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Jelang bursa transfer berikutnya, spekulasi soal kemungkinan pemain VfB Stuttgart hengkang kembali bermunculan. Klub harus meraih pemasukan. Mengapa demikian, dan mengapa Stuttgart seolah terjebak?

Dari kandidat degradasi menjadi peserta reguler kompetisi Eropa, dari kekhawatiran akan kelangsungan klub menjadi juara piala, dari tim tanpa sosok menonjol menjadi tim yang dipenuhi pemain tim nasional (Jerman): Kebangkitan VfB Stuttgart dalam beberapa tahun terakhir tanpa diragukan lagi merupakan salah satu perkembangan paling mencolok dalam sejarah Bundesliga belakangan ini.

Namun, selama bertahun-tahun dewan pengawas terus meredam euforia sambil selalu memperhatikan keuangan. Tentu saja, aspek ekonomi memegang peran utama bagi setiap klub, setidaknya di Jerman. Akan tetapi, di VfB, spekulasi soal kepergian pemain-pemain andalan untuk menghasilkan pemasukan transfer yang dituntut petinggi klub nyaris menjadi tradisi. Begitu pula pada musim panas lalu dan kini, pada pekan-pekan menjelang dibukanya bursa transfer musim dingin. Situasi ini juga tidak luput dari perhatian Uli Hoeneß .

Jamie Leweling, Bilal El Khannouss, dan Angelo Stiller, yang kabarnya tak lagi mendapat dukungan tanpa syarat , disebut-sebut sebagai kandidat untuk dijual. Ramon Hendriks dan Finn Jeltsch, pemain kesayangan Jürgen Klopp , juga diminati klub lain. Jika salah satu pemain tersebut benar-benar pergi, atau terpaksa pergi, itu akan menjadi kehilangan yang cukup besar dari segi kualitas. Pertanyaannya, mengapa Stuttgart bersedia menerima pukulan sebesar itu terhadap skuad mereka?

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Bagaimanapun, baru sedikit lebih dari setahun lalu VfB menerima uang dalam jumlah sangat besar untuk Nick Woltemade, lalu kembali mencapai final DFB-Pokal dan lolos ke Liga Champions yang menguntungkan secara finansial. Uang sebanyak itu tentu tidak mungkin lenyap begitu saja, bukan? Namun, persoalannya tidak sesederhana itu.

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Membangun kerajaan sendiri: VfB Stuttgart punya rencana besar

Stereotip tentang orang Swabia yang menghitung setiap sen berulang kali juga tidak tepat. Target dewan pengawas untuk menghasilkan pemasukan transfer senilai puluhan juta euro, pada kisaran menengah, berkaitan dengan beberapa kebutuhan.

Di satu sisi, meski angka keuangan tahun buku 2025 terbilang kuat, dengan tambahan pendapatan lebih dari €80 juta dan laba sekitar €7 juta lebih tinggi daripada 2024, VfB tetap membutuhkan uang untuk proyek infrastruktur. Pada Agustus, sudah muncul kabar bahwa kantor klub di Mercedesstraße akan direnovasi menyeluruh, bahkan mungkin dibangun ulang sepenuhnya. Ketua dewan direksi Alexander Wehrle juga mengumumkan dalam rapat anggota bahwa ia ingin membeli Carl-Benz-Center. Gedung itu terletak di antara MHP-Arena dan Porsche-Arena. Kawasan tersebut memiliki ruang yang dapat digunakan seluas 20.000 meter persegi. Saat ini, VfB menyewa sejumlah ruang di sana, antara lain untuk pemasaran, toko penggemar, dan akademi pemain muda. Museum VfB juga sedang direncanakan.

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Menurut surat kabar Bild, proyek terakhir itu saja membutuhkan €50 juta. Pembeliannya akan dibiayai melalui pinjaman bank dan, dalam jangka panjang, diharapkan dapat menutup biayanya sendiri karena klub tak lagi mengeluarkan biaya sewa. Sehubungan dengan itu, renovasi kantor klub yang berasal dari era 1980-an juga bisa dimulai pada 2029.

