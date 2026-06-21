Ulasan Pertandingan Belgia vs Iran di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Belgia vs Iran: Rincian pertandingan

World Cup - Grp. G Los Angeles Stadium

Pertandingan Belgia vs Iran akan dimulai pada 21 Juni 2026 pukul 15.00 EST dan 19.00 GMT.

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Belgia vs Iran: Konteks Pertandingan

Pertandingan yang akan datang di California Selatan ini memiliki implikasi yang sangat besar karena kedua negara berusaha keluar dari kebuntuan Grup G yang sangat seimbang. Setelah hasil imbang pada pertandingan pembuka yang membuat seluruh tim di grup ini memiliki poin yang sama — dengan Belgia lolos dengan skor 1-1 melawan Mesir di Seattle dan Iran berjuang keras untuk meraih hasil imbang 2-2 yang menegangkan melawan Selandia Baru di Los Angeles — margin kesalahan di Los Angeles Stadium (SoFi Stadium) telah menyusut drastis. Kedua tim bertolak ke pantai dengan kesadaran bahwa momentum psikologis dan pemulihan fisik segera setelah pertandingan pembuka yang penuh intensitas tersebut akan sepenuhnya menentukan arah ambisi mereka di babak gugur.

Pelatih kepala Belgia, Rudi Garcia, harus segera menata tim yang kesulitan menunjukkan kekompakan kolektif hingga masuknya Romelu Lukaku pada babak kedua saat melawan Firaun. Garcia akan mengandalkan mesin kreatif kelas dunia - yang dipimpin oleh kapten Kevin De Bruyne - untuk menyesuaikan strategi, mendominasi area tengah, dan membangun ritme penguasaan bola yang lancar yang diperlukan untuk melelahkan barisan pertahanan Iran yang disiplin. Di seberang mereka berdiri tim Iran yang tangguh secara struktural dan penuh semangat, dipimpin oleh Amir Ghalenoei. Setelah membuktikan kualitas mereka di turnamen ini dengan dua kali bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Selandia Baru, Tim Melli memiliki pola pertahanan yang gigih dan keunggulan transisi yang mematikan, yang bersinar saat disiplin tingkat tinggi sangat dibutuhkan.

Diselenggarakan di Los Angeles Stadium yang canggih, pertandingan ini akan menjadi pertarungan taktik layaknya permainan catur. Tak satu pun tim boleh mengalami keretakan pertahanan di area tengah, sehingga komunikasi di lini tengah dan ketepatan di sepertiga akhir lapangan menjadi elemen penentu. Belgia akan memandang pertandingan ini sebagai panggung ideal untuk menegaskan status mereka sebagai favorit terkuat di grup ini, sementara Iran memasuki lapangan dengan semangat untuk memanfaatkan serangan balik yang klinis dan menghukum setiap kesalahan transisi yang dilakukan Belgia. Dengan kemungkinan-kemungkinan di grup yang mulai jelas, betapa pentingnya memastikan lolos dari Grup G akan mendominasi pendekatan taktis sejak peluit pertama dibunyikan.

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Bagaimana performa kedua tim pada Matchday 1?

Belgia 1-1 Mesir

Tim asuhan Rudi Garcia menguasai wilayah lapangan dan tempo permainan di Seattle, namun harus bangkit dari ketertinggalan satu gol untuk lolos dengan hasil imbang 1-1 pada laga pembuka melawan Mesir yang bermain disiplin. Tim Firaun mengejutkan Setan Merah pada menit ke-19 ketika Emam Ashour menyambut umpan dari Mohamed Salah—yang sedang merayakan ulang tahunnya—dan melepaskan tendangan keras yang tak mampu dihentikan Thibaut Courtois. Belgia meningkatkan intensitas permainan di babak kedua, dengan Kevin De Bruyne yang membentur tiang gawang melalui tendangan bebas. Terobosan krusial terjadi pada menit ke-66 setelah masuknya Romelu Lukaku; hanya beberapa detik setelah memasuki lapangan, tekanan fisik sang striker memaksa bek Mesir, Mohamed Hany, mencetak gol bunuh diri yang tidak disengaja, sehingga memastikan kedua tim berbagi poin.

