Ulasan Pertandingan Meksiko vs Inggris di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Meksiko vs Inggris: Rincian pertandingan

World Cup - Final Stage Mexico City Stadium

Pertandingan Meksiko vs Inggris akan dimulai pada 6 Juli 2026 pukul 02:00 GMT dan 22:00 EST (5 Juli).

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Tiga Singa mendaki Everest terakhir mereka di benteng legendaris sepak bola

Sebuah laga blockbuster yang benar-benar monumental menjadi sorotan utama di babak 16 besar saat tuan rumah bersama turnamen, Meksiko, menyambut Inggris di ketinggian ikonik Kota Meksiko. Javier Aguirre memimpin tim El Tri yang tak terkalahkan, yang sedang menunggangi gelombang euforia nasional yang besar, bertekad memanfaatkan benteng kandang legendaris mereka untuk meraih tiket bersejarah ke perempat final.

Yang menghalangi jalan mereka adalah tim Inggris yang tangguh di bawah asuhan Thomas Tuchel. The Three Lions selamat dari ketegangan yang menakutkan di babak sebelumnya, mengandalkan keajaiban di menit-menit akhir turnamen untuk melaju. Namun, mendaki ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut untuk menghadapi tuan rumah yang tak kenal lelah merupakan ujian pamungkas bagi kondisi fisik dan disiplin taktis Inggris di bawah teriknya malam babak gugur musim panas.

Bagaimana El Tri dan The Three Lions sampai di sini

Meksiko telah menikmati perjalanan yang benar-benar sempurna dan memecahkan rekor sepanjang turnamen sejauh ini. Setelah melaju mulus di babak grup dengan kemenangan beruntun atas Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko, pasukan Aguirre menerjemahkan momentum tersebut menjadi kemenangan dominan 2-0 atas Ekuador di babak 32 besar berkat gol di babak pertama dari Julián Quiñones dan Raúl Jiménez. Yang paling penting, El Tri belum kebobolan satu gol pun dalam empat pertandingan turnamen ini, mengakhiri puasa 40 tahun tanpa lolos ke babak gugur dengan gemilang.

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Perjalanan Inggris menuju babak 16 besar jauh lebih bergejolak dan dramatis. Setelah melewati Grup L, The Three Lions dipaksa berjuang habis-habisan oleh tim Republik Demokratik Kongo yang penuh semangat di babak 32 besar. Tertinggal akibat gol pembuka Brian Cipenga pada menit ke-7, pasukan asuhan Tuchel harus berjuang keras sebelum kapten Harry Kane mencetak dua gol menakjubkan di akhir pertandingan — menyamakan kedudukan pada menit ke-75 dan mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-86 — untuk mengamankan kemenangan comeback 2-1 yang penuh perjuangan dan menambah jumlah golnya di turnamen ini menjadi lima gol.

Tes kebugaran di ketinggian dan keraguan cedera pemain kunci memengaruhi pilihan susunan pemain

Persiapan taktis untuk laga besar ini sangat bergantung pada perkembangan medis terkini di kedua kubu. Kekhawatiran Inggris berpusat pada Declan Rice, pilar lini tengah, yang mengalami ketegangan otot paha belakang setelah diturunkan sebagai bek kanan melawan DR Kongo. Meskipun Rice telah mengikuti latihan ringan, statusnya masih diragukan. Masalah struktural Tuchel semakin rumit karena Reece James dari Chelsea dan Jarell Quansah dari Bayer Leverkusen sedang menghadapi masalah otot paha belakang dan pergelangan kaki yang lebih parah, sehingga kehadiran mereka sangat diragukan.

Meksiko memasuki pertandingan ini dalam kondisi fisik yang jauh lebih stabil, dengan seluruh pemain inti mereka dalam kondisi sehat. Aguirre menghadapi dilema taktis yang patut diidamkan di lini tengah serang terkait integrasi bintang remaja Gilberto Mora, yang bisa diturunkan untuk menyuntikkan energi vertikal langsung melawan barisan pertahanan Inggris yang mulai kelelahan.

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Perangkap tekanan tinggi di ketinggian vs penguasaan bola untuk menentukan jalannya pertandingan

Pertarungan strategis ini akan sepenuhnya berfokus pada daya tahan fisiologis dan penguasaan ruang. Rencana permainan Meksiko bergantung pada skema tekanan tinggi yang tak kenal lelah, dirancang untuk menjebak tim tamu di wilayah mereka sendiri, sekaligus mempercepat dampak udara tipis di ketinggian. Quiñones dan Jiménez akan memimpin tekanan ini, berusaha memotong jalur umpan dan memicu kelebihan pemain secara cepat di sepertiga akhir lapangan.

Strategi balasan Tuchel harus memprioritaskan pemeliharaan penguasaan bola yang efisien. Menyadari bahwa mengejar bola di ketinggian 2.200 meter bisa berakibat fatal, Inggris akan berusaha memperlambat tempo dan mengontrol lini tengah melalui Jude Bellingham. The Three Lions akan berusaha menahan gelombang serangan awal Meksiko sebelum memanfaatkan ruang di belakang bek sayap Meksiko saat serangan balik untuk mengumpan Kane yang tajam.

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Struktur yang kokoh diuji hingga batasnya

Meksiko menghadapi ujian terberat atas rekor pertahanan tanpa cela mereka melawan pemain elit penentu kemenangan seperti Harry Kane, yang telah membuktikan bahwa ia hanya membutuhkan setengah peluang untuk mengubah jalannya pertandingan sistem gugur.