Berbicara soal pinjaman, biaya renovasi MHP-Arena untuk Euro 2024 juga belum lunas. Biaya akhir proyek itu mencapai €130 juta hingga €140 juta. Pelunasan pinjamannya masih berlangsung sampai 2034.

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Keinginan untuk mandiri dan impian membangun kerajaan sendiri di Bad Cannstatt menegaskan besarnya ambisi VfB. Pada rapat anggota tersebut, Wehrle bahkan berkelakar di akhir pidatonya: "Mungkin suatu hari nanti kita bahkan bisa membangun stadion yang lebih besar di sini, di Neckarpark."

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Tugas berat! VfB Stuttgart terancam ditinggal banyak pemain

Di sisi lain, VfB harus menutup defisit transfer musim panas yang tidak bisa dianggap kecil. Sekitar €55 juta, menurut laporan, dikeluarkan untuk dua rekrutan baru yang sejauh ini belum beruntung, Dzenan Pejcinovic dan Leo Sauer, serta untuk mempermanenkan El Khannouss yang sebelumnya dipinjam. Sementara itu, di atas kertas VfB menerima sekitar €38 juta. Namun, kenyataannya, sebagian besar dari jumlah tersebut tidak pernah masuk ke rekening Stuttgart.

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Dari sekitar €22 juta hingga €23 juta untuk Chema Andres, yang dimasukkan dalam perhitungan €38 juta itu, Real Madrid menerima bagian besar berkat klausul persentase penjualan berikutnya. Tidak ada keterangan mengenai jumlah pastinya, dan laporan-laporan yang ada sangat berbeda. Ada yang menyebut setengahnya (€11 juta), ada pula yang menyebut €7 juta. Selain itu, kepergiannya kini disebut menimbulkan keheranan di internal klub karena waktunya yang terlalu dekat dengan penutupan bursa transfer membuat VfB tidak sempat merekrut pengganti.

Meski demikian, El Khannouss, Stiller, dan Leweling menolak tawaran menggiurkan pada musim panas. Masing-masing tawaran bisa mendatangkan sekitar €40 juta dan langsung menutup pengeluaran transfer tersebut.

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Selain itu, anggaran untuk personel meningkat seiring kemajuan prestasi tim. Menurut informasi kicker, jumlahnya naik dari €105 juta menjadi €163 juta dalam tiga tahun. Biaya gaji meningkat tajam akibat rekrutan baru yang mahal dan perpanjangan kontrak para pemain andalan seperti kapten Deniz Undav, yang menjadi pemain bergaji tertinggi dalam sejarah klub dengan €5,5 juta ditambah bonus dan uang tanda tangan .

Paling lambat menjelang musim depan, muncul pula pertanyaan siapa lagi yang akan naik ke tingkat gaji baru. Setahun setelah itu, VfB terancam menghadapi perombakan besar-besaran . Sebanyak 15 (!) kontrak akan berakhir, termasuk milik pemain inti saat ini seperti Maximilian Mittelstädt, Jeff Chabot, Chris Führich, Josha Vagnoman, serta Stiller, Demirovic, dan Hendriks. Kontrak pemain muda berbakat Yannik Spalt juga berakhir. Karena itu, sebagian besar keputusan harus dituntaskan sebelum musim panas. Saat itu, klub memiliki kesempatan terakhir untuk mendapatkan uang dari para pemain tersebut. Jika tidak, VfB terancam kehilangan banyak pemain tanpa menerima biaya transfer. Ini merupakan tugas yang amat berat bagi jajaran pengelola tim yang dipimpin Fabian Wohlgemuth dan Christian Gentner.

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Negosiasi dengan Hendriks, misalnya, sudah berlangsung cukup lama . Namun, selain kenaikan gaji yang cukup besar, pemain berusia 25 tahun itu disebut meminta klausul pelepasan, sementara sebagian besar anggota dewan tampaknya tidak ingin lagi memberikan klausul semacam itu di masa mendatang. Pengalaman terakhir mereka terlalu buruk. Klausul tersebut membuat Waldemar Anton (€22,5 juta) dan Serhou Guirassy (€18,5 juta) pindah ke BVB dengan harga yang relatif murah. Hiroki Ito bergabung dengan Bayern Munich seharga €23,5 juta. Dari skuad saat ini, hanya dua pemain yang masih memiliki opsi keluar serupa, yakni Stiller (€37 juta) dan El Khannouss (€75 juta). Menurut Sport Bild, klausul milik Führich belum lama ini kedaluwarsa.