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Iran 2-2 Selandia Baru

Pasukan Amir Ghalenoei menunjukkan karakter dan ketangguhan luar biasa di Los Angeles Stadium, dua kali bangkit dari ketertinggalan untuk mengamankan hasil imbang 2-2 yang mendebarkan melawan Selandia Baru. Tim Melli mengalami awal yang buruk ketika Elijah Just membawa All Whites unggul pada menit ke-6, namun Ramin Rezaeian menyamakan kedudukan tak lama setelah pertandingan memasuki setengah jam. Selandia Baru kembali memimpin melalui gol kedua Just pada awal babak kedua, namun Iran menolak menyerah. Pada menit ke-63, Mohammad Mohebi mencetak gol penyeimbang yang krusial untuk mengamankan satu poin yang diraih dengan susah payah, sehingga seluruh klasemen Grup G berada dalam posisi imbang sempurna menjelang Matchday 2.

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Penyesuaian taktis apa yang harus dilakukan oleh kedua manajer?

Belgia (Rudi Garcia): Fokus pada serangan langsung & percepatan di sepertiga akhir lapangan

Rudi Garcia tidak perlu mengubah skema permainannya yang mengutamakan penguasaan bola, tetapi ia harus mengatasi kurangnya kekompakan dan ritme tim yang mengganggu performa Belgia di babak pertama saat melawan Mesir. Meskipun menguasai wilayah permainan, Setan Merah sering terlihat mandek dalam proses membangun serangan yang lambat, sebelum masuknya Romelu Lukaku di babak kedua benar-benar mengubah dinamika fisik pertandingan.

Melawan blok pertahanan Iran yang secara alami dalam dan padat, area tengah lapangan akan sangat padat. Penyesuaian utama Garcia kemungkinan akan berfokus pada tempo serangannya dan memanfaatkan kelebihan pemain di sayap yang dinamis. Alih-alih membiarkan Kevin De Bruyne dan Amadou Onana mengedarkan bola secara horizontal di sepertiga tengah lapangan, Belgia harus menggerakkan bola dengan kecepatan vertikal yang jauh lebih tinggi. Memanfaatkan kemampuan isolasi yang cepat dan langsung dari Jeremy Doku dan Leandro Trossard untuk meregangkan barisan pertahanan Iran akan sangat penting untuk membuka ruang bernilai tinggi bagi Lukaku, sehingga mencegah tim puas dengan jalur tengah yang memiliki peluang kecil.

Iran (Amir Ghalenoei): Integritas pertahanan saat istirahat & manajemen tekanan balik yang unggul

Tim asuhan Amir Ghalenoei menunjukkan semangat dan karakter yang luar biasa dengan dua kali bangkit dari ketertinggalan untuk mengamankan hasil imbang 2-2 melawan Selandia Baru, namun Matchday 2 menuntut penyesuaian pertahanan yang tajam. Meskipun transisi serangan Iran terlihat tajam di Los Angeles, tim ini berulang kali membuat diri mereka rentan terhadap serangan balik vertikal, sehingga kebobolan ruang transisi yang berbahaya di sepertiga pertahanan mereka sendiri.

Menghadapi lini tengah Belgia yang secara teknis lebih unggul dan dipimpin oleh De Bruyne, bersikap sepenuhnya pasif atau kehilangan disiplin struktural selama fase serangan adalah resep bencana. Penyesuaian yang dilakukan Ghalenoei harus berpusat pada lini tengahnya—khususnya Saeid Ezatolahi dan Saman Ghoddos. Mereka harus secara agresif mengatur posisi pertahanan mereka untuk mengganggu inisiatif pembangunan serangan dari lini belakang Belgia sebelum tim Eropa tersebut dapat mengkonsolidasikan penguasaan bola. Selain itu, saat Tim Melli merebut bola, eksekusinya harus sempurna. Alih-alih bermain aman dan mengoper ke samping, lini tengah harus segera melepaskan umpan diagonal langsung untuk memanfaatkan ruang kosong yang ditinggalkan oleh bek sayap Belgia yang maju ke depan.