Inggris menghadapi tugas berat untuk mempertahankan kekompakan taktis selama 90 menit yang melelahkan. Setiap kelambanan di lini belakang atau pelacakan yang ceroboh seperti yang terlihat saat melawan Republik Demokratik Kongo akan dihukum tanpa ampun oleh penonton tuan rumah yang bermusuhan dan lini depan El Tri yang tajam.

Susunan Pemain Meksiko yang Kemungkinan Diturunkan vs Inggris

Rangel; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Romo, Lira, Mora; Alvarado, Jimenez, Quinones

Susunan Pemain Inggris yang Kemungkinan Diturunkan vs Meksiko

Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane

Statistik penting Meksiko vs Inggris

Sebagai tuan rumah bersama, Meksiko telah memainkan empat pertandingan turnamen mereka di Estadio Azteca yang ikonik dan belum pernah kalah dalam pertandingan Piala Dunia di stadion ini (8 kemenangan, 2 seri).

Meksiko berpotensi menjadi tim kedua dalam sejarah Piala Dunia yang mencatatkan clean sheet dalam lima pertandingan pembuka di satu edisi turnamen, meniru prestasi Italia pada tahun 1990.

Kapten Inggris, Harry Kane, telah mencetak 5 gol sejauh ini di turnamen ini, menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inggris di Piala Dunia dengan total 13 gol.

Skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel lebih menyukai permainan dengan penguasaan bola yang tinggi, sedangkan Meksiko asuhan Javier Aguirre meraih kesuksesan dengan memainkan gaya transisi yang lebih langsung dan berintensitas tinggi.

Inggris memasuki pertandingan ini dengan rekor empat kemenangan beruntun atas Meksiko di semua kompetisi sejak tahun 1986.

Skuad Meksiko yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Raúl Rangel, Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo

Bek: Jorge Sanchez, Israel Reyes, Cesar Montes, Johan Vasquez, Jesus Gallardo, Mateo Chavez

Gelandang: Erik Lira, Orbelin Pineda, Alvaro Fidalgo, Roberto Alvarado, Brian Gutierrez, Luis Romo, Edson Alvarez, Obed Vargas, Gilberto Mora, Luis Chavez

Penyerang: Cesar Huerta, Alexis Vega, Julian Quinones, Guillermo Martinez, Armando Gonzalez, Santiago Gimenez, Raul Jimenez

Skuad Inggris yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford

Bek: Dan Burn, Marc Guéhi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O'Reilly, Jarell Quansah, Djed Spence, John Stones

Gelandang: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Morgan Rogers

Penyerang: Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins

Berita tim & susunan pemain

Meksiko dilatih oleh Javier Aguirre untuk pertandingan babak 16 besar ini. Belum ada laporan cedera atau skorsing yang dikonfirmasi untuk El Tri menjelang pertandingan, dan susunan pemain yang kemungkinan diturunkan belum diumumkan pada tahap ini. Pembaruan lebih lanjut akan ditambahkan menjelang kick-off.

Thomas Tuchel memimpin tim Inggris tanpa adanya kabar cedera atau skorsing yang dikonfirmasi saat ini. Susunan pemain yang diproyeksikan belum diumumkan, meskipun berita tim diperkirakan akan muncul menjelang pertandingan hari Minggu. Pantau terus untuk pembaruan terbaru.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Meksiko melaju ke babak 16 besar dengan lima kemenangan dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Tim asuhan Aguirre mengalahkan Ekuador 2-0 dalam pertandingan terakhir mereka, yaitu laga babak 32 besar di Estadio Azteca pada 1 Juli. Mereka juga memenangkan keempat pertandingan fase grup, termasuk kemenangan telak 5-1 atas Serbia dalam laga persahabatan prakompetisi dan kemenangan 3-0 atas Afrika Selatan untuk membuka kampanye Piala Dunia mereka. El Tri mencetak 13 gol dalam lima pertandingan tersebut dan hanya kebobolan satu gol, yaitu dalam laga persahabatan melawan Serbia.

Inggris juga telah memenangkan empat dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan satu hasil imbang 0-0 melawan Ghana di babak penyisihan grup sebagai satu-satunya noda. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan comeback 2-1 atas Republik Demokratik Kongo pada 1 Juli, dengan dua gol Kane di menit-menit akhir yang menjadi penentu. Tim asuhan Tuchel mengalahkan Kroasia 4-2 pada pertandingan pertama dan mengalahkan Panama 2-0, mencetak sembilan gol dalam lima pertandingan tersebut sambil kebobolan tiga gol.

Rekor Head-to-Head

MEX Last 2 matches ENG 0 Menang 0 Seri 2 Menang England 3 - 1 Mexico

England 4 - 0 Mexico 1 Gol tercipta 7 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 2/2 Kedua tim mencetak gol 1/2

Data head-to-head mencakup dua pertemuan, keduanya pertandingan persahabatan yang dimainkan di Inggris. Pertemuan terakhir adalah kemenangan Inggris 3-1 pada 24 Mei 2010, diikuti oleh kemenangan Inggris 4-0 pada 25 Mei 2001. Inggris memenangkan kedua pertandingan tersebut dengan skor gabungan 7-1. Pertandingan babak 16 besar ini merupakan pertemuan kompetitif pertama antara kedua tim dalam dataset ini.

Klasemen

Meksiko finis di puncak Grup A, sementara Inggris menempati posisi pertama di Grup L.