Situasi Sebastian Hoeneß bak bom waktu: VfB Stuttgart menghadapi masalah yang nyaris mustahil diatasi

Musim dingin ini, VfB mungkin bisa meminta harga lebih tinggi untuk para kandidat yang akan dijual. Posisi tawar klub dalam kepergian pemain yang begitu merugikan di tengah musim kemungkinan akan lebih kuat. Namun, kehilangan seorang pemain inti juga akan membuat pelatih Sebastian Hoeneß kesal. Ia tentu tidak ingin kehilangan pemain andalan mana pun.

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Setelah Woltemade hengkang, Hoeneß tidak segan-segan secara terbuka mengkritik perencanaan skuad dengan jelas menunjukkan kekesalannya, lalu menuntut perekrutan pemain . "Tentu ada situasi keuangan," katanya. Ia menambahkan bahwa munculnya "tarik-menarik kepentingan" juga "normal". "Namun, tanggung jawab atas aspek olahraga ada pada pelatih." Sikap itu secara logis tidak berubah hingga kini. Situasi ini bak bom waktu. Apalagi, karena alasan-alasan tadi, persoalan neraca transfer akan kembali muncul seusai musim.

Ambisi di lapangan juga akan terancam, dan dampaknya bisa merembet jauh. Lolos ke babak berikutnya di Liga Champions akan menghasilkan pemasukan antara €10 juta dan €20 juta. Dengan tujuh poin dari empat pertandingan sejauh ini, peluang tersebut tampak cukup realistis. Dua pertandingan terakhir fase liga, yang mungkin menentukan, melawan Club Brugge dan PSV Eindhoven baru akan dimainkan setelah pergantian tahun, ketika bursa transfer sudah dibuka.

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Lolos lagi ke Liga Champions pada tahun baru juga akan memperkuat posisi klub dalam negosiasi kontrak yang akan berlangsung atau sedang berjalan dengan Hendriks dan pemain lainnya. Namun, setelah awal musim yang tidak konsisten, hal itu jauh dari pasti, meskipun setelah sepuluh pertandingan masih agak terlalu dini untuk membuat prediksi.

Dengan demikian, VfB seolah terjebak. Menyeimbangkan kekuatan skuad dan kondisi keuangan menjadi masalah yang nyaris mustahil diatasi jajaran petinggi klub. Lebih buruk lagi, ketegangan dengan pelatih Hoeneß tampaknya tak terhindarkan. Kontraknya, sebagai catatan, juga berakhir pada 2028.

Getty Images

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VfB Stuttgart terancam gelombang kepergian pemain: Kontrak yang akan berakhir

Pemain Posisi Kontrak berakhir Stefan Drljaca Penjaga gawang 30 Juni 2027 Dan-Axel Zagadou Bek tengah 30 Juni 2027 Fabian Bredlow Penjaga gawang 30 Juni 2028 Marius Funk Penjaga gawang 30 Juni 2028 Ameen Al-Dakhil Bek tengah 30 Juni 2028 Ramon Hendriks Bek tengah 30 Juni 2028 Jeff Chabot Bek tengah 30 Juni 2028 Josha Vagnoman Bek kanan 30 Juni 2028 Leonidas Stergiou Bek kanan 30 Juni 2028 Maximilian Mittelstädt Bek kiri 30 Juni 2028 Angelo Stiller Gelandang 30 Juni 2028 Atakan Karazor Gelandang 30 Juni 2028 Jarzinho Malanga Gelandang 30 Juni 2028 Nikolas Nartey Gelandang 30 Juni 2028 Yanik Spalt Gelandang 30 Juni 2028 Chris Führich Gelandang 30 Juni 2028 Ermedin Demirovic Penyerang 30 Juni 2028