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Apa kabar terbaru tim menjelang Matchday 2?

Berita tim Belgia

Tantangan utama Rudi Garcia menjelang laga di California Selatan adalah memperkuat kekompakan tim sambil mengelola beban fisik para bintang veteran. Untungnya bagi Red Devils, mereka lolos dari hasil imbang 1-1 yang intens melawan Mesir tanpa cedera baru atau masalah skorsing, sehingga Garcia memiliki skuad lengkap untuk dipilih.

Kapten Kevin De Bruyne sekali lagi akan menjadi motor kreativitas di lini tengah, namun ketegangan sesungguhnya dalam pemilihan pemain terletak di sepertiga akhir lapangan. Setelah melihat timnya terlihat mandek selama 60 menit pertama di Seattle, Garcia harus mengambil keputusan besar terkait Romelu Lukaku. Setelah musim yang terhambat cedera di Napoli, pencetak gol terbanyak sepanjang masa Belgia itu masuk sebagai pemain pengganti pada Matchday 1 dan langsung mencetak gol penyeimbang yang krusial. Kini ia berupaya keras untuk menggantikan Loïs Openda di starting lineup guna memberikan kehadiran fisik maksimal melawan blok pertahanan rendah Iran, sementara opsi sayap dinamis seperti Leandro Trossard dan pemain muda Lille yang dipanggil, Matias Fernandez-Pardo, siap memberikan energi segar di sayap.

Berita tim Iran

Amir Ghalenoei menghadapi teka-teki pemilihan pemain yang jauh lebih rumit saat mempersiapkan timnya untuk menghadapi tantangan berat dari Belgia. Topik pembicaraan terbesar seputar Tim Melli adalah mengelola beban fisik yang sangat besar akibat hasil imbang 2-2 yang berlangsung sengit melawan Selandia Baru, yang menuntut pergeseran pertahanan dan serangan yang ketat serta berintensitas tinggi untuk dua kali membalikkan keadaan setelah tertinggal.

Staf medis bekerja tanpa henti untuk memastikan gelandang bertahan Saeid Ezatolahi dan Saman Ghoddos pulih sepenuhnya guna menjadi tumpuan di lini tengah. Di lini belakang, bek tengah Shojae Khalilzadeh berhasil melewati 90 menit yang melelahkan tanpa cedera dan akan sangat vital dalam mengorganisir barisan pertahanan yang kompak, yang harus menjaga komunikasi yang ketat melawan Lukaku dan De Bruyne. Di lini depan, bintang veteran Mehdi Taremi dipastikan akan mempertahankan posisinya sebagai ujung tombak, sementara pencetak gol pada Matchday 1, Mohammad Mohebi, dan penyerang dinamis Mehdi Ghayedi siap memberikan kecepatan serangan balik yang eksplosif yang dibutuhkan untuk menghukum Belgia saat melakukan serangan balik.

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Pertarungan kunci Belgia vs Iran

Romelu Lukaku vs Shojae Khalilzadeh

Setelah benar-benar mengubah dinamika fisik pertandingan dan mencetak gol penyama kedudukan yang krusial melawan Mesir hanya beberapa detik setelah masuk sebagai pemain pengganti, Romelu Lukaku tetap menjadi titik fokus yang menakutkan di lini depan asuhan Rudi Garcia. Meskipun Belgia harus membayar mahal akibat permainan pembangunan serangan yang lambat dan mandek selama satu jam pertama pada Matchday 1, kehadiran Lukaku yang sudah sepenuhnya masuk ke dalam permainan memberi mereka kehadiran fisik kelas atas yang dibutuhkan untuk mengunci para bek, menciptakan ruang bagi pemain yang bergerak kreatif, dan menyelesaikan peluang di kotak penalti.

