemain andalan Inggris, Harry Kane, melampaui rekor Wayne Rooney dan menempati posisi kedua dalam daftar pemain dengan penampilan terbanyak sepanjang masa untuk Inggris (120), hanya di bawah Peter Shilton, ia pasti ingin menghapus kenangan pahit akibat kegagalan mengeksekusi penalti di perempat final 2022 melawan Prancis. Dengan 85 gol dalam seragam The Three Lions, Kane adalah penyerang terbaik di dunia selain Erling Haaland.

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Berita tim

Bek sayap David Møller Wolfe menjadi perhatian bagi Norwegia setelah terpaksa ditarik keluar saat melawan Brasil. Kartu merah yang diterima Jarell Quansah membuatnya absen dari pertandingan ini untuk Inggris, sementara Jordan Henderson mengalami cedera pergelangan tangan yang tidak terduga saat merayakan kemenangan melawan Meksiko.

Susunan Pemain Norwegia yang Kemungkinan Turun

Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Møller Wolfe; Ødegaard, Berge, Berg; Sørloth, Haaland, Nusa.

Susunan Pemain Inggris yang Kemungkinan

Pickford; Spence, Guehi, Konsa, O’Reilly; Rice, Anderson; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane.

Statistik Penting Norwegia vs Inggris

Inggris telah kalah dalam lima dari enam pertandingan babak gugur Piala Dunia terakhirnya melawan tim-tim Eropa.

Sebelas dari 12 pertandingan terakhir Norwegia berakhir dengan kedua tim mencetak gol.

Enam pertandingan kompetitif terakhir Norwegia menghasilkan gol setelah menit ke-85.

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Skuad 26 pemain Norwegia

Penjaga gawang: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburger SV).

Bek: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjorn Heggem (Bologna), Leo Skiri Ostigard (Genoa), Sondre Langas (Derby County), Henrik Falchener (Viking).

Gelandang: Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thelo Aasgaard (Rangers).

Penyerang: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atletico Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Antonio Nusa (RB Leipzig), Oscar Bobb (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt).

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Skuad Inggris yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)

Bek: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guehi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City)

Gelandang: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)

Penyerang: Anthony Gordon (Barcelona), Harry Kane (Bayern Munich), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (dipinjamkan ke Barcelona dari Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa).

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Berita tim & susunan pemain

Pelatih kepala Norwegia, Staale Solbakken, belum mengonfirmasi susunan pemain starter yang kemungkinan akan diturunkan, dan tidak ada laporan cedera atau skorsing yang dilaporkan dari tim tuan rumah menjelang pertandingan perempat final. Pembaruan akan ditambahkan menjelang kick-off seiring dengan semakin jelasnya susunan skuad.

Manajer Inggris, Thomas Tuchel, juga belum mengumumkan susunan pemain yang diperkirakan akan diturunkan, meskipun The Three Lions telah memastikan satu pemain yang absen. Jordan Henderson tidak akan bermain lagi di turnamen ini setelah harus menjalani operasi akibat cedera pergelangan tangan yang dideritanya saat merayakan kemenangan atas Meksiko. Belum ada cedera atau skorsing lain yang dikonfirmasi, dan berita tim lebih lanjut akan disampaikan begitu tersedia.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Norwegia telah memenangkan empat dari lima pertandingan terakhir mereka di Piala Dunia, dengan satu-satunya kekalahan terjadi saat melawan Prancis, yakni kekalahan 4-1 di babak penyisihan grup. Mereka bangkit kembali dengan mengalahkan Senegal 3-2, menaklukkan Pantai Gading 2-1, dan kemudian menyingkirkan Brasil 2-1 di babak 16 besar. Dalam lima pertandingan tersebut, Norwegia mencetak 10 gol dan kebobolan 10 gol, menunjukkan tim yang mampu tampil produktif baik dalam mencetak gol maupun bertahan.

Inggris telah memenangkan empat dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan satu-satunya kehilangan poin terjadi saat imbang 0-0 melawan Ghana di babak penyisihan grup. Tim asuhan Tuchel mengalahkan Kroasia 4-2 di laga pembuka turnamen, menang 2-0 atas Panama, mengalahkan Republik Demokratik Kongo 2-1, dan mengungguli Meksiko 3-2 di babak 16 besar. Inggris telah mencetak 11 gol dalam lima pertandingan tersebut sementara kebobolan enam gol.

Rekor Head-to-Head

NOR Last 2 matches ENG 0 Menang 0 Seri 2 Menang England 1 - 0 Norway

Norway 0 - 1 England 0 Gol tercipta 2 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 0/2 Kedua tim mencetak gol 0/2

Kedua tim telah bertemu dua kali dalam catatan head-to-head yang tersedia, dengan Inggris memenangkan kedua pertandingan tersebut. Pertandingan terakhir adalah laga persahabatan pada September 2014, yang dimenangkan Inggris dengan skor 1-0. Sebelumnya, Inggris menang 1-0 saat bertandang ke Norwegia dalam laga persahabatan pada Mei 2012. Kedua pertemuan sebelumnya merupakan pertandingan dengan skor tipis yang ditentukan oleh satu gol.

Klasemen

Norwegia finis di posisi kedua di Grup I selama babak penyisihan grup turnamen, sementara Inggris memuncaki Grup L dan lolos sebagai juara grup ke babak gugur.