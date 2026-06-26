Tunisia Keluar dari Posisi Terbawah Piala Dunia... dan Tim Nasional Arab Menggantikannya!

Tunisia secara resmi memastikan diri tidak menempati peringkat ke-48 (terakhir) dalam klasemen akhir Piala Dunia 2026, setelah tim nasional Irak kalah (0-5) dari Senegal pada pertandingan penutup fase grup, sehingga Tunisia unggul berkat selisih gol dalam perebutan posisi terbawah.

Berdasarkan hasil resmi, timnas Tunisia dan Irak sama-sama kebobolan 12 gol, namun Tunisia unggul berkat mencetak dua gol, sementara Irak hanya mencetak satu gol, sehingga Tunisia menempati peringkat ke-47 dan Irak berada di posisi terakhir.

Perjalanan tim nasional Irak di turnamen ini memang sulit sejak awal, karena mereka kalah dari Norwegia dengan skor (1-4), kemudian dari Prancis dengan skor 0-3, sebelum menderita kekalahan telak 0-5 dari Senegal, hanya mencetak satu gol dalam tiga pertandingan sementara kebobolan 12 gol.

Sedangkan timnas Tunisia, memulai perjalanannya dengan kekalahan telak dari Swedia dengan skor (1-5), pertandingan yang menyebabkan pemecatan pelatih Sabri Lamouchi dan penunjukan pelatih asal Prancis, Hervé Renard, untuk memimpin tim dalam dua pertandingan berikutnya.

Namun, pergantian pelatih tersebut tidak banyak mengubah hasil, di mana “El-Nisour” (Elang Kartago) kalah 0-4 dari Jepang, lalu 1-3 dari Belanda, sehingga harus tersingkir dari turnamen dengan mencetak dua gol dan kebobolan 12 gol.