Tugas menghentikannya jatuh pada bek tengah “Tractor” Shojae Khalilzadeh, jangkar pertahanan tak terbantahkan di lini belakang asuhan Amir Ghalenoei. Meskipun pertahanan Iran menunjukkan karakter luar biasa dalam menahan tekanan di akhir pertandingan saat imbang 2-2 melawan Selandia Baru, mereka akan menghadapi ujian yang sama sekali berbeda dan jauh lebih berat saat berhadapan dengan penyerang andalan Belgia ini. Khalilzadeh harus tetap fokus sepenuhnya dan menjaga komunikasi yang sempurna di area tengah, memastikan dirinya tidak diintimidasi secara fisik atau ditarik keluar dari posisinya oleh permainan penahan bola Lukaku, yang akan membuka celah berbahaya di tengah yang dimanfaatkan dengan kejam oleh para gelandang kreatif Belgia.

Kevin De Bruyne vs Saeid Ezatolahi

Sebagai jantung tim dan mesin kreatif kelas dunia bagi tim Belgia, kapten Kevin De Bruyne sepenuhnya mengendalikan tempo permainan di Seattle, menghantam tiang gawang dari tendangan bebas, dan terus berusaha menembus formasi pertahanan Mesir yang kaku. Melawan Iran, tujuan utamanya adalah melewati kepadatan lini tengah dan memicu transisi vertikal yang cepat. Jika De Bruyne diberi waktu dan ruang untuk menguasai bola di sepertiga tengah lapangan, ia akan berusaha memecah barisan pertahanan Iran dengan jangkauan umpan elitnya dan menyuplai umpan kepada sayap-sayap seperti Jeremy Doku yang melakukan overlap secara eksplosif dan langsung.

Saeid Ezatolahi, pemain andalan Shabab Al-Ahli, berupaya mengganggu ritme tersebut. Ia adalah gelandang nomor 6 tak terbantahkan sekaligus perisai pertahanan di jantung lini tengah Iran. Ezatolahi membuktikan melawan Selandia Baru bahwa kesadaran taktisnya sangat vital untuk melindungi barisan belakang, namun kerja kerasnya tanpa bola akan diuji habis-habisan di Los Angeles Stadium. Ezatolahi harus secara agresif mengatur posisi pertahanannya saat tidak menguasai bola untuk mempersempit ruang gerak, menekan pemicu pembangunan serangan dalam De Bruyne, dan mengawasi pemain tengah yang bergerak terlambat untuk memastikan Tim Melli tidak terjebak sepenuhnya dalam pertahanan pasif yang tidak berkelanjutan.

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Bagaimana skenario Grup G saat ini?

Dengan keempat tim sama-sama mengoleksi tepat satu poin setelah dua hasil imbang pembuka yang seru — Belgia bermain imbang 1-1 dengan Mesir dan Iran berjuang hingga hasil imbang 2-2 yang mendebarkan melawan Selandia Baru — Grup G benar-benar berada dalam situasi yang sangat ketat. Pertandingan Matchday 2 di Los Angeles ini menjadi titik balik matematis yang menentukan bagi skenario kualifikasi menjelang putaran terakhir pertandingan.

Jika Belgia menang

Kemenangan bagi tim asuhan Rudi Garcia akan mengantarkan Setan Merah ke empat poin, menempatkan mereka di ambang lolos ke Babak 32 Besar. Tergantung pada hasil pertandingan Selandia Baru vs Mesir di Vancouver yang berlangsung bersamaan, kemenangan ini bisa membuat Belgia menduduki posisi teratas sendirian di Grup G. Yang terpenting, hal ini akan memberi mereka jaminan keamanan karena hanya perlu hasil imbang pada pertandingan terakhir melawan Selandia Baru untuk memastikan lolos secara otomatis, sekaligus mengalihkan tekanan sepenuhnya ke Iran untuk meraih hasil gemilang dalam pertandingan terakhir mereka di grup ini.

Jika Iran menang

Jika pasukan Amir Ghalenoei berhasil meraih tiga poin penuh, hal itu akan membuat persaingan di grup ini semakin terbuka lebar dan menempatkan Tim Melli di posisi terdepan untuk lolos ke babak gugur—sebuah pencapaian bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan mengumpulkan empat poin, Iran kemungkinan hanya membutuhkan satu poin saat menghadapi Mesir pada pertandingan terakhir untuk memastikan tiket mereka melaju ke babak selanjutnya. Sebaliknya, skenario ini akan membuat Belgia tertahan di satu poin, memaksa mereka menjalani pertandingan penentuan yang penuh tekanan dan wajib dimenangkan melawan Selandia Baru hanya untuk mempertahankan peluang minimal lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik.

Skenario hasil imbang

Hasil imbang lagi di Los Angeles Stadium akan membuat kedua negara tetap imbang dengan masing-masing dua poin, sehingga nasib seluruh grup akan ditentukan pada pertandingan terakhir yang kacau dan berisiko tinggi. Hasil imbang berhasil mencegah kedua tim tersingkir lebih awal, tetapi secara drastis mempersempit margin keamanan mereka. Dalam situasi ini, Belgia akan memasuki pertandingan terakhir mereka dengan menyadari bahwa kemenangan hampir pasti wajib diraih untuk mengamankan posisi dua besar, sementara Iran akan menghadapi skenario bertekanan tinggi dan harus menang yang serupa melawan Mesir untuk menghindari ketergantungan pada sistem tiebreaker rumit untuk tim peringkat ketiga.

Berita tim & susunan pemain

Belgia dilatih oleh Rudi Garcia untuk kampanye Piala Dunia kali ini. Belum ada laporan cedera atau skorsing yang dikonfirmasi untuk Red Devils menjelang pertandingan ini, dan susunan pemain starter yang kemungkinan besar diturunkan belum dirilis. Pembaruan akan ditambahkan menjelang kick-off begitu berita resmi tim dikonfirmasi.

Iran dipimpin oleh Amir Ghalenoei. Belum ada laporan cedera atau skorsing untuk skuad ini, dan susunan pemain yang kemungkinan akan diturunkan belum dikonfirmasi pada tahap ini. Pembaruan lebih lanjut diharapkan menjelang kick-off.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain 2 Z. Debast Cedera dan Larangan Bermain 15 R. Cheshmi

Performa

Belgia telah meraih tiga kemenangan dan dua hasil imbang dari lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 melawan Mesir pada laga pembuka Piala Dunia tanggal 15 Juni, dan sebelumnya mereka mengalahkan Tunisia 5-0 serta Kroasia 2-0 dalam laga persahabatan bulan Juni. Sebelumnya, Belgia bermain imbang 1-1 dengan Meksiko dan mengalahkan Amerika Serikat 5-2. Dalam lima pertandingan tersebut, Belgia mencetak 10 gol dan kebobolan tiga gol, tanpa menelan kekalahan sama sekali.

Iran telah mencatatkan tiga kemenangan dan dua hasil imbang dari lima pertandingan terakhirnya. Pertandingan terakhir mereka berakhir imbang 2-2 melawan Selandia Baru dalam laga pembuka Piala Dunia pada 16 Juni. Sebelumnya, mereka mengalahkan Mali 2-0 dan Gambia 3-1 dalam laga persahabatan, serta menghancurkan Kosta Rika 5-0 pada bulan Maret. Satu-satunya kekalahan mereka dalam rentetan tersebut terjadi saat melawan Nigeria, yang mengalahkan mereka 2-1. Iran mencetak 14 gol dan kebobolan lima gol dalam lima pertandingan tersebut, dengan tiga kemenangan beruntun sebelum pertandingan pembuka turnamen mereka.

Rekor Head-to-Head

Tidak ada data head-to-head yang tersedia untuk lima pertemuan sebelumnya antara Belgia dan Iran. Konteks historis lebih lanjut akan ditambahkan ketika informasi tersedia.

Klasemen

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